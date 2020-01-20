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Висагинас наградил победителей





В канун прошедших новогодних праздников в Висагинасе, как всегда, проводилось много различных новогодних конкурсов, в которых каждый год активно участвуют и молодые, и взрослые.

На днях в большом зале городского самоуправления состоялась торжественная церемония награждения победителей, внёсших наиболее яркий вклад в создание праздничной атмосферы. В ней принимали участие мэр города Эрландас Галагуз, вице-мэр Александра Григене, директор администрации В.А.Букаускас и другие официальные лица.

В конкурсе на лучшую рукотворную новогоднюю ёлочку «Ёлочка будущего» среди 25 команд особенно отличились: Школа искусств - в номинации за оригинальность, прогимназия «Gerosios vilties» - за стильность, Дом творчества – за креативность, ассоциация «Атмосфера» - за экологичность, детский сад «Auksinis raktelis» - за лучшее отражение своей деятельности.
В творческих конкурсах, связанных с изобразительным искусством и графикой, были номинированы 16-летняя Арина Ахраменко из гимназии «Atgimimo»,14-летняя Рашель Беляускайте из класса дизайна одежды Дома творчества, 13-летняя Аугусте Апивалайте из класса графического дизайна Дома творчества, 14-летняя Полина Прохорова из класса графического дизайна Дома творчества, а также 15-летняя Кристина Дундер из того же класса.





Во время церемонии прозвучало немало имён и других талантливых детей Висагинаса.

Во многих конкурсах принимали участие и люди из Висагинского дома социальной опеки, среди них – Нерюс Растянис, Гитаутас Курпис, Наталья Капустина, Нийоле Камараускене, Мартинас Гужялис и другие.

Награждение проходило в атмосфере праздника и взаимной гордости участников и зрителей, в очередной раз убедившихся в том, насколько любой из будущих праздников зависит от нас самих.

Фото автора
Анна ТУРАНОСОВА-АБРАС, "Обзор"
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: праздник, Висагинас, новогодний, Эрландас Галагуз
География: Литва, Висагинас
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добавлена сегодня, 20 января, 14:40

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