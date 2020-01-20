«Националисты ликуют»: Киев решил заставить школьников перед уроками петь марш УПА 🔊 Воспроизвести



Киевские депутаты уже вернулись на рабочие места после продолжительного отдыха и продолжают забивать умы украинцев «ура-патриотическими» законами и «рекомендациями», за невыполнение которых можно угодить за решетку, сообщает



В комитете Верховной Рады по делам молодежи и спорта состоялись слушания о формировании национальной идентичности и национально-патриотическом воспитании украинцев. Их результатом стали рекомендации на десяти страницах, разосланные во все госорганы. Об этом рассказал на своей странице в Facebook директор еврейского комитета Украины Эдуард Долинский. Киевские депутаты уже вернулись на рабочие места после продолжительного отдыха и продолжают забивать умы украинцев «ура-патриотическими» законами и «рекомендациями», за невыполнение которых можно угодить за решетку, сообщает ХАРЬКОВ В комитете Верховной Рады по делам молодежи и спорта состоялись слушания о формировании национальной идентичности и национально-патриотическом воспитании украинцев. Их результатом стали рекомендации на десяти страницах, разосланные во все госорганы. Об этом рассказал на своей странице в Facebook директор еврейского комитета Украины Эдуард Долинский. «Документ гласит, что нацпатвоспитание имеет стратегическое значение для будущего Украины, поэтому надо создать Государственное агентство нацпатвоспитания, выделить деньги на телепрограммы, в частности про ОУН-УПА*, «определить недопустимым наличие в инфопространстве вредных информационных продуктов, которые приводят к деградации общества», - пишет Долинский.







Также, по словам Долинского, теперь перед уроком «защиты Отечества» в украинских школах рекомендуют исполнять марш УПА, который недавно был принят в качестве марша украинской армии. Кроме того, в разосланном Верховной Радой документе указывается, что мероприятия по нацпатвоспитанию необходимо обеспечить и при оздоровлении детей. Еще одна приоритетная задача - увеличить посещаемость «национально-художественных мероприятий», а библиотеки наполнить не хорошими книгами, а «нацпатлитературой».



«Не забыли указать использование интернета и соцсетей для распространения нацпатриотизма, а также создание сети центров по нацпатвоспитанию. Все написали в рекомендациях, только не написали, зачем все это и где брать на это деньги. Акцент в документе делается на слове «национальный»: не патриотический, а национал-патриотический, не художественные мероприятия, а национально-художественные. Это стиль националистов образца 30-40-х годов прошлого века, тех, кто хочет затащить Украину в прошлое», - заявил директор еврейского комитета Украины. nahnews.org Категории: политика, образование Ключевые слова: школы, пропаганда, УПА География: Украина — статья прочитана 221 раз Комментарии