Премьер Польши прибудет в Литву, чтобы посмотреть со С. Сквернялисом баскетбол 🔊 Воспроизвести



Польский премьер Матеуш Моравецкий на этой неделе посетит в Литву с частным визитом.



Вице-канцлер литовского правительства Дейвидас Матулёнис подтвердил BNS, что М. Моравецкий в пятницу встретится с премьером Литвы Саулюсом Сквернялисом, чтобы посмотреть в Каунасе матч местного баскетбольного клуба Zalgiris и берлинского клуба Alba, который пройдёт в рамках Евролиги.



Предыдущий визит польского премьера в Литву состоялся в конце ноября 2019 года, когда в Вильнюсе произошло торжественное перезахоронение останков лидеров восстания 1863–1864 годов. Польский премьер Матеуш Моравецкий на этой неделе посетит в Литву с частным визитом.Вице-канцлер литовского правительства Дейвидас Матулёнис подтвердил BNS, что М. Моравецкий в пятницу встретится с премьером Литвы Саулюсом Сквернялисом, чтобы посмотреть в Каунасе матч местного баскетбольного клуба Zalgiris и берлинского клуба Alba, который пройдёт в рамках Евролиги.Предыдущий визит польского премьера в Литву состоялся в конце ноября 2019 года, когда в Вильнюсе произошло торжественное перезахоронение останков лидеров восстания 1863–1864 годов. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, спорт Ключевые слова: Литва, премьер, польша, баскетбол, визит География: Литва, Каунас — статья прочитана 180 раз Комментарии