Guardian: от Джонсона потребовали срочно обнародовать доклад о «российском вмешательстве»

Лидер Шотландской национальной партии Йен Блэкфорд призвал Бориса Джонсона принять меры для выпуска «утаиваемого доклада о российском вмешательстве в британскую политику». По мнению депутата, премьер-министр как можно скорее должен определиться с составом парламентского комитета по разведке и безопасности, без формирования которого публикация секретного документа невозможна, сообщает The Guardian.



Лидер Шотландской национальной партии (SNP) Йен Блэкфорд написал письмо Борису Джонсону. В нём он потребовал от премьер-министра принять незамедлительные шаги, чтобы позволить опубликовать «утаиваемый доклад о российском вмешательстве в британскую политическую систему», пишет The Guardian.



«Общественный интерес и первоочередная задача всегда были и остаются ясными: отмените санкции на публикацию отчёта и восстановите комитет по разведке и безопасности, чтобы этот документ мог быть немедленно опубликован», — добавляет депутат.



«Российское вмешательство в выборы широко распространено и хорошо задокументировано. Существуют огромное количество свидетельств того, что Россия представляет прямую угрозу функционированию и работоспособности демократии среди наших союзников в ЕС и за его пределами», — утверждает политик.



«Если этот отчёт, как вы недавно заявляли, показывает, что Россия никогда не вмешивалась ни в какие демократические процессы в Великобритании, то непонятно, почему вы решили не восстанавливать общественное доверие и не опубликовать его до всеобщих выборов 2019 года», — недоумевает Блэкфорд.



Доклад о российской «шпионской деятельности против Соединённого королевства и попытках просочиться в британский истеблишмент» составил комитет по разведке и безопасности прошлого созыва парламента. Он был готов к публикации, когда были объявлены досрочные выборы.



Члены комитета заявляли, что видели свидетельства «российского проникновения» в консервативные политические круги. Но неизвестно, в каком объёме это опасение оказалось отражено в финальном варианте документа, который, по словам некоторых источников, был смягчён ещё до того, как попал на стол к Джонсону, отмечает The Guardian.



Министры неоднократно заявляли, что нет подтверждений «успешного российского вмешательства» в референдум по брекситу или в британские выборы. Вместе с тем существуют подозрения, что этот вопрос просто не получил должного расследования.



Как бы то ни было, доклад ждёт финального одобрения правительства, которое должно проверить, не содержится ли в нём какая-то секретная информация. Представители Даунинг-стрит заявляли, что не смогли проверить документ полностью до парламентских выборов, что вызвало сомнения у предыдущего председателя комитета по разведке и безопасности Доминика Грива.



После выборов в кабмине заявили, что документ был подготовлен к публикации. Но его выпуск зависит от формирования комитета по разведке и безопасности, которым должен заняться Джонсон после консультации с другими партиями, поясняет издание.



После прошлых выборов 2017-го на создание комитета ушло почти полгода. Многие депутаты жаловались, что в результате этой неторопливости «эффективный и надёжный надзор за разведывательными службами оказался в многомесячном вакууме».



В последние годы SNP имела одного своего представителя в комитете, в какой-то момент им даже был сам Блэкфорд. Но, по словам источников издания в партии, им неизвестно, чтобы кабмин предпринял какие-либо шаги для формирования этой парламентской структуры.



Представители SNP признают, что процесс назначения в комитет по разведке и безопасности может занять какое-то время. Но они хотят, чтобы Джонсон незамедлительно определился со сроками, заключает The Guardian.



