Висагинас наградил победителей

В канун прошедших новогодних праздников в Висагинасе, как всегда, проводилось много различных новогодних конкурсов, в которых каждый год активно участвуют и молодые, и взрослые.
На днях в большом зале городского самоуправления состоялась торжественная церемония награждения победителей, внёсших наиболее яркий вклад в создание праздничной атмосферы. В ней принимали участие мэр города Эрландас Галагуз, вице-мэр Александра Григене, директор администрации В.А.Букаускас и другие официальные лица.
В конкурсе на лучшую рукотворную новогоднюю ёлочку «Ёлочка будущего» среди 25 команд особенно отличились: Школа искусств - в номинации за оригинальность, прогимназия «Gerosios vilties» - за стильность, Дом творчества – за креативность, ассоциация «Атмосфера» - за экологичность, детский сад «Auksinis raktelis» - за лучшее отражение своей деятельности.
В творческих конкурсах, связанных с изобразительным искусством и графикой, были номинированы 16-летняя Арина Ахраменко из гимназии «Atgimimo»,14-летняя Рашель Беляускайте из класса дизайна одежды Дома творчества, 13-летняя Аугусте Апивалайте из класса графического дизайна Дома творчества, 14-летняя Полина Прохорова из класса графического дизайна Дома творчества, а также 15-летняя Кристина Дундер из того же класса.
Во время церемонии прозвучало немало имён и других талантливых детей Висагинаса.
Во многих конкурсах принимали участие и люди из Висагинского дома социальной опеки, среди них – Нерюс Растянис, Гитаутас Курпис, Наталья Капустина, Нийоле Камараускене, Мартинас Гужялис и другие.
Награждение проходило в атмосфере праздника и взаимной гордости участников и зрителей, в очередной раз убедившихся в том, насколько любой из будущих праздников зависит от нас самих.
Фото автора
Во время церемонии прозвучало немало имён и других талантливых детей Висагинаса.
Во многих конкурсах принимали участие и люди из Висагинского дома социальной опеки, среди них – Нерюс Растянис, Гитаутас Курпис, Наталья Капустина, Нийоле Камараускене, Мартинас Гужялис и другие.
Награждение проходило в атмосфере праздника и взаимной гордости участников и зрителей, в очередной раз убедившихся в том, насколько любой из будущих праздников зависит от нас самих.
Фото автора