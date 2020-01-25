Выдающийся физик. Часть 2

К 140-летию со дня рождения П. Эренфеста
Вскоре после приезда в Лейден Эренфесты начали думать о строительстве собственного дома. Работы по возведению начались в августе 1913 года и затянулись почти на целый год: Эренфесты въехали в него в июле 1914 года, за 3 недели до начала первой мировой войны. Эренфесты отстроили дом в русском стиле — с многочисленными верандами и видом на канал. Находился он на улице с названием «Аллея белых роз». В комнате для гостей заботливые хозяева отвели одну из стен под автографы: там можно было увидеть подписи всех крупных физиков того времени — от Эйнштейна и Шрёдингера до Ферми и Капицы.
Вскоре после приезда в Лейден Эренфесты начали думать о строительстве собственного дома. Работы по возведению начались в августе 1913 года и затянулись почти на целый год: Эренфесты въехали в него в июле 1914 года, за 3 недели до начала первой мировой войны. Эренфесты отстроили дом в русском стиле — с многочисленными верандами и видом на канал. Находился он на улице с названием «Аллея белых роз». В комнате для гостей заботливые хозяева отвели одну из стен под автографы: там можно было увидеть подписи всех крупных физиков того времени — от Эйнштейна и Шрёдингера до Ферми и Капицы.
Дом Эренфестов существует и нынче и считается памятником архитектуры. Сравнительно недавно на его выходящей на улицу стене была установлена мемориальная доска, на которой выбито имя Эренфеста и годы пребывания в нём.
Младший сын Эренфеста (в узком семейном кругу — Васик) страдал синдромом Дауна и содержался в психиатрической клинике, в отделении для людей с ограниченными возможностями. Содержание ребёнка в специализированных медицинских учреждениях было тяжким бременем для небогатой профессорской семьи.
Как лектор, Эренфест не терпел опоздавших, предъявлял повышенные требования к качеству доски, мела, тряпки. Эренфест был фанатиком дисциплины и строго следил за посещаемостью студентов, что не мешало ему острить: «Weshalb habe ich solche gute Studenten? Weil ich so dumm bin». («Почему у меня такие хорошие студенты? Да потому, что я сам не очень умный».)
Эренфест быстро овладел голландским языком и читал на нём лекции студентам. Когда слов не хватало, он заимствовал их из немецкого или английского, прибегал к жестам и рисункам на доске. Приземистый, сутулый мускулистого телосложения, широкий в кости; черная шевелюра волос, черная щеточка усов, размашистая походка – такова была его внешность в те годы.
Лоренц был учёным - одиночкой, он не нуждался в общении с сотрудниками. Эренфест же был другим, ему, как и Бору, необходимо было окружение коллег.
Руководимый Эренфестом семинар сделал Лейден городом, привлекающим физиков из многих стран. Посещение семинара для его участников было обязательным, Эренфест даже проверял посещаемость. Метод работы его с учениками был специфическим: это было совместное штудирование новой статьи или обсуждение того вопроса, который Эренфест в данное время разрабатывал. Занятия были ежедневными и изнурительными. После тяжелого труда приходило понимание. Эренфест любил шутить: «Почему у меня такие хорошие студенты? Да потому, что я сам не очень умный!»
Эренфест, возможно, был в большей мере педагогом и воспитателем молодых физиков, нежели теоретиком-исследователем. Во всяком случае, он сам так считал, и эта мысль, со временем укреплявшаяся в нем, становилась причиной все более тяжелых переживаний. Он всё яснее чувствовал, что творческое начало в нём уступает началу критическому. Эренфест переставал верить, что он ещё сумеет создать в физике что-то значительное. Он всегда стремился к ясности, но в квантовой механике, хотя ему здесь и принадлежит ряд важных положений (вспомним хотя бы о «теореме Эренфеста», позволяющей объяснить соотношение между статистическими, вероятностными законами микромира и детерминистическими законами макромира), с отказом от классической наглядности описания явлений ему было трудно примириться.
Физики считались с мнением Эренфеста. Так, в 1921 г. Эйнштейн сказал М. Борну: «если уж Эренфест в чём - то убеждён, то это многое значит, поскольку этот парень куда какой скептик!».
