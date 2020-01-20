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Киев требует от полиции Британии удалить тризуб из антитеррористического пособия



Документ полиции Великобритании по борьбе с терроризмом, разосланный медицинским работникам и преподавателям в рамках кампании против экстремизма, наряду с неонацистами упоминает такие ненасильственные группы, как "Гринпис", а также государственный герб Украины и символ Вооруженных сил - трезубец.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Пособие, подготовленное антитеррористическим отделом полиции, распространяется по всей Англии в рамках подготовки к программе "Превенция" по борьбе с радикализацией, предназначенной для того, чтобы поймать лиц, которые могут угрожать совершением террористического насилия.

В визуальном разделе пособия по выявлению знаков и символов праворадикальных групп, в секции "тату", есть герб Украины под названием "Украинский трезубец (националистический)". Изображение размещено рядом с нацистской символикой.
"Размещение трезубца, конституционного национального символа и герба Украины, в руководстве по противодействию экстремизму, изданном антитеррористической полицией для преподавателей и медицинского персонала Великобритании, является крайне возмутительным. Здесь нет приемлемых объяснений. Мы требуем удалить трезубец из Руководства с официальными извинениями", - заявило посольство Украины в Британии.





В разделе организаций, исповедующих идею доминирования белой расы, приведена символика полка "Азов".



На прошлой неделе полиция заявила, что документы, которые также упоминают экологическую протестную группу "Восстание против вымирания", наряду с ультраправыми экстремистами и джихадистами, были ошибкой, пишет The Guardian.

Но перечень групп в новом документе содержит "Восстание против вымирания" и другие зоозащитные и экоорганизации.

Полиция настаивает на том, что это пособие не имеет целью определить все группы, которые оно описывает, как экстремистские.

В полиции отметили, что оно предназначено для того, чтобы улучшить понимание знаков и символов, с которыми люди могут столкнуться, и указали на утверждение в документе, что "не все знаки и символы в этом документе указаны в контртеррористических интересах".

Ненасильственные группы, представленные в документе, разгневаны из-за случившегося. "Ориентация на экологических агитаторов и террористические организации в равной степени не поможет бороться с терроризмом", - сказал Джон Совен, исполнительный директор Greenpeace в Великобритании.
eurointegration.com.ua
Категории: политика, чп и криминал, история
Ключевые слова: терроризм, разведка, символика, Британия, Тризуб
География: Украина
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добавлена сегодня, 20 января, 14:43

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