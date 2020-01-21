ИАПЛ-СХС обвиняет администрацию президента в настраивании общественности против поляков 🔊 Воспроизвести



Партнер правящей коалиции Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) в понедельник заявил, что президентская администрация пытается враждебно настроить общественность в отношении польского нацменьшинства.



Такое заявление партия распространила в продолжение дискуссий по поводу заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что член этой партии, министр транспорта Ярослав Наркевич якобы трудоустроил минимум 20 своих однопартийцев в подотчетные министерству предприятия.



"Распространенная администрацией президента информация не подтвердилась. Между тем 12 лиц польской национальности, не принадлежащие никакой партии, были трудоустроены не министром, а руководителями подвластных министерству учреждений", – говорится в заявлении партии.



"Факт сбора таких данных может трактоваться как нарушение принципа недискриминации по национальному признаку и попытка советников президента настроить враждебно литовское общество в отношении национальных меньшинств", – отметила партия.



В заявлении партии нет прямых обвинений самому Г. Науседе, акцентируется, что ответственность ложится на его советников.



В опубликованном в понедельник интервью премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил порталу delfi.lt, что "фон дискуссий" по Я. Наркевичу "становится походим на дискриминацию по национальному признаку". Партнер правящей коалиции Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) в понедельник заявил, что президентская администрация пытается враждебно настроить общественность в отношении польского нацменьшинства.Такое заявление партия распространила в продолжение дискуссий по поводу заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что член этой партии, министр транспорта Ярослав Наркевич якобы трудоустроил минимум 20 своих однопартийцев в подотчетные министерству предприятия."Распространенная администрацией президента информация не подтвердилась. Между тем 12 лиц польской национальности, не принадлежащие никакой партии, были трудоустроены не министром, а руководителями подвластных министерству учреждений", – говорится в заявлении партии."Факт сбора таких данных может трактоваться как нарушение принципа недискриминации по национальному признаку и попытка советников президента настроить враждебно литовское общество в отношении национальных меньшинств", – отметила партия.В заявлении партии нет прямых обвинений самому Г. Науседе, акцентируется, что ответственность ложится на его советников.В опубликованном в понедельник интервью премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил порталу delfi.lt, что "фон дискуссий" по Я. Наркевичу "становится походим на дискриминацию по национальному признаку". BNS Категории: экономика, политика, общество Ключевые слова: отставка, премьер, президент, оппозиция, министр, ИАПЛ-СХС, Наркевич География: Литва — статья прочитана 96 раз Комментарии