Во время регулярных визитов Эйнштейна в Лейден они часто устраивали концерты для скрипки и фортепиано. Первая встреча Эренфеста с Нильсом Бором состоялась в 1919 году, вскоре их семьи связала крепкая дружба. Именно лейденский профессор, обладавший качествами «великого критика» и способностью глубоко проникать в существо физических проблем, привлёк внимание Эйнштейна к работам Бора и способствовал сближению двух великих учёных. Эренфест выступил в роли своеобразного «посредника» в знаменитой дискуссии Эйнштейна и Бора об основаниях квантовой механики, склоняясь к точке зрения второго из них.
В 1924 г. Эренфест был избран членом - корреспондентом Российской академии наук, одновременно с Ланжевеном, Бором, Дебаем, Майкельсоном, Милликеном, Лауэ, Борном. Он был членом Лондонского королевского общества, Амстердамской академии наук.
Настоящим потрясением для Эренфеста стала смерть в начале 1928 года Лоренца, с которым он общался каждую неделю и регулярно переписывался по научным и личным поводам. На следующий день после похорон своего старшего друга Эренфест тяжело заболел и долго не мог оправиться. К концу 1920-х годов усилился разлад в его душе, он регулярно впадал в глубокую депрессию. Он принимал близко к сердцу гонения против учёных-евреев, развернувшиеся в Германии после прихода к власти нацистов, и старался по мере своих сил устроить судьбу многочисленных эмигрантов.
Зимой 1929/30 года Эренфест вновь посетил Советский Союз: выступал на семинарах в Ленинграде и Москве, посетил Харьковский физико-технический институт, в котором к тому времени началось формирование крупной школы физики низких температур.
Последний раз Павел Сигизмундович приехал в СССР в декабре 1932 года и около месяца провёл в Харькове, где к тому времени начал работать молодой Лев Ландау.
Эренфест с радостью делился не только идеями, но и новыми людьми, попавшими в его поле зрения. Антипатии Эренфеста иногда носили характер чудачеств. Так он не любил запах духов и переносил свою нелюбовь на тех, кто распространял этот аромат. Раздражало его и чрезмерное внимание к одежде. Будучи удивительно чистоплотным, он был безразличен к одежде, ходил чаще всего в грубом чёрном шерстяном свитере или в твидовом пиджаке.
Эренфест был легко ранимым человеком. Иоффе говорил о нём: «...нервы у него не под кожей, а на поверхности». К людям он привыкал не сразу, бывал резок, а в оценках – даже ядовит. Например, высоко ценя Я.И. Френкеля, он сказал ему об одной его работе: «Как, Вы и этим занимались? Скажите, Френкель, а есть ли хоть одна область физики, где бы вы не оставили след? Или лучше сказать, где бы вы не наследили!»
В 30-е годы Эренфест впадает в тяжелую депрессию. Он сомневается в собственной профессиональной состоятельности, сравнивает свои успехи с успехами других, чувствует, что его сил и способностей не хватит для того, чтобы понять новую физику и найти в ней своё место. Он не поспевает за стремительно развивающейся наукой и постепенно склоняется к мысли, что он всего лишь ничтожный преподаватель вуза со средними способностям. В письме Альберту Эйнштейну он пишет: «Я могу лишь обсуждать физику, созданную другими». Эйнштейн пишет письмо в Лейденский университет с просьбой сократить Эренфесту рабочие часы. Трагедия Эренфеста состояла в почти болезненном неверии в себя. Своим детям (Тане - штрих, Гале, Павлику) он говорил: «Смотрите на меня: вот так не надо делать!». Иоффе он писал: «Я знаю так ужасающе мало, а это малое - так плохо!».
В письме к Максу Борну (от 19 января 1932 года) Эренфест признался: «Если что-либо и может спасти меня от полного засасывания в трясину, так это, вероятно, будет переход к организационно-педагогической работе в России». Переговоры об этом переходе Эренфест вёл уже давно, и отголоски их имеются в его переписке.
