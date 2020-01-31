«Литера» - «дом» для авторов, пишущих на русском языке /добавлено видео/

18-го января наступившего 2020 года в гостеприимном зале вильнюсского Дома национальных общин состоялась презентация очередного выпуска русского литературного альманаха «ЛИТЕРА», первый выпуск которого увидел свет в 2008 году.
Автор проекта Сергей Шеремет задумывал альманах как общий «дом» для авторов, пишущих на русском языке, чьи судьбы тем или иным способом связаны с Литвой.
Идея объединить русские поэтические студии, дать авторам возможность постоянных публикаций в издании, которое могло стать обозрением литературной жизни Литвы, увы, не имела успеха. За десятилетие возникли новые издания, новые творческие объединения — каждый идёт своим путём.
Спектр содержания альманаха «ЛИТЕРА» стал шире: больше разделов, более ста десяти авторов из 12 стран. Среди поэтов, публицистов, прозаиков есть известные в Литве и за её пределами имена, яркие открытия и начинающие молодые поэты, гости из зарубежья. Всех не перечислить.
В новом номере — ставшая постоянной рубрика о Русском драматическом театре, которую ведёт его актёр и режиссёр Юрий Щуцкий. Среди воспоминаний — очерки: об Иване Гажимоне, виленчанине, поэте и писателе (Вл. Вахрамеев, журналист из Калининграда), о Николае Башкатове, оперном певце, чья судьба начиналась здесь, в Вильнюсе (д-р Е. Бахметьева), о чём уже рассказывал "Обзор".
В разделе публицистики предоставлен разнообразный материал, отслеживается переплетение истории Литвы с историей соседних государств, а есть возможность пересечь и Каракумы! Безусловно, присутствует обзор культурной жизни, на этот раз — зарисовка о выступлении Владимира Прудникова в Доме учителей, и т.д.
В разделе прозы — тема любви, привязанности к родине, горечь войны… А улыбнётся читатель, листая страницы, адресованные детской аудитории, или пролистнув юмористическую рубрику.
Пришедшим на презентацию зрителям удалось послушать стихи в исполнении авторов, песни и романсы, написанные на стихи С. Лорманаса, Х. Винокур, С. Смирнова, А. Тураносовой-Абрас, в авторском исполнении. Украсил вечер голос Д. Кайриса под аккомпанемент Л. Неугасимовой.
Этот выпуск альманаха — некое путешествие, в которое приглашает вас главный редактор издания Елена Шеремет. Читатель побывает более чем в тридцати местах, или, прочитав упомянутое в каком-либо произведении название, заинтересуется, появится желание отправиться в дорогу.
Фото: Александр Илларионов
В разделе публицистики предоставлен разнообразный материал, отслеживается переплетение истории Литвы с историей соседних государств, а есть возможность пересечь и Каракумы! Безусловно, присутствует обзор культурной жизни, на этот раз — зарисовка о выступлении Владимира Прудникова в Доме учителей, и т.д.
В разделе прозы — тема любви, привязанности к родине, горечь войны… А улыбнётся читатель, листая страницы, адресованные детской аудитории, или пролистнув юмористическую рубрику.
Пришедшим на презентацию зрителям удалось послушать стихи в исполнении авторов, песни и романсы, написанные на стихи С. Лорманаса, Х. Винокур, С. Смирнова, А. Тураносовой-Абрас, в авторском исполнении. Украсил вечер голос Д. Кайриса под аккомпанемент Л. Неугасимовой.
Этот выпуск альманаха — некое путешествие, в которое приглашает вас главный редактор издания Елена Шеремет. Читатель побывает более чем в тридцати местах, или, прочитав упомянутое в каком-либо произведении название, заинтересуется, появится желание отправиться в дорогу.
Фото: Александр Илларионов
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: Елена Шеремет, «Литера», Сергей Шеремет, алманах