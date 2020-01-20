От «Кыси» В.Кунина до «Бомжа» М.Веллера 🔊 Воспроизвести







Всех поклонников театрального хита «Кыся» 11 февраля (начало в 18 часов) в Висагинасе (ВКЦ „Драугисте“) и 12 февраля (начало в 19 часов) в Вильнюсе (ул. Траку 9/1, Дворец францисканцев) ждёт встреча с новым спектаклем - «Аристократы духа», где опять же главный и единственный исполнитель - Заслуженный артист России Всеволод Чубенко.



На сей раз вниманию зрителей будет представлено произведение М. Веллера в прочтении прекрасного артиста, знакомого литовской публике не только по спектаклю-легенде «Кыся», но и по таким как «Ссора», «Охота жить», «Муж Татьяны» и др.



«Аристократы духа» сделаны в стиле «кабаре».



Большой неожиданностью для зрителей будет прекрасное исполнение Всеволодом Чубенко песен Алексея Паперного. Спектакль может плавно перерасти в интересную дискуссию о жизни, успехе, политике. Он не оставляет равнодушных, ведь в основе – судьба молодого перспективного предпринимателя, ставшего бомжом. На сей раз вниманию зрителей будет представлено произведение М. Веллера в прочтении прекрасного артиста, знакомого литовской публике не только по спектаклю-легенде «Кыся», но и по таким как «Ссора», «Охота жить», «Муж Татьяны» и др.«Аристократы духа» сделаны в стиле «кабаре».Большой неожиданностью для зрителей будет прекрасное исполнение Всеволодом Чубенко песен Алексея Паперного. Спектакль может плавно перерасти в интересную дискуссию о жизни, успехе, политике. Он не оставляет равнодушных, ведь в основе – судьба молодого перспективного предпринимателя, ставшего бомжом.



Всеволод Чубенко - обладатель Гран-при и лауреат российских (Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Пермь, Нижневартовск и др.) и международных театральных фестивалей (Македония, Египет, Германия, Франция, Люксембург, Тунис, Польша, Литва, Украина, Беларусь, Литва и др.).



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В спектакле трагическое и комическое, как впрочем и в жизни, туго переплетены, что постоянно меняет и амплитуду зрительского настроения: от смеха до слёз.Всеволод Чубенко - обладатель Гран-при и лауреат российских (Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Пермь, Нижневартовск и др.) и международных театральных фестивалей (Македония, Египет, Германия, Франция, Люксембург, Тунис, Польша, Литва, Украина, Беларусь, Литва и др.).Билеты продаются в системе Bilietai.lt. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Всеволод Чубенко, «Аристократы духа» География: Литва, Висагинас — статья прочитана 117 раз Комментарии