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Клайпедских консерваторов возглавит бывший командующий ВС Литвы А. Поцюс



Клайпедское отделение партии консерваторов возглавит бывший командующий вооруженными силами (ВС) Литвы, дипломат Арвидас Поцюс.

На проходившем в воскресенье собрании Клайпедского отделения Союза отечества-Литовских христианских демократов (СО-ЛХД, консерваторов) А. Поцюс лидировал на выборах главы отделения и со 102 голосами победил однопартийца Томаса Мешкиниса, получившего 38 голосов.

Родившийся и выросший в Клайпеде А. Поцюс возглавит Объединенное клайпедское отделение, которое решением членов партии учреждено вместо бывших до сих пор трех отделений.

Генерал-лейтенант запаса А. Поцюс возглавлял литовскую армию в 2009-2014 годах, а с 2014 года по октябрь 2019 был послом в Румынии.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: консерваторы, выборы, Поцюс
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 20 января, 17:20

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