Главная >> Новости >> экономика, политика, общество >> ИАПЛ-СХС обвиняет администрацию президента в настраивании общественности против поляков

ИАПЛ-СХС обвиняет администрацию президента в настраивании общественности против поляков



Партнер правящей коалиции Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) в понедельник заявил, что президентская администрация пытается враждебно настроить общественность в отношении польского нацменьшинства.

Такое заявление партия распространила в продолжение дискуссий по поводу заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что член этой партии, министр транспорта Ярослав Наркевич якобы трудоустроил минимум 20 своих однопартийцев в подотчетные министерству предприятия.

"Распространенная администрацией президента информация не подтвердилась. Между тем 12 лиц польской национальности, не принадлежащие никакой партии, были трудоустроены не министром, а руководителями подвластных министерству учреждений", – говорится в заявлении партии.

"Факт сбора таких данных может трактоваться как нарушение принципа недискриминации по национальному признаку и попытка советников президента настроить враждебно литовское общество в отношении национальных меньшинств", – отметила партия.

В заявлении партии нет прямых обвинений самому Г. Науседе, акцентируется, что ответственность ложится на его советников.

В опубликованном в понедельник интервью премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил порталу delfi.lt, что "фон дискуссий" по Я. Наркевичу "становится походим на дискриминацию по национальному признаку".
BNS
Категории: экономика, политика, общество
Ключевые слова: отставка, премьер, президент, оппозиция, министр, ИАПЛ-СХС, Наркевич
География: Литва
статья прочитана 96 раз
добавлена сегодня, 21 января, 10:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка