В Каунасе задержана контрабанда деталей к российским вертолетам 🔊 Воспроизвести



В литовском Каунасе задержана контрабанда деталей к российским вертолетам, сообщила Криминальная служба Таможни Литвы.



На минувшей неделе служба начала досудебное расследование контрабанды хвостовых лопастей вертолета. Стоимость шести лопастей достигает приблизительно 110 тыс. евро.



Их криминалисты таможни неожиданно обнаружили при проверке терминала Каунасской свободной экономической зоны (СЭЗ), где временно хранились три лопасти вертолета, ввезенные еще в конце ноября из Беларуси одной каунасской компанией. Однако в ходе проверки выяснилось, что в коробках, в которых должны быть новые лопасти, лежат совершенно иные – старые и изношенные (не совпадали и номера ввезенных деталей).



Одновременно на территорию терминала прибыл автомобиль каунасской компании, при проверке которого должностные лица обнаружили в нем новые хвостовые лопасти, которые должны были быть на складе.



Таможенники задержали оба комплекта лопастей - и старый, и новый.



Начато досудебное расследование контрабанды стратегических товаров, им руководит Каунасская окружная прокуратура. В литовском Каунасе задержана контрабанда деталей к российским вертолетам, сообщила Криминальная служба Таможни Литвы.На минувшей неделе служба начала досудебное расследование контрабанды хвостовых лопастей вертолета. Стоимость шести лопастей достигает приблизительно 110 тыс. евро.Их криминалисты таможни неожиданно обнаружили при проверке терминала Каунасской свободной экономической зоны (СЭЗ), где временно хранились три лопасти вертолета, ввезенные еще в конце ноября из Беларуси одной каунасской компанией. Однако в ходе проверки выяснилось, что в коробках, в которых должны быть новые лопасти, лежат совершенно иные – старые и изношенные (не совпадали и номера ввезенных деталей).Одновременно на территорию терминала прибыл автомобиль каунасской компании, при проверке которого должностные лица обнаружили в нем новые хвостовые лопасти, которые должны были быть на складе.Таможенники задержали оба комплекта лопастей - и старый, и новый.Начато досудебное расследование контрабанды стратегических товаров, им руководит Каунасская окружная прокуратура. BNS Категории: экономика, чп и криминал, технологии Ключевые слова: контрабанда, ремонт, ВВС Литвы, вертолёты, запчасти География: Литва, Каунас — статья прочитана 175 раз Комментарии