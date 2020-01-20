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В Вильнюсе не было похищения девочки



В пятницу вечером полиция Вильнюса сообщила, что в столице не было похищения девочки.

"Могу успокоить жителей Вильнюса, что такое событие, как похищение ребенка, не имело места", – заявил в пятницу вечером на пресс-конференции начальник Главного комиссариата Вильнюсского округа Саулюс Гагас.

"Лица, видевшие произошедшее, могли интерпретировать его по-своему", – добавил он.

По словам С. Гагаса, в последние дни никто не обращался в полицию с заявлением о похищении ребенка.

"За двое суток полиция, проведя множество действий и проанализировав полученную информацию, не установила, что в данный момент, в том месте произошло какое-то преступление", – отмечает глава столичной полиции.

Полиция предложит прокурорам прекратить начатое расследование похищения ребенка.

"Происшествие возможно и было, но нет данных о том, что такое преступление, как похищение ребенка, имело место", – сказал комиссар.

В минувшую среду столичная полиция сообщила, что около 19 часов 14 минут в Вильнюсе, в автомобиль неустановленной марки желтого или серебристого цвета с иностранными номерами силой могли усадить девочку 11-12 лет.

Произошедшие видели несколько малолетних мальчиков.
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: милиция, ребёнок, поиски, пропажа
География: Литва
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добавлена сегодня, 20 января, 10:30

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