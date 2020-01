Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Фонд Energy and Infrastructure SME Fund, находящийся в управлении инвесткомпании Lords LB Asset Management, вышел на польский рынок, где установил первые парки солнечных электростанций. В целом планируется оборудовать 66 парков за более чем 45 млн евро.



Этот крупнейший парк солнечных электростанций в Польше планируется завершить до середины этого года, сообщила Lords LB Asset Management.



Мощность каждого парка будет до 1 мегаватта, а совокупная мощность всех парков – 65,5 мегаватта. Мощности всех солнечных электростанций в Польше сейчас составляют около 500 мегаватт.



В ноябре 2018 года Energy and Infrastructure SME Fund победил на аукционе и обеспечил минимальные закупки электроэнергии на 15 лет. Для реализации проекта компания привлекла более 30 млн евро из французского инвестфонда Eiffel Energy Transition Fund. Lords LB Asset Management принадлежат 14 фондов, а совокупная стоимость управляемого им имущества в июне 2019 года составляла 472,7 млн евро.



* * *



В Клайпедский порт в минувшую субботу пришел новый небольшой груз сжиженного природного газа (СПГ) с российской газовой компании "Новатэк" – это пятнадцатый груз в начавшемся в октябре прошлого года новом газовом году.



По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, газовоз Coral Favia в субботу утром пришвартовался у плавучего газохранилища Independence. Он пришел из Высоцка, где находится завод "Новатэка".



Оператор терминала Klaipedos nafta информировал BNS, что судно Coral Favia доставило 10 тыс. кубометров СПГ.



* * *



Вильнюс выделит на свою новую рекламную кампанию в Соединенном Королевстве и Германии почти 97 тыс. евро (с НДС).



Агентство развития туризма и бизнеса Go Vilnius 30 декабря подписала договор с зарегистрированной в Англии компанией A Marr & Associates Ltd, сообщается на центральном литовском портале публичных закупок.



"Вскоре стартует новая кампания по повышению известности Вильнюса, которую мы представим в феврале. (...). Частью новой кампании станет и реклама в Соединенном Королевстве и Германии, ради которой и заключен этот договор", – комментировала BNS директор Go Vilnius Инга Романавскене.



По ее словам, реклама стартует в феврале, когда люди планируют поездки текущего года.



"Мы стремимся к тому, чтобы в поле зрения оказался Вильнюс как привлекательное туристическое направление", – пояснила И. Романовскене.



Она утверждает, что Вильнюс хотел бы привлечь и больше туристов из Италии, Израиля и Польши.



Вильнюс будет рекламироваться в зарубежных социальных сетях, на туристических выставках, будут проводиться ознакомительные поездки для журналистов и "инфлюэнсеров" из этих стран в литовскую столицу.



* * *



В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе по сравнению с предыдущей выросла на 5%, сообщил оператор электропередающей системы Litgrid.



В ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool 13-19 января электроэнергия стоила в среднем 30,6 евро за мегаватт-час. Несмотря на рост цены, она была на 44% ниже, чем в такое же время в прошлом году.



Такая же цена на прошлой неделе была зафиксирована и в Латвии с Эстонией – в этих странах электроэнергия дорожала так же, как и в Литве. В Польше цена в среднем повысилась на 10%, а в Швеции цены упали на 6%.



