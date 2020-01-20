Аналитик: обложение налогом переводимого за границу бизнеса не остановит перевозчиков Литвы 🔊 Воспроизвести



То, что этого года Литва обложила налогом компании, переселяющиеся за границу, не станет препятствием для предпринимателей всерьез строящих такие планы, утверждает финансовый аналитик. Представители автотранспортных предприятий, говорящие о переселении в другие страны утверждают, что этот процесс уже начался, и только по причине регистрации грузовиков в Польше бюджет страны лишиться почти 24 млн евро доходов.



Компании, переносящие бизнес в другие государства с этого года обязаны платить налог на прибыль с создаваемой в Литве добавочной стоимости. Налогом облагается прирост стоимости этого имущества – разница между расходами по его приобретению или созданию и рыночной стоимостью на момент переселения.



"Такой перенос имущества за границу сейчас трактуется как его продажа, и налог будет применяться на изменение стоимости – сколько стоило создать бизнес, либо приобрести имущество, и какова его рыночная стоимость на момент переноса. Сейчас, пожалуй, это наиболее актуально транспортным компаниям, которые громко говорят о переносе бизнеса за границу", – сказал BNS председатель Налоговой комиссии Литовской конфедерации бизнеса Марюс Дубниковас. То, что этого года Литва обложила налогом компании, переселяющиеся за границу, не станет препятствием для предпринимателей всерьез строящих такие планы, утверждает финансовый аналитик. Представители автотранспортных предприятий, говорящие о переселении в другие страны утверждают, что этот процесс уже начался, и только по причине регистрации грузовиков в Польше бюджет страны лишиться почти 24 млн евро доходов.Компании, переносящие бизнес в другие государства с этого года обязаны платить налог на прибыль с создаваемой в Литве добавочной стоимости. Налогом облагается прирост стоимости этого имущества – разница между расходами по его приобретению или созданию и рыночной стоимостью на момент переселения."Такой перенос имущества за границу сейчас трактуется как его продажа, и налог будет применяться на изменение стоимости – сколько стоило создать бизнес, либо приобрести имущество, и какова его рыночная стоимость на момент переноса. Сейчас, пожалуй, это наиболее актуально транспортным компаниям, которые громко говорят о переносе бизнеса за границу", – сказал BNS председатель Налоговой комиссии Литовской конфедерации бизнеса Марюс Дубниковас. По его словам, рассматриваемый в Евросоюзе Пакет мобильности естественным образом подталкивает литовских перевозчиков перенести бизнес за границу, чтобы избежать возврата грузовиков в Литву. Однако М. Дубниковас сомневается в том, что налогообложение переносимого за границу бизнеса окажет большое влияние на бизнесменов, у которых есть такие планы.



"Нужно понять, что переносить деятельность таким грубым способом, меняя юрисдикцию компанию и платя налоги, будет, скорее всего, самоубийством. Гораздо более простой вариант - учреждение дочерней компании за рубежом и постепенный перенос деятельности в нее. В случае транспортных компаний, новые грузовики будут регистрироваться в новой компании, с постепенным их сокращением в Литве", – пояснил М. Дубниковас.



Генеральный секретарь Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Мечислав Атрошкевич сказал, что перевозчики уже начали перенос бизнеса в другие государства и не намерены отказываться от этих планов.



"Первые грузовики литовских перевозчиков уже зарегистрированы в Польше, по нашим данным, уже в этом году в соседней стране перевозчики намерены зарегистрировать около 3 тыс. грузовиков. Это будут новые автомобили, а не перенесенные из Литвы, поэтому и налог на уход из страны к ним не будет применяться. Новые рабочие места создаются также в Польше, а не в Литве", – отметил BNS М. Атрошкевич.



По его словам, большинство грузовиков, зарегистрированных сейчас в Литве, не будут перерегистрированы за границей, однако поскольку компании не будут обновлять свои автопарки, их количество в Литве постепенно сократиться.



По подсчетам Linava, за год на один грузовик приходится около 8 тыс. евро различных взносов.



"Поэтому только из-за регистрации этих грузовиков в Польше бюджет нашей страны лишиться около 24 млн евро доходов. И это еще не конец", – подчеркнул Атрошкевич.



Новый закон о налогообложении переводимого в другую страну имущества сейм принял в декабре 2019 года вместе с проектом госбюджета. Он принят в рамках имплементации в нацзаконодательства некоторых директив ЕС об уклонении от уплаты налогов.



До сих пор считалось, что компания, действующая в Литве и за границей, является тем же самым юридическим лицом, и передвижение имущества между компаний и ее филиалом считались движением внутри компании и не облагались налогом. BNS Категории: экономика Ключевые слова: ЕС, правила, перевозчики, претензии География: Литва — статья прочитана 105 раз Комментарии