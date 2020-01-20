Давос и требования 🔊 Воспроизвести



Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 21 по 24 января. В нынешнем году его программа направлена на достижение государственно-частного сотрудничества по шести направлениям: экология, экономика, общество, промышленность, технология и геополитика, говорится на сайте ВЭФ, пишет



Так, на сессиях «Противостояние климатическому апокалипсису» и «Устойчивая дорога к общему будущему» вместе с Гретой Тунберг планируется обсудить роль экоактивистов, правительств и бизнеса в сокращении углеродных выбросов в атмосферу. На дискуссии «Как выжить в XXI веке» поговорят о том, как ядерная война, экологический коллапс и технологии угрожают человечеству, а на сессии «Освободиться от одноразового пластика» рассмотрят пути изменения поведения потребителей. Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 21 по 24 января. В нынешнем году его программа направлена на достижение государственно-частного сотрудничества по шести направлениям: экология, экономика, общество, промышленность, технология и геополитика, говорится на сайте ВЭФ, пишет ИЗВЕСТИЯ . Главной темой форума станет формирование «капитализма стейкхолдеров» — то есть для всех заинтересованных сторон. Это необходимо для поиска ответов на самые сложные вызовы современности, заявили организаторы.Так, на сессиях «Противостояние климатическому апокалипсису» и «Устойчивая дорога к общему будущему» вместе с Гретой Тунберг планируется обсудить роль экоактивистов, правительств и бизнеса в сокращении углеродных выбросов в атмосферу. На дискуссии «Как выжить в XXI веке» поговорят о том, как ядерная война, экологический коллапс и технологии угрожают человечеству, а на сессии «Освободиться от одноразового пластика» рассмотрят пути изменения поведения потребителей. В числе наиболее ярких событий экономического блока — сессии «Глобальный экономический прогноз», посвященная способам предотвращения спада в мировой экономике, дискуссия «Будущее финансовых рынков» и «Будущее цифровой экономики». Политическая тематика представлена сессиями «Будущее американской внешней политики», «Приоритеты «большой восьмерки», «Новый европейский нарратив» и др.



Будет на форуме и дискуссия, посвященная проблемам ЛГБТ-сообщества, молодые представители которого по-прежнему сталкиваются с дискриминацией, что зачастую приводит к психическим заболеваниям и росту числа самоубийств. На сессии эксперты обсудят, можно ли создать в школах и семьях комфортную среду для всех, следует из описания мероприятия.



Не обойдут стороной и тему феминизма. Автор книги «Женщины и власть» Мэри Бирд проведет сессию о столетней истории феминизма начиная с движения суфражисток в США, а публицист Фарид Закария примет участие в дискуссии о гендерном равноправии.



Планируют поездку на ВЭФ и политики — например, президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Украины Владимир Зеленский. Также форум посетят лидеры международных организаций — генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие. Планируется, что приедет в Швейцарию и представитель британской королевской семьи принц Чарльз.



Всего во Всемирном экономическом форуме в 2020 году примут участие 3 тыс. человек из 117 стран, в том числе 53 главы государств и правительств. iz.ru Категории: экономика, политика, общество, в мире Ключевые слова: форум, климат, Давос, Швейцария, ЛГБТ — статья прочитана 132 раза Комментарии