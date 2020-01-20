Экс-президент Польши Лех Валенса призвал поляков свергнуть власть, выйдя на улицу 🔊 Воспроизвести Экс-президент Польши Лех Валенса



Бывший президент Польши Лех Валенса инициировал новый виток общественно-политического напряжения, призвав в соцсетях выйти на улицу, чтобы свергнуть действующую власть в республике, сообщает



Валенса, который несколько дней назад, открыто выступил против конфронтации с Россией на историческом поле, вновь пошёл против действующей власти в стране. Накануне он написал на «Фейсбуке» пост, который члены правящей партии «Право и справедливость» уже назвали «призывом к свержению демократически избранного правительства в ходе уличных беспорядков». Итак, Валенса написал: «Я, Лех Валенса, прошу всех людей, борющихся и строивших „Солидарность“ в 1980 году, польских патриотов: мы должны сделать всё, чтобы как можно скорее отставить в сторону нынешних чиновников. То, что они делают и как они это делают, разрушает наши достижения, это противоречит интересам нашей родины. Что говорит президент Дуда, что говорят премьер-министр Моравецкий, министр юстиции Зиобро и политик Рыдзык (директор католического радио Maryja. — EADaily), является коварным манипулированием и враньём». Бывший президент Польши Лех Валенса инициировал новый виток общественно-политического напряжения, призвав в соцсетях выйти на улицу, чтобы свергнуть действующую власть в республике, сообщает EADaily Валенса, который несколько дней назад, открыто выступил против конфронтации с Россией на историческом поле, вновь пошёл против действующей власти в стране. Накануне он написал на «Фейсбуке» пост, который члены правящей партии «Право и справедливость» уже назвали «призывом к свержению демократически избранного правительства в ходе уличных беспорядков». Итак, Валенса написал: «Я, Лех Валенса, прошу всех людей, борющихся и строивших „Солидарность“ в 1980 году, польских патриотов: мы должны сделать всё, чтобы как можно скорее отставить в сторону нынешних чиновников. То, что они делают и как они это делают, разрушает наши достижения, это противоречит интересам нашей родины. Что говорит президент Дуда, что говорят премьер-министр Моравецкий, министр юстиции Зиобро и политик Рыдзык (директор католического радио Maryja. — EADaily), является коварным манипулированием и враньём». Экс-президент Польши добавил, что надеется, что «мои соотечественники не будут одурачены, и мы позаботимся об этом с помощью избирательной карты».



«Я прошу вас об этом, если нет, то мы встретимся по уличным критериям», — подытожил бывший политик.



Депутат Сейма Польши Радослав Фогель, оценивая слова Валенсы, заявил, что призыв бывшего президента — «возмутителен и совершенно неприемлем».



«Валенса хотел бы свергнуть в ходе уличных беспорядков правительство, которое ему не нравится, в том числе из-за его исторической политики», — подчеркнул Фогель.



EADaily дополняет, что в дни резкого ухудшения российско-польских отношений бывший президент Польши Лех Валенса встал на сторону России, осудив нынешнего руководителя страны Анджея Дуду за то, что тот не пригласил президента России Владимира Путина на 75-летие освобождения Освенцима (мероприятие состоится через неделю, 27 января 2020 года).



«Прежде всего, нужно было пригласить Путина в Освенцим и прямо сказать, что русские освободили лагерь, — цитирует Валенсу издание Onet. — Это историческая правда, и никто не изменит ее. Если польское правительство хочет создать свой собственный исторический нарратив, это несерьёзно». eadaily.com Категории: политика, общество Ключевые слова: Россия, призыв, власть, отношения, экс-президент, Валенса География: Польша — статья прочитана 261 раз Комментарии