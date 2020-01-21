Истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты 🔊 Воспроизвести



Несущие дежурство в странах Балтии истребители воздушной полиции НАТО на прошлой неделе дважды поднимались в воздух, чтобы идентифицировать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве российские военные самолеты, сообщило в понедельник Минобороны Литвы.



В минувшую среду истребители союзников идентифицировали летевший с основной части России в Калининградскую область пассажирский самолет Ту-134 и сопровождавшие его два истребителя Су-35 и два истребителя Су-27.



Все эти истребители летели с отключенными транспондерами.



Спустя два дня истребители НАТО снова идентифицировали Ту-134, который теперь летел из Калининградской области на основную часть России. Его также сопровождали истребители Су-35 и Су-27, летевшие с отключенными транспондерами.



Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии. Несущие дежурство в странах Балтии истребители воздушной полиции НАТО на прошлой неделе дважды поднимались в воздух, чтобы идентифицировать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве российские военные самолеты, сообщило в понедельник Минобороны Литвы.В минувшую среду истребители союзников идентифицировали летевший с основной части России в Калининградскую область пассажирский самолет Ту-134 и сопровождавшие его два истребителя Су-35 и два истребителя Су-27.Все эти истребители летели с отключенными транспондерами.Спустя два дня истребители НАТО снова идентифицировали Ту-134, который теперь летел из Калининградской области на основную часть России. Его также сопровождали истребители Су-35 и Су-27, летевшие с отключенными транспондерами.Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии. BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Россия, самолеты, нато, истребители, сопровождение География: Литва — статья прочитана 174 раза Комментарии