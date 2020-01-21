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Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США



Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Axios и представителей президентской администрации.

Предоставление гражданства по праву рождения гарантируется 14-й поправкой к Конституции США. Это положение президент Дональд Трамп называл "откровенно смешным".

"Перемены помогут разобраться с вопросами национальной безопасности и правоприменительными рисками, связанными с "родильным туризмом". Например, c криминальной деятельностью в этой индустрии", — рассказал изданию источник в Белом доме.

По его словам, изменятся правила выдачи виз типа В, которые выдаются соискателям для въезда на короткий срок с туристическими и деловыми целями.

Сотрудники Госдепа смогут отказывать в выдаче документа, если посчитают, что заявитель планирует въехать в страну, чтобы добиться гражданства для ребенка. В администрации Трампа предполагают, что специалисты по выдаче виз обладают достаточной квалификацией, чтобы распознать такие намерения.

По оценкам близкого к аппарату Трампа Центра исследования иммиграции, ежегодно на территории США рождается примерно 33 тысячи детей иностранцев.
РИА Новости
Категории: общество, в мире, здоровье
Ключевые слова: США, визы, роды, Трамп
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добавлена сегодня, 21 января, 17:00

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