Чтобы почтить память жертв Освенцима, президент Литвы отправится не в Израиль, а в Польшу 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа решил не отправляться в Израиль на мероприятие в честь 75-летия освобождения нацистского концлагеря Освенцима (Аушвица) солдатами Красной армии, а почтит память еврейских жертв в самом польском Освенциме, сообщила во вторник администрация президента Литвы.



Такое решение глава Литовского государства принял в последний момент – еще в понедельник утром сообщалось, что он будет принимать участие в церемонии в Иерусалиме.



В этом решении Г. Науседа следует примеру соседней Польши – ее президент Анджей Дуда отказался от приглашения в Израиль, поскольку ему, в отличие от президента России Владимира Путина, не была предусмотрена возможность выступить с речью.



В адрес В. Путина на Западе звучат голоса осуждения в связи с его заявлениями о том, что Польша якобы ответственна за Вторую мировую войну, и за принижение значения Пакта Молотова-Риббентропа, напоминает агентство BNS. При этом агентство вслед за "голосами осуждения" не вспоминает о целом ряде событий, предшествовавших заключению Пакта Молотова-Риббентропа, в частности, о Мюнхенском сговоре. Такое решение глава Литовского государства принял в последний момент – еще в понедельник утром сообщалось, что он будет принимать участие в церемонии в Иерусалиме.В этом решении Г. Науседа следует примеру соседней Польши – ее президент Анджей Дуда отказался от приглашения в Израиль, поскольку ему, в отличие от президента России Владимира Путина, не была предусмотрена возможность выступить с речью.В адрес В. Путина на Западе звучат голоса осуждения в связи с его заявлениями о том, что Польша якобы ответственна за Вторую мировую войну, и за принижение значения Пакта Молотова-Риббентропа, напоминает агентство BNS. При этом агентство вслед за "голосами осуждения" не вспоминает о целом ряде событий, предшествовавших заключению Пакта Молотова-Риббентропа, в частности, о Мюнхенском сговоре. Форум памяти жертв Холокоста состоится 22-23 января в Иерусалиме.



Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис в понедельник отказался комментировать BNS связь решения Г. Науседы с участием В. Путина в мероприятии и спорными заявлениями России – он лишь указал, что президент решил провести больше времени на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



"Вместо ранее запланированного двухдневного визита в Давос он будет находиться на Всемирном экономическом форуме три дня. В дополнительный день, на четверг запланированы встречи президента с лидерами других стран и международных бизнес-организаций. Президент вернется из Давоса в четверг вечером", – сказал А. Бубнялис.



В Иерусалим по просьбе президента отправится спикер сейма, сообщил он.



Мероприятие в Государственном музее Освенцима-Биркенау проходит под патронажем президента Польши А. Дуды.



"Я отправляюсь с символическое место – в Лагерь смерти Аушвица-Биркенау – чтобы почтить миллионы евреев, чьи жизни во время Второй мировой войны унес Холокост. Я преклоняюсь перед теми двумястами тысячами евреев, которые были нашими соотечественниками. Мы обязаны чтить память жертв Холокоста, стремиться к исторической справедливости и вместе всеми силами сопротивляться любым формам ненависти", – отметил в пресс-релизе президент Г. Науседа.



На территории оккупированной Польши нацистская Германия основала крупнейший концентрационный лагерь и лагерь смерти в Освенциме. В 1940–1945 годах здесь были убиты около 1,5 млн человек различных национальностей. Оставшиеся в живых узники лагеря были освобождены 27 января 1945 года.



Кем именно были освобождены оставшиеся в живых узники концлагеря, в пресс-релизе нынешнего президента Литвы, как и в подобных пресс-релизах его предшественницы, не говорится.



День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, чп и криминал, история Ключевые слова: польша, освобождение, Израиль, Освенцим, Давос, Всемирный экономический форум, Гитанас Науседа, мероприятия, Освенцим-Биркенау География: Литва — статья прочитана 163 раза Комментарии