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Главе БК Lietkabelis А. Беляускасу предъявлены подозрения в торговле влиянием – ССР



Президенту панявежского баскетбольного клуба (БК) Lietkabelis Альвидасу Беляускасу были предъявлены подозрения в торговле влиянием, подтвердила BNS во вторник представитель Службы спецрасследований (ССР) по связям с общественностью Рената Кеблене.

"Назначенная мера пресечения – письменная подписка о невыезде", – отметила она.

Подозрения А. Беляускасу предъявлены в рамках досудебного расследования, в котором в торговле влиянием подозревается мэр Панявежиса Ритис Рачкаускас.

Прокуроратута и ССР в понедельник сообщили, что расследуют возможную договоренность Р. Рачкаускаса принять взятку в размере 3 тыс. евро от главы БК Lietkabelis с тем, чтобы этому клубу была выделена помощь муниципалитета или его предприятий.

Сам Р. Рачкаускас отметает подозрения и утверждает, что мэрия выделяет Lietkabelis помощь в одинаковом размере уже третий год.

В понедельник суд отстранил мэра от обязанностей на месяц.

Это второе расследование за последнее время, связанное с подозрениями Р. Рачкаускаса в коррупции.
BNS
Категории: спорт, чп и криминал, в странах Балтии
Ключевые слова: баскетбол, взятки, махинации, тотализатор, ставки, Lietkabelis, Альвидас Беляускас
География: Литва, Панявежис
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добавлена сегодня, 21 января, 15:20

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