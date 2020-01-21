SVT Швеция : «Тогда этот спорт станет очень маленьким и норвежским» 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Алексей Филиппов



Для некоторых видов спорта отстранение россиян станет настоящей катастрофой. Например, в лыжных гонках исчезнет конкуренция. Как говорит шведский лыжник, этот спорт станет очень маленьким и полностью норвежским. Но норвежцы и сами не рады: мы этого не вынесем, заявил знаменитый Петтер Нортуг.



Похоже, не один год спортивные чемпионаты будут проходить без россиян. Для некоторых видов спорта это станет настоящей катастрофой в том, что касается конкуренции. «Если мы их потеряем, этот спорт станет очень маленьким и норвежским», — говорит член шведской лыжной сборной Калле Хальварссон (Calle Halfvarsson).



Достаточно взглянуть на общие результаты Кубка мира по лыжным гонкам, чтобы понять, насколько велико значение российских лыжников, в особенности мужчин, для этого вида спорта. Уберите оттуда лидера Кубка мира Александра Большунова и занявшего третье место в общем зачете Сергея Устюгова, и все мероприятие превратится в более или менее норвежское соревнование. Шесть из семи первых мест займут норвежцы. Похоже, не один год спортивные чемпионаты будут проходить без россиян. Для некоторых видов спорта это станет настоящей катастрофой в том, что касается конкуренции. «Если мы их потеряем, этот спорт станет очень маленьким и норвежским», — говорит член шведской лыжной сборной Калле Хальварссон (Calle Halfvarsson).Достаточно взглянуть на общие результаты Кубка мира по лыжным гонкам, чтобы понять, насколько велико значение российских лыжников, в особенности мужчин, для этого вида спорта. Уберите оттуда лидера Кубка мира Александра Большунова и занявшего третье место в общем зачете Сергея Устюгова, и все мероприятие превратится в более или менее норвежское соревнование. Шесть из семи первых мест займут норвежцы.



Надеются на справедливость



Финн Ииво Нисканен (Iivo Niskanen) занял четвертое место на Кубке мира, разбавив тотальное норвежско-российское превосходство среди мужчин. Он считает, что спорту не пойдет на пользу потеря такой сильной нации, как Россия.



«Само собой, лучшие лыжники должны остаться, в особенности учитывая, что Россия — большая страна и важный спортивный рынок. В то же время, если они не смогли нормально следовать правилам, тут ничего не поделаешь. Будем надеяться, что в конце концов будет принято справедливое решение», — говорит Нисканен.



Россия обжаловала решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), и сейчас, похоже, ее отстранение не будет распространяться на Кубок мира. Но спорт в любом случае сильно пострадает, если России не будет на Чемпионатах мира и Олимпийских играх, говорит немецкий тренер сборной страны Маркус Крамер (Markus Cramer).



Для женщин это тоже может стать проблемой. Обычно у России сильная женская команда, но в этом сезоне она не досчиталась четырех лыжниц, ушедших в декрет. Но в первую очередь под угрозой оказались мужские соревнования.



«Наблюдать за этими соревнованиями будет уже не слишком интересно. Разве что тем, кто живет в Норвегии», — говорит Крамер.



«Мы этого не вынесем»



Конечно, он лицо заинтересованное, но многие с ним согласны.



«Они должны остаться. К тому же Россия — большая страна, и было бы отлично сохранить ее спортсменов. Если мы их потеряем, наш спорт станет очень, очень маленьким. Очень маленьким и совершенно норвежским», — говорит Калле Хальварссон.



Бывшая звезда спорта Петтер Нортуг (Petter Northug), ныне эксперт на норвежском телеканале TV2, не считает, что норвежцы будут рады соревнованиям без российских конкурентов.



«Очень плохо, если их не будет, нам нужны лучшие российские лыжники. Иначе норвежцы будут еще больше доминировать. Мы и так уже доминируем почти что чересчур сильно. Мы этого не вынесем», — говорит Нортуг.



Прогулка Петтера Нортуга по Красной площади



Маркуса Крамера больше всего расстраивает, что страдают действующие лыжники, при том что спортсмены, по его мнению, как раз ни в чем не виноваты.



«Ошибку совершил кто-то на уровне федерации, в Сочи или в Москве, или еще где-то, и для спортсменов это по-настоящему ужасно. Они ничего плохого не сделали, и все это меня очень расстраивает», — говорит Крамер.



