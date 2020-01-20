Премьер Литвы: я не обвиняю президента, но это похоже на дискриминацию по нацпризнаку СМИ 🔊 Воспроизвести



Говоря о критике президента и оппозиции в адрес министра транспорта Ярослава Наркевича, премьер-министр Саулюс Сквернялис утверждает, что усматривает "фон дискриминации по национальному признаку".



"Я не говорю о президенте, и точно его не обвиняю, но мы видим, каков фон: он становится похожим на дискриминацию по национальному признаку", – сказал С. Сквернялис в интервью порталу delfi.lt.



Глава правительства, делегированный правящими "аграриями" утверждает, что усматривает усилия вытеснить Избирательную акцию поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) из правящей коалиции.



"Самую большую проблему я вижу в том, что дело направляется к возможной дискриминации (я не говорю о конкретных ведомствах) по национальному признаку. Сейчас уже склоняется все - и принадлежность к партии, и деятельность [властей] Вильнюсского и Тракайского районов. Это близорукий подход, поскольку в последнее время эта политическая сила интенсивно интегрирует в литовское общество и государство. С этой точки зрения важно и отношение Литвы и Польши. Коллеги-польские политики это понимают и видят движение в правильном направлении", – сказал С. Сквернялис. Говоря о критике президента и оппозиции в адрес министра транспорта Ярослава Наркевича, премьер-министр Саулюс Сквернялис утверждает, что усматривает "фон дискриминации по национальному признаку"."Я не говорю о президенте, и точно его не обвиняю, но мы видим, каков фон: он становится похожим на дискриминацию по национальному признаку", – сказал С. Сквернялис в интервью порталу delfi.lt.Глава правительства, делегированный правящими "аграриями" утверждает, что усматривает усилия вытеснить Избирательную акцию поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) из правящей коалиции."Самую большую проблему я вижу в том, что дело направляется к возможной дискриминации (я не говорю о конкретных ведомствах) по национальному признаку. Сейчас уже склоняется все - и принадлежность к партии, и деятельность [властей] Вильнюсского и Тракайского районов. Это близорукий подход, поскольку в последнее время эта политическая сила интенсивно интегрирует в литовское общество и государство. С этой точки зрения важно и отношение Литвы и Польши. Коллеги-польские политики это понимают и видят движение в правильном направлении", – сказал С. Сквернялис. Премьер-министр считает, что ИАПЛ-СХС не покинет коалицию, является "надежным политическим партнером, ощущающим ответственность", кроме того, эта партия удаляется от влияния с Востока.



"Поскольку эту политическую силу часто ассоциировали с Восточным соседом, а сегодня эти пуповины отрезаны – либо перерезают уже последние. Но есть такое желание – специально или по глупости – опять подтолкнуть к Востоку. Для нашего государства это очень невыгодно", – сказал премьер.



С. Сквернялис видит возможности работать после выборов в сейм с социал-демократами во главе с Гинтаутасом Палуцкасом, а также не исключает и возможности правящей коалиции с Партией труда. По словам премьера, нынешний председатель Партии труда Виктор Успасских "как личность однозначно изменился к лучшему". BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: премьер, президент, министр, ИАПЛ-СХС, противостояние, Наркевич География: Литва — статья прочитана 95 раз Комментарии