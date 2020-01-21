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Для литовской армия за 10 млн евро закупаются новые грузовики AROCS



Для литовской армии закупаются новые грузовики специального назначения AROCS, оно обойдутся примерно в 10 млн евро, сообщило в понедельник Минобороны.

Договор об этой закупке подписало Агентство оборонных ресурсов и представитель германского производителя Daimler AG в Литве Silberauto.

Грузовики будут предназначаться для перевозки платформ и контейнеров. В открытом конкурсе участвовали четыре производителя автомобилей.

За четыре года планируется купить 25 таких грузовиков. В цену 10 млн евро входят не только грузовики с гидравлической системой погрузки, платформа для погрузки-разгрузки, система погрузки контейнеров, но и логистический пакет с комплектами специальных инструментов, комплектами компьютерной диагностики с программным обеспечением.

Грузовики, приспособленные для оснащения дополнительной бронированной защитой от мин и баллистических угроз, будут транспортировать самоходные гаубицы PzH 2000, боеприпасы, контейнеры, транспортные средства и пр.

Грузовики, способные перевозить грузы тактического назначения весом до 16 тонн, предназначены для Сухопутных сил и других подразделений армии Литвы. Первые грузовики должны быть доставлены в Литву в течение 12 месяцев.
Категории: экономика, политика, в странах Балтии
Ключевые слова: вооружение, автомобили, поставки, армия
География: Литва
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добавлена вчера, 20 января, 20:30

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