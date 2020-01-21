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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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ИАПЛ-СХС обвиняет администрацию президента в настраивании общественности против поляков
Партнер правящей коалиции Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) в понедельник заявил, что президентская администрация пытается враждебно настроить общественность в отношении польского нацменьшинства.
Такое заявление партия распространила в продолжение дискуссий по поводу заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что член этой партии, министр транспорта Ярослав Наркевич якобы трудоустроил минимум 20 своих однопартийцев в подотчетные министерству предприятия.
"Распространенная администрацией президента информация не подтвердилась. Между тем 12 лиц польской национальности, не принадлежащие никакой партии, были трудоустроены не министром, а руководителями подвластных министерству учреждений", – говорится в заявлении партии.
"Факт сбора таких данных может трактоваться как нарушение принципа недискриминации по национальному признаку и попытка советников президента настроить враждебно литовское общество в отношении национальных меньшинств", – отметила партия.
В заявлении партии нет прямых обвинений самому Г. Науседе, акцентируется, что ответственность ложится на его советников.
В опубликованном в понедельник интервью премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил порталу delfi.lt, что "фон дискуссий" по Я. Наркевичу "становится походим на дискриминацию по национальному признаку".
География: Литва
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