Эренфест едет в Гисен-Институт в Амстердаме, где содержат его сына-дауна. Вместе с ним он отправляется в парк, берет напрокат лодку, правит на середину озера и, окруженный густым туманом, стреляет сначала в сына, потом в себя. Сын выжил, но потерял зрение.
Открывая Сольвеевский конгресс 1933 года, П. Ланжевен сказал: «Пауль Эренфест должен был присутствовать здесь и ничто не сравнится с тем горем, которое потрясло нас, когда месяц тому назад мы узнали о трагическом решении, которое он счёл нужным принять. Многие из присутствующих здесь были его учениками и все – его друзьями».
Эренфест внёс большой вклад в новую физику своими работами, а благодаря критическому дару оказал существенное влияние на творчество своих современников.
Дарование Эренфеста высоко ценили Эйнштейн, Бор, Борн, Ланжевен, Паули. Остроумный, живой и весёлый, но легко ранимый, а потому часто бывавший грустным, доброжелательный критик работ своих коллег, влюблённый в физику и заслуживший любовь учёных своего поколения – таким был Пауль Эренфест.
* Детство Эренфеста прошло в помещениях над бакалейной лавкой, которой владел его отец. Во дворе находились соседские бойни, откуда раздавался визг забиваемых животных. Из окна гостиной в это время лились сладкие, сентиментальные звуки старенького пианино: брат Эренфеста считал себя музыкантом (По признанию самого Эренфеста, «Баха в доме не играли»). Дьявольская музыка преследовала Эренфеста всю жизнь.
* В письме к М. Борну Эренфест писал: «Но, черт побери, писание писем для меня - совершенно необходимое средство как-то удержать ускользающую между пальцами жизнь».
Однажды голландская королева пригласила к себе на приём Эйнштейна и Эренфеста. Отказаться было нельзя. Но чёрная пара Эйнштейна была в Берлине, а Эренфеста – в сундуке на чердаке. Когда её извлекли, комната наполнилась запахом нафталина. У знакомых одолжили костюм для творца общей теории относительности. Через два часа учёные стояли перед королевой: один во фраке явно с чужого плеча, другой - в окружении запаха нафталина. Потом их попросила подойти королева - мать. Этикет был соблюдён.
* Когда Эренфест сказал: «Знаете, Паули, Ваши работы нравятся мне намного больше, чем Вы сами», тот среагировал мгновенно: «Да? А у меня с Вами всё как раз наоборот!»
В 1925 г. Я.И.Френкель писал об ироническом отношении Эренфеста к противникам квантовой механики: «В середине июня собираются приехать Эренфест со свитой своих сотрудников и в том числе с цейлонским попугаем, обученным им произносить следующую фразу: «Aber, meine Herren, das ist keine Physik» («Но, господа, это не физика»). Этого попугая Эренфест выдвигает в председатели на предстоящих дискуссиях о новой квантовой механике».
* Одним из близких друзей Пауля Эренфеста был А. Иоффе, который вспоминал: «Ещё в мюнхенском кафе я встретился с Эренфестом, представителем Геттингенской школы. Мы подружились в Петербурге, куда он вскоре переехал вместе с женой, русским математиком Татьяной Алексеевной Афанасьевой, и дочерью Таней, «Таней-штрих», как он её называл. Павел Сигизмундович Эренфест был исключительной личностью. Небольшого роста, с коротко стрижеными волосами, короткой чёрной бородкой и яркими глазами, подвижный и весёлый, он легко сходился с людьми. Тонкий музыкант, он умел вскрывать в музыке Баха весёлые танцевальные мотивы и придавать ей неожиданное звучание. Страстный и увлекающийся по природе, он стремился управлять собою, не допуская себе ни малейшего снисхождения. Он не мог относиться равнодушно ни к чему, с чем сталкивался в жизни. С болезненной чувствительностью он реагировал на любые ошибки или беспринципные поступки. Эренфест отличался исключительным остроумием, которым он пересыпал свои доклады и лекции, и как тогда оживали и становились наглядными самые запутанные вопросы...!
На всех языках, кроме, пожалуй, немецкого, Эренфест говорил с ошибками и с акцентом; но незнакомые слова он заменял такими удачными, простыми и привычными, что они становились яснее правильных и надолго запоминались. ...
