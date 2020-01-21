Опыт Латвии не для Литвы? 🔊 Воспроизвести Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"







Снижение ставки НДС на овощи и фрукты до 5% оправдало себя в Латвии. Об этом, как пишет портал Diena. lv, сказал руководитель бюро министерства сельского хозяйства Латвии Янис Эглитис на заседании комиссии Сейма (парламента) по бюджету и финансам.



По его словам, полный отчёт министерство предоставит правительству до 1 августа 2020 года. Однако, отметил он, уже сейчас можно сказать, что в течение двух лет количество налогоплательщиков в отрасли выросло на 6%, также по сравнению с 2017 годом, когда ставка НДС была снижена с 21% до 5%, на 14% поднялась средняя зарплата в отрасли, достигнув 574 евро.



«Что касается сбора НДС, то государство потеряло всего 3,6 млн евро, вместо планируемых 6 млн евро, — сказал Эглитис. — Количество налоговых махинаций в сфере торговли овощами и фруктами уменьшилось на 20%».



По его словам, эта продукция в Латвии была дешевле, чем в Литве и Эстонии. Цены упали на 11,7%. Чиновник заявил, что расширение подобной практики на мясные продукты может снизить цены на 10,1%, молочные — на 10,3%.



Эглитис считает, что общие потери бюджета Латвии от снижения ставки НДС на эти продукты и рыбу могут составить 21,34 млн евро.



Источник: ИА REGNUM По его словам, полный отчёт министерство предоставит правительству до 1 августа 2020 года. Однако, отметил он, уже сейчас можно сказать, что в течение двух лет количество налогоплательщиков в отрасли выросло на 6%, также по сравнению с 2017 годом, когда ставка НДС была снижена с 21% до 5%, на 14% поднялась средняя зарплата в отрасли, достигнув 574 евро.«Что касается сбора НДС, то государство потеряло всего 3,6 млн евро, вместо планируемых 6 млн евро, — сказал Эглитис. — Количество налоговых махинаций в сфере торговли овощами и фруктами уменьшилось на 20%».По его словам, эта продукция в Латвии была дешевле, чем в Литве и Эстонии. Цены упали на 11,7%. Чиновник заявил, что расширение подобной практики на мясные продукты может снизить цены на 10,1%, молочные — на 10,3%.Эглитис считает, что общие потери бюджета Латвии от снижения ставки НДС на эти продукты и рыбу могут составить 21,34 млн евро. Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: ндс, налог, овощи География: Латвия, Рига — статья прочитана 171 раз Комментарии