В Вильнюсе не было похищения девочки 🔊 Воспроизвести



В пятницу вечером полиция Вильнюса сообщила, что в столице не было похищения девочки.



"Могу успокоить жителей Вильнюса, что такое событие, как похищение ребенка, не имело места", – заявил в пятницу вечером на пресс-конференции начальник Главного комиссариата Вильнюсского округа Саулюс Гагас.



"Лица, видевшие произошедшее, могли интерпретировать его по-своему", – добавил он.



По словам С. Гагаса, в последние дни никто не обращался в полицию с заявлением о похищении ребенка.



"За двое суток полиция, проведя множество действий и проанализировав полученную информацию, не установила, что в данный момент, в том месте произошло какое-то преступление", – отмечает глава столичной полиции.



Полиция предложит прокурорам прекратить начатое расследование похищения ребенка.



"Происшествие возможно и было, но нет данных о том, что такое преступление, как похищение ребенка, имело место", – сказал комиссар.



В минувшую среду столичная полиция сообщила, что около 19 часов 14 минут в Вильнюсе, в автомобиль неустановленной марки желтого или серебристого цвета с иностранными номерами силой могли усадить девочку 11-12 лет.



Произошедшие видели несколько малолетних мальчиков. В пятницу вечером полиция Вильнюса сообщила, что в столице не было похищения девочки."Могу успокоить жителей Вильнюса, что такое событие, как похищение ребенка, не имело места", – заявил в пятницу вечером на пресс-конференции начальник Главного комиссариата Вильнюсского округа Саулюс Гагас."Лица, видевшие произошедшее, могли интерпретировать его по-своему", – добавил он.По словам С. Гагаса, в последние дни никто не обращался в полицию с заявлением о похищении ребенка."За двое суток полиция, проведя множество действий и проанализировав полученную информацию, не установила, что в данный момент, в том месте произошло какое-то преступление", – отмечает глава столичной полиции.Полиция предложит прокурорам прекратить начатое расследование похищения ребенка."Происшествие возможно и было, но нет данных о том, что такое преступление, как похищение ребенка, имело место", – сказал комиссар.В минувшую среду столичная полиция сообщила, что около 19 часов 14 минут в Вильнюсе, в автомобиль неустановленной марки желтого или серебристого цвета с иностранными номерами силой могли усадить девочку 11-12 лет.Произошедшие видели несколько малолетних мальчиков. Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: милиция, ребёнок, поиски, пропажа География: Литва — статья прочитана 178 раз Комментарии