Способность Павла Сигизмундовича к критическому анализу и строгой физически ясной формулировке оказала большое влияние на моё научное развитие. Ему же было обязано зарождение в Петербурге современной теоретической физики. Со всей решительностью он выступал против формализма университетской физики, против её вождей. Зато он не смог добиться права преподавать в университете, хотя даже сдал там магистерские экзамены. Только Политехнический институт избрал его доцентом и разрешил читать курс дифференциальных уравнений математической физики. ...
Когда Лоренц по возрасту вышел в отставку, он предложил Эренфесту занять его место в Лейденском университете. Павел Сигизмундович считал себя недостойным такого высокого положения. Лоренц был общепризнанным главой теоретической физики всего мира, а кафедра физики в Лейдене была центром научной мысли. Но, обещав свою повседневную помощь, Лоренц всё же убедил Павла Сигизмундовича согласиться. Эренфест был избран и высоко поднял значение Лейденской школы, из которой вышли многие голландские учёные и откуда большое число физиков всех стран вынесло новые идеи, новые методы исследования. ... Но самого Эренфеста с самого переезда в Лейден не покидало ощущение своей неполноценности, мысль, что кафедру Лоренца должен был бы занять более крупный учёный».
* Старший сын Эренфеста Пауль (Павлик) пошёл по стопам отца и тоже стал физиком, обучался в Лейденском университете и работал в парижской лаборатории Пьера Оже. В 1930-е годы он написал несколько известных работ по физике космических лучей. В 1939 году, в 23-летнем возрасте, он трагически погиб в Альпах, где в одной из обсерваторий проводил измерения зависимости интенсивности космического излучения от высоты.
Старшая дочь Татьяна ван Арденне-Эренфест стала известным математиком.
Младшая дочь — Анна Галинка Эренфест стала художником. В 1943 году, через 2 года после женитьбы, её муж был депортирован в концлагерь Собибор.
Мачеха Пауля Эренфеста — Жозефина Йеллинек, младшая сестра его матери, на которой Зигмунд Эренфест женился за два года до смерти в 1894 году, погибла в концлагере (Треблинка).
* Иоффе, находясь в гостях у П. Эренфеста, наблюдал такую сценку. Он, Эренфест и Бор сидели на диване, а Паули по неистребимой привычке прохаживался по комнате из угла в угол. Устав от этих прохаживаний, Бор произнёс: «Вольфганг, перестань разгуливать, меня это раздражает». Паули удивился: «А что, собственно, Нильс, тебя раздражает?» Бор, отличавшийся манерой очень точно, но при этом достаточно медленно формулировать свои мысли, задумался, тогда вместо него ответил Эренфест: «Раздражает момент, когда ты, Вольфганг, возвращаешься обратно».
Младший сын Эренфеста (в узком семейном кругу — Васик) страдал синдромом Дауна и содержался в психиатрической клинике, в отделении для людей с ограниченными возможностями. Содержание ребёнка в специализированных медицинских учреждениях было тяжким бременем для небогатой профессорской семьи.
Как лектор, Эренфест не терпел опоздавших, предъявлял повышенные требования к качеству доски, мела, тряпки. Эренфест был фанатиком дисциплины и строго следил за посещаемостью студентов, что не мешало ему острить: «Weshalb habe ich solche gute Studenten? Weil ich so dumm bin». («Почему у меня такие хорошие студенты? Да потому, что я сам не очень умный».)
Эренфест быстро овладел голландским языком и читал на нём лекции студентам. Когда слов не хватало, он заимствовал их из немецкого или английского, прибегал к жестам и рисункам на доске. Приземистый, сутулый мускулистого телосложения, широкий в кости; черная шевелюра волос, черная щеточка усов, размашистая походка – такова была его внешность в те годы.
Лоренц был учёным - одиночкой, он не нуждался в общении с сотрудниками. Эренфест же был другим, ему, как и Бору, необходимо было окружение коллег.
