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Премьер Польши прибудет в Литву, чтобы посмотреть со С. Сквернялисом баскетбол



Польский премьер Матеуш Моравецкий на этой неделе посетит в Литву с частным визитом.

Вице-канцлер литовского правительства Дейвидас Матулёнис подтвердил BNS, что М. Моравецкий в пятницу встретится с премьером Литвы Саулюсом Сквернялисом, чтобы посмотреть в Каунасе матч местного баскетбольного клуба Zalgiris и берлинского клуба Alba, который пройдёт в рамках Евролиги.

Предыдущий визит польского премьера в Литву состоялся в конце ноября 2019 года, когда в Вильнюсе произошло торжественное перезахоронение останков лидеров восстания 1863–1864 годов.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: политика, спорт
Ключевые слова: Литва, премьер, польша, баскетбол, визит
География: Литва, Каунас
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добавлена вчера, 20 января, 19:30

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