Ждут решения CAS



Так что же теперь будет? В Международной федерации лыжного спорта (ФИС) этого не знают и ждут решения Спортивного арбитражного суда. Но Якоб Сванберг (Jakob Swanberg), представляющий Швецию в медицинском комитете ФИС, в том, что лыжники смогут участвовать в Кубке мира, но не в чемпионатах, видит потенциальную проблему.



«Я могу понять тех, кто на это реагирует. Будет очень трудно принять, что некоторые спортсмены отстранены от чемпионатов, но могут участвовать в Кубке мира. Это какой-то странный сигнал. И все сейчас спорят, как сохранять спорт в чистоте, не отстраняя и не наказывая честных спортсменов, ведь это несправедливо», — говорит Сванберг.



Редакционная статья SVT, Швеция, перевод Заявление международной антидопинговой организации ВАДА, которая решила отстранить российское антидопинговое агентство РУСАДА — а значит, и российских спортсменов — от Олимпийских игр и Чемпионатов мира на ближайшие четыре года, сильно обеспокоило представителей лыжного спорта.Финн Ииво Нисканен (Iivo Niskanen) занял четвертое место на Кубке мира, разбавив тотальное норвежско-российское превосходство среди мужчин. Он считает, что спорту не пойдет на пользу потеря такой сильной нации, как Россия.«Само собой, лучшие лыжники должны остаться, в особенности учитывая, что Россия — большая страна и важный спортивный рынок. В то же время, если они не смогли нормально следовать правилам, тут ничего не поделаешь. Будем надеяться, что в конце концов будет принято справедливое решение», — говорит Нисканен.Россия обжаловала решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), и сейчас, похоже, ее отстранение не будет распространяться на Кубок мира. Но спорт в любом случае сильно пострадает, если России не будет на Чемпионатах мира и Олимпийских играх, говорит немецкий тренер сборной страны Маркус Крамер (Markus Cramer).Для женщин это тоже может стать проблемой. Обычно у России сильная женская команда, но в этом сезоне она не досчиталась четырех лыжниц, ушедших в декрет. Но в первую очередь под угрозой оказались мужские соревнования.«Наблюдать за этими соревнованиями будет уже не слишком интересно. Разве что тем, кто живет в Норвегии», — говорит Крамер.Конечно, он лицо заинтересованное, но многие с ним согласны.«Они должны остаться. К тому же Россия — большая страна, и было бы отлично сохранить ее спортсменов. Если мы их потеряем, наш спорт станет очень, очень маленьким. Очень маленьким и совершенно норвежским», — говорит Калле Хальварссон.Бывшая звезда спорта Петтер Нортуг (Petter Northug), ныне эксперт на норвежском телеканале TV2, не считает, что норвежцы будут рады соревнованиям без российских конкурентов.«Очень плохо, если их не будет, нам нужны лучшие российские лыжники. Иначе норвежцы будут еще больше доминировать. Мы и так уже доминируем почти что чересчур сильно. Мы этого не вынесем», — говорит Нортуг.Маркуса Крамера больше всего расстраивает, что страдают действующие лыжники, при том что спортсмены, по его мнению, как раз ни в чем не виноваты.«Ошибку совершил кто-то на уровне федерации, в Сочи или в Москве, или еще где-то, и для спортсменов это по-настоящему ужасно. Они ничего плохого не сделали, и все это меня очень расстраивает», — говорит Крамер.Так что же теперь будет? В Международной федерации лыжного спорта (ФИС) этого не знают и ждут решения Спортивного арбитражного суда. Но Якоб Сванберг (Jakob Swanberg), представляющий Швецию в медицинском комитете ФИС, в том, что лыжники смогут участвовать в Кубке мира, но не в чемпионатах, видит потенциальную проблему.«Я могу понять тех, кто на это реагирует. Будет очень трудно принять, что некоторые спортсмены отстранены от чемпионатов, но могут участвовать в Кубке мира. Это какой-то странный сигнал. И все сейчас спорят, как сохранять спорт в чистоте, не отстраняя и не наказывая честных спортсменов, ведь это несправедливо», — говорит Сванберг.Редакционная статья SVT, Швеция, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, спорт, чп и криминал Ключевые слова: Россия, олимпиада, допинг, ВАДА, МОК, отстранение География: Россия — статья прочитана 150 раз Комментарии