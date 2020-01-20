В МИД России обеспокоены ростом активности НАТО в Арктике 🔊 Воспроизвести © Marine Corps Cpl. Ashley McLaughlin



Посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике российского МИД Николай Корчунов выразил обеспокоенность ростом активности НАТО в Арктике, сообщает



«Мы обеспокоены ростом активности Североатлантического альянса в Арктике. Мы об этом откровенно и честно говорим партнёрам и мировой общественности. Особо беспокоит нас повышение активности в Арктике неарктических государств стран — членов НАТО», — цитирует Корчунова РИА Новости.



Он отметил, что в настоящее время эти члены принимают военные арктические стратегии или выпускают документы, где оправдывается целесообразность военного присутствия в высоких широтах.



«Мы считаем, что это ведёт к напряжённости, это подрывает сохранение Арктики как зоны мира, стабильности и конструктивного взаимодействия», — подчеркнул посол.



В декабре командующий Северным флотом Александр Моисеев заявил о росте активности НАТО в Арктике, в том числе разведывательной деятельности и боевой подготовки вооружённых сил. Посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике российского МИД Николай Корчунов выразил обеспокоенность ростом активности НАТО в Арктике, сообщает RT «Мы обеспокоены ростом активности Североатлантического альянса в Арктике. Мы об этом откровенно и честно говорим партнёрам и мировой общественности. Особо беспокоит нас повышение активности в Арктике неарктических государств стран — членов НАТО», — цитирует Корчунова РИА Новости.Он отметил, что в настоящее время эти члены принимают военные арктические стратегии или выпускают документы, где оправдывается целесообразность военного присутствия в высоких широтах.«Мы считаем, что это ведёт к напряжённости, это подрывает сохранение Арктики как зоны мира, стабильности и конструктивного взаимодействия», — подчеркнул посол.В декабре командующий Северным флотом Александр Моисеев заявил о росте активности НАТО в Арктике, в том числе разведывательной деятельности и боевой подготовки вооружённых сил. russian.rt.com Категории: политика Ключевые слова: Арктика, нато, Россия — статья прочитана 181 раз Комментарии