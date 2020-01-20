|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
В МИД России обеспокоены ростом активности НАТО в Арктике
Посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике российского МИД Николай Корчунов выразил обеспокоенность ростом активности НАТО в Арктике, сообщает RT.
«Мы обеспокоены ростом активности Североатлантического альянса в Арктике. Мы об этом откровенно и честно говорим партнёрам и мировой общественности. Особо беспокоит нас повышение активности в Арктике неарктических государств стран — членов НАТО», — цитирует Корчунова РИА Новости.
Он отметил, что в настоящее время эти члены принимают военные арктические стратегии или выпускают документы, где оправдывается целесообразность военного присутствия в высоких широтах.
«Мы считаем, что это ведёт к напряжённости, это подрывает сохранение Арктики как зоны мира, стабильности и конструктивного взаимодействия», — подчеркнул посол.
В декабре командующий Северным флотом Александр Моисеев заявил о росте активности НАТО в Арктике, в том числе разведывательной деятельности и боевой подготовки вооружённых сил.
russian.rt.com
Категории: политика
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|