Ошибки Прибалтики приведут к экономическому буму в Петербурге и Ленинградской области 🔊 Воспроизвести В Ленинградской области запланировано строительство завода по производству одного из самых востребованных в мире продуктов промышленного производства — метанола. Еще пять подобных проектов возведут в регионе. Эксперты пророчат экономический бум в регионе



Фото: niik.ru



В Выборгском районе Ленинградской области будет построен завод по производству метанола. К проектированию объекта с предварительной стоимостью около 92 млрд рублей приступила компания ООО «Газ Синтез», сообщает РБК. Проектные работы завершатся к концу следующего года. А уже к 2023 году в порту Высоцк запланирована сдача нового завода.



В пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области В Выборгском районе Ленинградской области будет построен завод по производству метанола. К проектированию объекта с предварительной стоимостью около 92 млрд рублей приступила компания ООО «Газ Синтез», сообщает РБК. Проектные работы завершатся к концу следующего года. А уже к 2023 году в порту Высоцк запланирована сдача нового завода.В пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области НЕВСКИМ НОВОСТЯМ пояснили, что проект должен пройти детальное рассмотрение на межведомственной комиссии по размещению производительных сил в регионе.



Метанол — это технический спирт, один из наиболее важных по значению продуктов химической промышленности. Каждый год объемы его потребления в мире растут. Метанол используют в нефтеперерабатывающей отрасли, газовой промышленности, в качестве добавки к топливу и так далее



Это не единственная масштабная стройка, запланированная в Ленинградской области. Еще пять подобных проектов будут реализованы в ближайшие несколько лет. По данным РБК, после их запуска объем экспорта метанола из России может увеличиться более чем в шесть раз и составить до 8 млн тонн в год.



Профессор НИУ «Высшая школа экономики» Александр Скоробогатов поделился с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ, что от развития Ленинградской области выиграет и Петербург. Эксперт уверен, что выгодное географическое положение Выборгского района ЛО и Карельского перешейка обеспечивает выход в море и дает возможности развития торговли.



Строительство новых заводов в так называемой русской Прибалтике с последующим экспортом произведенной продукции положительно скажется и на экономическом климате Северной столицы.



«Когда один регион богатеет, на соседей это влияет положительно. Если у Ленобласти вырастут доходы, то регион с большой вероятностью что-то купит у Петербурга. Это рост спроса на товары и услуги, который стимулирует производство и экономическую деятельность города в целом», — убежден эксперт.



Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ заявил, что Петербург очень долго развивался медленно. Эксперт объясняет это тем, что товарные потоки брали на себя порты Прибалтики. Но политика Литвы, Латвии, Эстонии, названная антироссийской, привела к частичной изоляции России. Стране пришлось искать пути выхода на европейский рынок. И, конечно, и окном в Европу стал Петербург и Ленинградская область.



«Петербург и Ленинградская область будут переживать настоящий экономический бум», — пророчит Колташов.



По словам эксперта, в Петербурге несколько лет назад запущена реконструкция портовой системы и установка новых водных транспортных узлов. Сейчас Северная столица принимает на себя растущие торговые, финансовые потоки, а также инфраструктурные проекты. Строительство пяти заводов в Ленинградской области станет мощным толчком для экономического развития региона.



«Петербург будет развиваться и получать экономические выгоды от того, что соседние государства предпочли незалежность и глупость», — завершил эксперт. В свою очередь научно-исследовательский и проектный институт карбамида (НИИК) опубликовал информацию о начале расчета производственной площадки завода (заказчик ООО «Газ Синтез»). По данным института, мощность комплекса составит 1,6 млн тонн в год, это около 5 тыс. тонн в сутки. Под завод запланированы 50 гектаров земли. Метанол высочайшего качества пойдет на экспорт.Метанол — это технический спирт, один из наиболее важных по значению продуктов химической промышленности. Каждый год объемы его потребления в мире растут. Метанол используют в нефтеперерабатывающей отрасли, газовой промышленности, в качестве добавки к топливу и так далееЭто не единственная масштабная стройка, запланированная в Ленинградской области. Еще пять подобных проектов будут реализованы в ближайшие несколько лет. По данным РБК, после их запуска объем экспорта метанола из России может увеличиться более чем в шесть раз и составить до 8 млн тонн в год.Профессор НИУ «Высшая школа экономики» Александр Скоробогатов поделился с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ, что от развития Ленинградской области выиграет и Петербург. Эксперт уверен, что выгодное географическое положение Выборгского района ЛО и Карельского перешейка обеспечивает выход в море и дает возможности развития торговли.Строительство новых заводов в так называемой русской Прибалтике с последующим экспортом произведенной продукции положительно скажется и на экономическом климате Северной столицы.Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ заявил, что Петербург очень долго развивался медленно. Эксперт объясняет это тем, что товарные потоки брали на себя порты Прибалтики. Но политика Литвы, Латвии, Эстонии, названная антироссийской, привела к частичной изоляции России. Стране пришлось искать пути выхода на европейский рынок. И, конечно, и окном в Европу стал Петербург и Ленинградская область.По словам эксперта, в Петербурге несколько лет назад запущена реконструкция портовой системы и установка новых водных транспортных узлов. Сейчас Северная столица принимает на себя растущие торговые, финансовые потоки, а также инфраструктурные проекты. Строительство пяти заводов в Ленинградской области станет мощным толчком для экономического развития региона. Категории: экономика, в России Ключевые слова: #петербург #ленинградская область #завод метанол География: Россия, Санкт-Петербург — статья прочитана 190 раз Комментарии