Руководимый Эренфестом семинар сделал Лейден городом, привлекающим физиков из многих стран. Посещение семинара для его участников было обязательным, Эренфест даже проверял посещаемость. Метод работы его с учениками был специфическим: это было совместное штудирование новой статьи или обсуждение того вопроса, который Эренфест в данное время разрабатывал. Занятия были ежедневными и изнурительными. После тяжелого труда приходило понимание. Эренфест любил шутить: «Почему у меня такие хорошие студенты? Да потому, что я сам не очень умный!»
Эренфест, возможно, был в большей мере педагогом и воспитателем молодых физиков, нежели теоретиком-исследователем. Во всяком случае, он сам так считал, и эта мысль, со временем укреплявшаяся в нем, становилась причиной все более тяжелых переживаний. Он всё яснее чувствовал, что творческое начало в нём уступает началу критическому. Эренфест переставал верить, что он ещё сумеет создать в физике что-то значительное. Он всегда стремился к ясности, но в квантовой механике, хотя ему здесь и принадлежит ряд важных положений (вспомним хотя бы о «теореме Эренфеста», позволяющей объяснить соотношение между статистическими, вероятностными законами микромира и детерминистическими законами макромира), с отказом от классической наглядности описания явлений ему было трудно примириться.
Физики считались с мнением Эренфеста. Так, в 1921 г. Эйнштейн сказал М. Борну: «если уж Эренфест в чём - то убеждён, то это многое значит, поскольку этот парень куда какой скептик!».
Во время регулярных визитов Эйнштейна в Лейден они часто устраивали концерты для скрипки и фортепиано. Первая встреча Эренфеста с Нильсом Бором состоялась в 1919 году, вскоре их семьи связала крепкая дружба. Именно лейденский профессор, обладавший качествами «великого критика» и способностью глубоко проникать в существо физических проблем, привлёк внимание Эйнштейна к работам Бора и способствовал сближению двух великих учёных. Эренфест выступил в роли своеобразного «посредника» в знаменитой дискуссии Эйнштейна и Бора об основаниях квантовой механики, склоняясь к точке зрения второго из них.
В 1924 г. Эренфест был избран членом - корреспондентом Российской академии наук, одновременно с Ланжевеном, Бором, Дебаем, Майкельсоном, Милликеном, Лауэ, Борном. Он был членом Лондонского королевского общества, Амстердамской академии наук.
Настоящим потрясением для Эренфеста стала смерть в начале 1928 года Лоренца, с которым он общался каждую неделю и регулярно переписывался по научным и личным поводам. На следующий день после похорон своего старшего друга Эренфест тяжело заболел и долго не мог оправиться. К концу 1920-х годов усилился разлад в его душе, он регулярно впадал в глубокую депрессию. Он принимал близко к сердцу гонения против учёных-евреев, развернувшиеся в Германии после прихода к власти нацистов, и старался по мере своих сил устроить судьбу многочисленных эмигрантов.
Зимой 1929/30 года Эренфест вновь посетил Советский Союз: выступал на семинарах в Ленинграде и Москве, посетил Харьковский физико-технический институт, в котором к тому времени началось формирование крупной школы физики низких температур.
Последний раз Павел Сигизмундович приехал в СССР в декабре 1932 года и около месяца провёл в Харькове, где к тому времени начал работать молодой Лев Ландау.
Эренфест с радостью делился не только идеями, но и новыми людьми, попавшими в его поле зрения. Антипатии Эренфеста иногда носили характер чудачеств. Так он не любил запах духов и переносил свою нелюбовь на тех, кто распространял этот аромат. Раздражало его и чрезмерное внимание к одежде. Будучи удивительно чистоплотным, он был безразличен к одежде, ходил чаще всего в грубом чёрном шерстяном свитере или в твидовом пиджаке.
Эренфест был легко ранимым человеком. Иоффе говорил о нём: «...нервы у него не под кожей, а на поверхности». К людям он привыкал не сразу, бывал резок, а в оценках – даже ядовит. Например, высоко ценя Я.И. Френкеля, он сказал ему об одной его работе: «Как, Вы и этим занимались? Скажите, Френкель, а есть ли хоть одна область физики, где бы вы не оставили след? Или лучше сказать, где бы вы не наследили!»
