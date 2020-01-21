Центр литовской культуры в Сувалках возможно откроется в марте – власти

Центр литовской культуры в польском городе Сувалки может начать деятельность в марте, утверждает правительство.
Помещения для культурного центра и детского сада были сняты в аренду в ноябре прошлого года, сейчас они ремонтируются.
"Местные власти помогают нам привести все в порядок, эти помещения уже арендованы, сейчас ремонтируются. В марте, возможно даже ранее, там начнет деятельность центр культуры", – сообщил BNS на прошлой неделе вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис.
По его словам, детский сад должен начать работу в помещениях центра с сентября этого года.
"В Сувалкском регионе действует достаточно большая литовская община, ей нужны помещения для организации мероприятий, репетиций", – сказал вице-канцлер правительства.
Вопрос приведения в порядок новых помещений на прошлой неделе в Вильнюсе обсудили главы МИД Литвы и Польши.
На брифинге по итогам встречи министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поблагодарил власти Сувалок. Его пресс-секретарь Раса Якилайтене сообщила BNS, что благодаря помощи местных властей "разрешения, необходимые для деятельности детского сада были получены быстрее".
На выделенные государством средства помещения арендовал действующий в Польшей Фонд им. епископа Антанаса Баранаускаса "Литовский дом". Аренда обходится в 8,5 тыс. злотых или почти в 2 тыс. евро, сказал BNS член правления фонда Альгирдас Вайцекаускас.
Он также сообщили, что оборудование помещений представляет некоторые сложности, поскольку здание находится под охраной как объект культурного наследия.
По данным правительства, в регионе Сувалок, в основном в Сейнах и Пунске, проживает около 3 тыс. литовцев.
На брифинге по итогам встречи министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поблагодарил власти Сувалок. Его пресс-секретарь Раса Якилайтене сообщила BNS, что благодаря помощи местных властей "разрешения, необходимые для деятельности детского сада были получены быстрее".
На выделенные государством средства помещения арендовал действующий в Польшей Фонд им. епископа Антанаса Баранаускаса "Литовский дом". Аренда обходится в 8,5 тыс. злотых или почти в 2 тыс. евро, сказал BNS член правления фонда Альгирдас Вайцекаускас.
Он также сообщили, что оборудование помещений представляет некоторые сложности, поскольку здание находится под охраной как объект культурного наследия.
По данным правительства, в регионе Сувалок, в основном в Сейнах и Пунске, проживает около 3 тыс. литовцев.