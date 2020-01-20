Snoras пытается присудить с Julius Baer в Швейцарии 335 млн евро 🔊 Воспроизвести



Обанкротившийся литовский банк Snoras пытается взыскать через швейцарские суды 335,2 млн евро с банка этой страны Julius Baer, подозреваемого в том, что он не преградил путь незаконному присвоению имущества Snoras.



В ноябре прошлого года администратор банкротства Snoras подал иск в Женевский суд, 7 января он был принят, а Julius Baer должен дать ответы в установленные сроки, сообщил BNS администратор банкротства Snoras Гинтарас Адомонис.



По его словам, есть подозрения в том, что бывшие акционеры Snoras Владимир Антонов и Раймондас Баранаускас, пользуясь Julius Baer и другими иностранным банками, незаконно присвоили имущество Snoras.



В 2009 году из Snoras было переведено крупное имущество банка – ценные бумаги и наличные деньги – и на его имя был открыт счет в Julius Baer, позднее это имущество было заложено при получении кредитов Julius Baer, которые последний выдал оффшорным компаниям, связанным с В. Антоновым и Р. Бараускасом. Обанкротившийся литовский банк Snoras пытается взыскать через швейцарские суды 335,2 млн евро с банка этой страны Julius Baer, подозреваемого в том, что он не преградил путь незаконному присвоению имущества Snoras.В ноябре прошлого года администратор банкротства Snoras подал иск в Женевский суд, 7 января он был принят, а Julius Baer должен дать ответы в установленные сроки, сообщил BNS администратор банкротства Snoras Гинтарас Адомонис.По его словам, есть подозрения в том, что бывшие акционеры Snoras Владимир Антонов и Раймондас Баранаускас, пользуясь Julius Baer и другими иностранным банками, незаконно присвоили имущество Snoras.В 2009 году из Snoras было переведено крупное имущество банка – ценные бумаги и наличные деньги – и на его имя был открыт счет в Julius Baer, позднее это имущество было заложено при получении кредитов Julius Baer, которые последний выдал оффшорным компаниям, связанным с В. Антоновым и Р. Бараускасом. "Все это время сотрудники Julius Baer периодически выдавали Snoras и аудиторам банка подтверждения того, что находящееся в Julius Baer имущество принадлежит Snoras и оно не внесено под залог, хотя это не соответствовало реальности. Основываясь на такой информации, Snoras и далее держал на учете имущество, находившееся на его счету в Julius Baer", – сказал BNS администратор банкротства банка Гинтарас Адомонис.



Оффшорные компании, связанные с В. Антоновым и Р. Баранаускасом не вернули долгов и в 2011 году, когда был объявлен мораторий Snoras, Julius Baer использовал заложенное имущество для покрытия долов.



"В связи с такими действиями Snoras потерял имущество стоимостью почти 290 млн евро, а Julius Baer по этой схеме помог акционерам присвоить имущество на эту сумму. В декабре 2018 года Апелляционный суд Швейцарии в уголовном деле признал работника Julius Baer Александра Шестерикова виновным в фальсификации документов", – утверждает Г. Адомонис.



Snoras сначала пытался взыскать убытки с Julius Baer в Литве, однако Верховный суд Литвы в октябре 2018 года решил, что это дело не могут рассматривать литовские суды, поэтому было решено обратиться в швейцарский суд.



Деятельность уже обанкротившегося Snoras была остановлена в ноябре 2011 года. Р. Баранаускас и А. Антонов, обвиняемые в присвоении имущества в крупных размерах, скрываются от правоохраны в России, в Литве их будут судить заочно. Категории: экономика, политика Ключевые слова: суд, банкротство, иск, Snoras, антонов География: Литва — статья прочитана 114 раз Комментарии