В 30-е годы Эренфест впадает в тяжелую депрессию. Он сомневается в собственной профессиональной состоятельности, сравнивает свои успехи с успехами других, чувствует, что его сил и способностей не хватит для того, чтобы понять новую физику и найти в ней своё место. Он не поспевает за стремительно развивающейся наукой и постепенно склоняется к мысли, что он всего лишь ничтожный преподаватель вуза со средними способностям. В письме Альберту Эйнштейну он пишет: «Я могу лишь обсуждать физику, созданную другими». Эйнштейн пишет письмо в Лейденский университет с просьбой сократить Эренфесту рабочие часы. Трагедия Эренфеста состояла в почти болезненном неверии в себя. Своим детям (Тане - штрих, Гале, Павлику) он говорил: «Смотрите на меня: вот так не надо делать!». Иоффе он писал: «Я знаю так ужасающе мало, а это малое - так плохо!».
В письме к Максу Борну (от 19 января 1932 года) Эренфест признался: «Если что-либо и может спасти меня от полного засасывания в трясину, так это, вероятно, будет переход к организационно-педагогической работе в России». Переговоры об этом переходе Эренфест вёл уже давно, и отголоски их имеются в его переписке.
Эренфест едет в Гисен-Институт в Амстердаме, где содержат его сына-дауна. Вместе с ним он отправляется в парк, берет напрокат лодку, правит на середину озера и, окруженный густым туманом, стреляет сначала в сына, потом в себя. Сын выжил, но потерял зрение.
Открывая Сольвеевский конгресс 1933 года, П. Ланжевен сказал: «Пауль Эренфест должен был присутствовать здесь и ничто не сравнится с тем горем, которое потрясло нас, когда месяц тому назад мы узнали о трагическом решении, которое он счёл нужным принять. Многие из присутствующих здесь были его учениками и все – его друзьями».
Эренфест внёс большой вклад в новую физику своими работами, а благодаря критическому дару оказал существенное влияние на творчество своих современников.
Дарование Эренфеста высоко ценили Эйнштейн, Бор, Борн, Ланжевен, Паули. Остроумный, живой и весёлый, но легко ранимый, а потому часто бывавший грустным, доброжелательный критик работ своих коллег, влюблённый в физику и заслуживший любовь учёных своего поколения – таким был Пауль Эренфест.
Рассказывают, что ...
* Детство Эренфеста прошло в помещениях над бакалейной лавкой, которой владел его отец. Во дворе находились соседские бойни, откуда раздавался визг забиваемых животных. Из окна гостиной в это время лились сладкие, сентиментальные звуки старенького пианино: брат Эренфеста считал себя музыкантом (По признанию самого Эренфеста, «Баха в доме не играли»). Дьявольская музыка преследовала Эренфеста всю жизнь.
* В письме к М. Борну Эренфест писал: «Но, черт побери, писание писем для меня - совершенно необходимое средство как-то удержать ускользающую между пальцами жизнь».
Однажды голландская королева пригласила к себе на приём Эйнштейна и Эренфеста. Отказаться было нельзя. Но чёрная пара Эйнштейна была в Берлине, а Эренфеста – в сундуке на чердаке. Когда её извлекли, комната наполнилась запахом нафталина. У знакомых одолжили костюм для творца общей теории относительности. Через два часа учёные стояли перед королевой: один во фраке явно с чужого плеча, другой - в окружении запаха нафталина. Потом их попросила подойти королева - мать. Этикет был соблюдён.
* Когда Эренфест сказал: «Знаете, Паули, Ваши работы нравятся мне намного больше, чем Вы сами», тот среагировал мгновенно: «Да? А у меня с Вами всё как раз наоборот!»
В 1925 г. Я.И.Френкель писал об ироническом отношении Эренфеста к противникам квантовой механики: «В середине июня собираются приехать Эренфест со свитой своих сотрудников и в том числе с цейлонским попугаем, обученным им произносить следующую фразу: «Aber, meine Herren, das ist keine Physik» («Но, господа, это не физика»). Этого попугая Эренфест выдвигает в председатели на предстоящих дискуссиях о новой квантовой механике».
