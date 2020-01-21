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Число больных новым типом пневмонии в Китае уже более 200 человек
Число случаев больных коронавирусом нового типа в Китае возросло до 217 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа" и местные власти.
По его данным, всего было выявлено 224 человека с подозрением на пневмонию, из них 217 оказались инфицированными коронавирусом.
Число зараженных в городе Ухань, где произошла вспышка, составляет 198 человек, из них три с летальным исходом. Пять человек заболели в Пекине, еще 14 в провинции Гуандун на юге страны.
31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).
ТАСС
Категории: чп и криминал, здоровье
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