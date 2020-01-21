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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Премьер Польши прибудет в Литву, чтобы посмотреть со С. Сквернялисом баскетбол
Польский премьер Матеуш Моравецкий на этой неделе посетит в Литву с частным визитом.
Вице-канцлер литовского правительства Дейвидас Матулёнис подтвердил BNS, что М. Моравецкий в пятницу встретится с премьером Литвы Саулюсом Сквернялисом, чтобы посмотреть в Каунасе матч местного баскетбольного клуба Zalgiris и берлинского клуба Alba, который пройдёт в рамках Евролиги.
Предыдущий визит польского премьера в Литву состоялся в конце ноября 2019 года, когда в Вильнюсе произошло торжественное перезахоронение останков лидеров восстания 1863–1864 годов.
Инф. «Обзора», BNS
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