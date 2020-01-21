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С активов Газпрома по требованию Нафтогаза сняли арест
В конце прошлого года Россия и Украина заключили соглашение по газовому сотрудничеству, которое предполагало, в том числе и урегулирование юридических споров между компаниями, сообщает Sputnik Литва. С активов "Газпрома" в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге по требованию "Нафтогаза" сняли арест и обеспечительные меры, говорится в сообщении российской компании, опубликованном на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Активы "Газпрома" были арестованы в рамках решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" от февраля 2018 года. Англия и Уэльс уведомили об отмене 14 января этого года, Нидерланды – 10 января, а Люксембург – 11 января.
В конце прошлого года Россия и Украина заключили соглашение по газовому сотрудничеству, которое предполагало, в том числе и урегулирование юридических споров между компаниями. "Газпром" согласился выплатить "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, а с имущества российского предприятия должны были снять аресты.
Кроме того, Москва и Киев заключили контракт на транзит на пять лет. Документ предусматривает прокачку 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.
lt.sputniknews.ru
Категории: экономика, политика, чп и криминал, в Европе
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