* Одним из близких друзей Пауля Эренфеста был А. Иоффе, который вспоминал: «Ещё в мюнхенском кафе я встретился с Эренфестом, представителем Геттингенской школы. Мы подружились в Петербурге, куда он вскоре переехал вместе с женой, русским математиком Татьяной Алексеевной Афанасьевой, и дочерью Таней, «Таней-штрих», как он её называл. Павел Сигизмундович Эренфест был исключительной личностью. Небольшого роста, с коротко стрижеными волосами, короткой чёрной бородкой и яркими глазами, подвижный и весёлый, он легко сходился с людьми. Тонкий музыкант, он умел вскрывать в музыке Баха весёлые танцевальные мотивы и придавать ей неожиданное звучание. Страстный и увлекающийся по природе, он стремился управлять собою, не допуская себе ни малейшего снисхождения. Он не мог относиться равнодушно ни к чему, с чем сталкивался в жизни. С болезненной чувствительностью он реагировал на любые ошибки или беспринципные поступки. Эренфест отличался исключительным остроумием, которым он пересыпал свои доклады и лекции, и как тогда оживали и становились наглядными самые запутанные вопросы...!
На всех языках, кроме, пожалуй, немецкого, Эренфест говорил с ошибками и с акцентом; но незнакомые слова он заменял такими удачными, простыми и привычными, что они становились яснее правильных и надолго запоминались. ...
Способность Павла Сигизмундовича к критическому анализу и строгой физически ясной формулировке оказала большое влияние на моё научное развитие. Ему же было обязано зарождение в Петербурге современной теоретической физики. Со всей решительностью он выступал против формализма университетской физики, против её вождей. Зато он не смог добиться права преподавать в университете, хотя даже сдал там магистерские экзамены. Только Политехнический институт избрал его доцентом и разрешил читать курс дифференциальных уравнений математической физики. ...
Когда Лоренц по возрасту вышел в отставку, он предложил Эренфесту занять его место в Лейденском университете. Павел Сигизмундович считал себя недостойным такого высокого положения. Лоренц был общепризнанным главой теоретической физики всего мира, а кафедра физики в Лейдене была центром научной мысли. Но, обещав свою повседневную помощь, Лоренц всё же убедил Павла Сигизмундовича согласиться. Эренфест был избран и высоко поднял значение Лейденской школы, из которой вышли многие голландские учёные и откуда большое число физиков всех стран вынесло новые идеи, новые методы исследования. ... Но самого Эренфеста с самого переезда в Лейден не покидало ощущение своей неполноценности, мысль, что кафедру Лоренца должен был бы занять более крупный учёный».
* Старший сын Эренфеста Пауль (Павлик) пошёл по стопам отца и тоже стал физиком, обучался в Лейденском университете и работал в парижской лаборатории Пьера Оже. В 1930-е годы он написал несколько известных работ по физике космических лучей. В 1939 году, в 23-летнем возрасте, он трагически погиб в Альпах, где в одной из обсерваторий проводил измерения зависимости интенсивности космического излучения от высоты.
Старшая дочь Татьяна ван Арденне-Эренфест стала известным математиком.
Младшая дочь — Анна Галинка Эренфест стала художником. В 1943 году, через 2 года после женитьбы, её муж был депортирован в концлагерь Собибор.
Мачеха Пауля Эренфеста — Жозефина Йеллинек, младшая сестра его матери, на которой Зигмунд Эренфест женился за два года до смерти в 1894 году, погибла в концлагере (Треблинка).
* Иоффе, находясь в гостях у П. Эренфеста, наблюдал такую сценку. Он, Эренфест и Бор сидели на диване, а Паули по неистребимой привычке прохаживался по комнате из угла в угол. Устав от этих прохаживаний, Бор произнёс: «Вольфганг, перестань разгуливать, меня это раздражает». Паули удивился: «А что, собственно, Нильс, тебя раздражает?» Бор, отличавшийся манерой очень точно, но при этом достаточно медленно формулировать свои мысли, задумался, тогда вместо него ответил Эренфест: «Раздражает момент, когда ты, Вольфганг, возвращаешься обратно».