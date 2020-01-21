Главе БК Lietkabelis А. Беляускасу предъявлены подозрения в торговле влиянием – ССР 🔊 Воспроизвести



Президенту панявежского баскетбольного клуба (БК) Lietkabelis Альвидасу Беляускасу были предъявлены подозрения в торговле влиянием, подтвердила BNS во вторник представитель Службы спецрасследований (ССР) по связям с общественностью Рената Кеблене.



"Назначенная мера пресечения – письменная подписка о невыезде", – отметила она.



Подозрения А. Беляускасу предъявлены в рамках досудебного расследования, в котором в торговле влиянием подозревается мэр Панявежиса Ритис Рачкаускас.



Прокуроратута и ССР в понедельник сообщили, что расследуют возможную договоренность Р. Рачкаускаса принять взятку в размере 3 тыс. евро от главы БК Lietkabelis с тем, чтобы этому клубу была выделена помощь муниципалитета или его предприятий.



Сам Р. Рачкаускас отметает подозрения и утверждает, что мэрия выделяет Lietkabelis помощь в одинаковом размере уже третий год.



В понедельник суд отстранил мэра от обязанностей на месяц.



Это второе расследование за последнее время, связанное с подозрениями Р. Рачкаускаса в коррупции. Президенту панявежского баскетбольного клуба (БК) Lietkabelis Альвидасу Беляускасу были предъявлены подозрения в торговле влиянием, подтвердила BNS во вторник представитель Службы спецрасследований (ССР) по связям с общественностью Рената Кеблене."Назначенная мера пресечения – письменная подписка о невыезде", – отметила она.Подозрения А. Беляускасу предъявлены в рамках досудебного расследования, в котором в торговле влиянием подозревается мэр Панявежиса Ритис Рачкаускас.Прокуроратута и ССР в понедельник сообщили, что расследуют возможную договоренность Р. Рачкаускаса принять взятку в размере 3 тыс. евро от главы БК Lietkabelis с тем, чтобы этому клубу была выделена помощь муниципалитета или его предприятий.Сам Р. Рачкаускас отметает подозрения и утверждает, что мэрия выделяет Lietkabelis помощь в одинаковом размере уже третий год.В понедельник суд отстранил мэра от обязанностей на месяц.Это второе расследование за последнее время, связанное с подозрениями Р. Рачкаускаса в коррупции. BNS Категории: спорт, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: баскетбол, взятки, махинации, тотализатор, ставки, Lietkabelis, Альвидас Беляускас География: Литва, Панявежис — статья прочитана 90 раз Комментарии