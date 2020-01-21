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Главе БК Lietkabelis А. Беляускасу предъявлены подозрения в торговле влиянием – ССР
Президенту панявежского баскетбольного клуба (БК) Lietkabelis Альвидасу Беляускасу были предъявлены подозрения в торговле влиянием, подтвердила BNS во вторник представитель Службы спецрасследований (ССР) по связям с общественностью Рената Кеблене.
"Назначенная мера пресечения – письменная подписка о невыезде", – отметила она.
Подозрения А. Беляускасу предъявлены в рамках досудебного расследования, в котором в торговле влиянием подозревается мэр Панявежиса Ритис Рачкаускас.
Прокуроратута и ССР в понедельник сообщили, что расследуют возможную договоренность Р. Рачкаускаса принять взятку в размере 3 тыс. евро от главы БК Lietkabelis с тем, чтобы этому клубу была выделена помощь муниципалитета или его предприятий.
Сам Р. Рачкаускас отметает подозрения и утверждает, что мэрия выделяет Lietkabelis помощь в одинаковом размере уже третий год.
В понедельник суд отстранил мэра от обязанностей на месяц.
Это второе расследование за последнее время, связанное с подозрениями Р. Рачкаускаса в коррупции.
Категории: спорт, чп и криминал, в странах Балтии
Ключевые слова: баскетбол, взятки, махинации, тотализатор, ставки, Lietkabelis, Альвидас Беляускас
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