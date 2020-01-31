«Литера» - «дом» для авторов, пишущих на русском языке /добавлено видео/ 🔊 Воспроизвести







18-го января наступившего 2020 года в гостеприимном зале вильнюсского Дома национальных общин состоялась презентация очередного выпуска русского литературного альманаха «ЛИТЕРА», первый выпуск которого увидел свет в 2008 году.



Автор проекта Сергей Шеремет задумывал альманах как общий «дом» для авторов, пишущих на русском языке, чьи судьбы тем или иным способом связаны с Литвой.



Идея объединить русские поэтические студии, дать авторам возможность постоянных публикаций в издании, которое могло стать обозрением литературной жизни Литвы, увы, не имела успеха. За десятилетие возникли новые издания, новые творческие объединения — каждый идёт своим путём.



Спектр содержания альманаха «ЛИТЕРА» стал шире: больше разделов, более ста десяти авторов из 12 стран. Среди поэтов, публицистов, прозаиков есть известные в Литве и за её пределами имена, яркие открытия и начинающие молодые поэты, гости из зарубежья. Всех не перечислить. Автор проекта Сергей Шеремет задумывал альманах как общий «дом» для авторов, пишущих на русском языке, чьи судьбы тем или иным способом связаны с Литвой.Идея объединить русские поэтические студии, дать авторам возможность постоянных публикаций в издании, которое могло стать обозрением литературной жизни Литвы, увы, не имела успеха. За десятилетие возникли новые издания, новые творческие объединения — каждый идёт своим путём.Спектр содержания альманаха «ЛИТЕРА» стал шире: больше разделов, более ста десяти авторов из 12 стран. Среди поэтов, публицистов, прозаиков есть известные в Литве и за её пределами имена, яркие открытия и начинающие молодые поэты, гости из зарубежья. Всех не перечислить.











В разделе публицистики предоставлен разнообразный материал, отслеживается переплетение истории Литвы с историей соседних государств, а есть возможность пересечь и Каракумы! Безусловно, присутствует обзор культурной жизни, на этот раз — зарисовка о выступлении Владимира Прудникова в Доме учителей, и т.д.



В разделе прозы — тема любви, привязанности к родине, горечь войны… А улыбнётся читатель, листая страницы, адресованные детской аудитории, или пролистнув юмористическую рубрику.







Пришедшим на презентацию зрителям удалось послушать стихи в исполнении авторов, песни и романсы, написанные на стихи С. Лорманаса, Х. Винокур, С. Смирнова, А. Тураносовой-Абрас, в авторском исполнении. Украсил вечер голос Д. Кайриса под аккомпанемент Л. Неугасимовой.







Этот выпуск альманаха — некое путешествие, в которое приглашает вас главный редактор издания Елена Шеремет. Читатель побывает более чем в тридцати местах, или, прочитав упомянутое в каком-либо произведении название, заинтересуется, появится желание отправиться в дорогу.



Фото: Александр Илларионов



В новом номере — ставшая постоянной рубрика о Русском драматическом театре, которую ведёт его актёр и режиссёр Юрий Щуцкий. Среди воспоминаний — очерки: об Иване Гажимоне, виленчанине, поэте и писателе (Вл. Вахрамеев, журналист из Калининграда), о Николае Башкатове, оперном певце, чья судьба начиналась здесь, в Вильнюсе (д-р Е. Бахметьева), о чём уже рассказывал "Обзор". В разделе публицистики предоставлен разнообразный материал, отслеживается переплетение истории Литвы с историей соседних государств, а есть возможность пересечь и Каракумы! Безусловно, присутствует обзор культурной жизни, на этот раз — зарисовка о выступлении Владимира Прудникова в Доме учителей, и т.д.В разделе прозы — тема любви, привязанности к родине, горечь войны… А улыбнётся читатель, листая страницы, адресованные детской аудитории, или пролистнув юмористическую рубрику.Пришедшим на презентацию зрителям удалось послушать стихи в исполнении авторов, песни и романсы, написанные на стихи С. Лорманаса, Х. Винокур, С. Смирнова, А. Тураносовой-Абрас, в авторском исполнении. Украсил вечер голос Д. Кайриса под аккомпанемент Л. Неугасимовой.Этот выпуск альманаха — некое путешествие, в которое приглашает вас главный редактор издания Елена Шеремет. Читатель побывает более чем в тридцати местах, или, прочитав упомянутое в каком-либо произведении название, заинтересуется, появится желание отправиться в дорогу. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Елена Шеремет, «Литера», Сергей Шеремет, алманах — статья прочитана 45 раз Комментарии