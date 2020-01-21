Для литовской армия за 10 млн евро закупаются новые грузовики AROCS 🔊 Воспроизвести



Для литовской армии закупаются новые грузовики специального назначения AROCS, оно обойдутся примерно в 10 млн евро, сообщило в понедельник Минобороны.



Договор об этой закупке подписало Агентство оборонных ресурсов и представитель германского производителя Daimler AG в Литве Silberauto.



Грузовики будут предназначаться для перевозки платформ и контейнеров. В открытом конкурсе участвовали четыре производителя автомобилей.



За четыре года планируется купить 25 таких грузовиков. В цену 10 млн евро входят не только грузовики с гидравлической системой погрузки, платформа для погрузки-разгрузки, система погрузки контейнеров, но и логистический пакет с комплектами специальных инструментов, комплектами компьютерной диагностики с программным обеспечением.



Грузовики, приспособленные для оснащения дополнительной бронированной защитой от мин и баллистических угроз, будут транспортировать самоходные гаубицы PzH 2000, боеприпасы, контейнеры, транспортные средства и пр.



Грузовики, способные перевозить грузы тактического назначения весом до 16 тонн, предназначены для Сухопутных сил и других подразделений армии Литвы. Первые грузовики должны быть доставлены в Литву в течение 12 месяцев. Для литовской армии закупаются новые грузовики специального назначения AROCS, оно обойдутся примерно в 10 млн евро, сообщило в понедельник Минобороны.Договор об этой закупке подписало Агентство оборонных ресурсов и представитель германского производителя Daimler AG в Литве Silberauto.Грузовики будут предназначаться для перевозки платформ и контейнеров. В открытом конкурсе участвовали четыре производителя автомобилей.За четыре года планируется купить 25 таких грузовиков. В цену 10 млн евро входят не только грузовики с гидравлической системой погрузки, платформа для погрузки-разгрузки, система погрузки контейнеров, но и логистический пакет с комплектами специальных инструментов, комплектами компьютерной диагностики с программным обеспечением.Грузовики, приспособленные для оснащения дополнительной бронированной защитой от мин и баллистических угроз, будут транспортировать самоходные гаубицы PzH 2000, боеприпасы, контейнеры, транспортные средства и пр.Грузовики, способные перевозить грузы тактического назначения весом до 16 тонн, предназначены для Сухопутных сил и других подразделений армии Литвы. Первые грузовики должны быть доставлены в Литву в течение 12 месяцев. Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: вооружение, автомобили, поставки, армия География: Литва — статья прочитана 172 раза Комментарии