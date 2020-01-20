Клайпедских консерваторов возглавит бывший командующий ВС Литвы А. Поцюс 🔊 Воспроизвести



Клайпедское отделение партии консерваторов возглавит бывший командующий вооруженными силами (ВС) Литвы, дипломат Арвидас Поцюс.



На проходившем в воскресенье собрании Клайпедского отделения Союза отечества-Литовских христианских демократов (СО-ЛХД, консерваторов) А. Поцюс лидировал на выборах главы отделения и со 102 голосами победил однопартийца Томаса Мешкиниса, получившего 38 голосов.



Родившийся и выросший в Клайпеде А. Поцюс возглавит Объединенное клайпедское отделение, которое решением членов партии учреждено вместо бывших до сих пор трех отделений.



Генерал-лейтенант запаса А. Поцюс возглавлял литовскую армию в 2009-2014 годах, а с 2014 года по октябрь 2019 был послом в Румынии. Клайпедское отделение партии консерваторов возглавит бывший командующий вооруженными силами (ВС) Литвы, дипломат Арвидас Поцюс.На проходившем в воскресенье собрании Клайпедского отделения Союза отечества-Литовских христианских демократов (СО-ЛХД, консерваторов) А. Поцюс лидировал на выборах главы отделения и со 102 голосами победил однопартийца Томаса Мешкиниса, получившего 38 голосов.Родившийся и выросший в Клайпеде А. Поцюс возглавит Объединенное клайпедское отделение, которое решением членов партии учреждено вместо бывших до сих пор трех отделений.Генерал-лейтенант запаса А. Поцюс возглавлял литовскую армию в 2009-2014 годах, а с 2014 года по октябрь 2019 был послом в Румынии. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: консерваторы, выборы, Поцюс География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 126 раз Комментарии