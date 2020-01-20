Бывший кандидат в президенты Литвы А. Юозайтис стал главой партии 🔊 Воспроизвести Арвидас Юозайтис



В минувшую субботу бывший кандидат в президенты Литвы, философ Арвидас Юозайтис был избран председателем бывшей Партии пенсионеров, ныне называемой Союзом солидарности поколений-Объединение ради Литвы.



В этот Союз солидарности входит 3 тыс. членов, а в объединении А. Юозайтиса около тысячи.



"Мы надеемся получить около 20-30 мест в сейме, хотим заниматься реальной политикой, а не так просто на словах что-то неясное говорить", – сказал BNS накануне съезда А. Юозайтис.



Говоря об идеях, которые партия планирует выдвинуть, А. Юозайтис упомянул введение Сената, который бы, по его словам, остановил "вредоносный дождь законов": сократился бы количество законов, ежегодно принимаемых сеймом.



Партия также будет концентрироваться на региональной политике и политике в сфере семьи, будет стараться оживить малый и средний бизнес.



Бывший кандидат в президенты А. Юозайтис ранее планировал учредить новую партию, однако ему не удалось собрать необходимое количество членов для учреждения – не менее 2 тысяч.



На президентских выборах в прошлом году он набрал 4,69% голосов и остался пятым.



Литовская партия пенсионеров была основана в 2007 году, три года назад она сменила название на Союз солидарности поколений. В октябре она декларировала, что у нее 3012 членов. В минувшую субботу бывший кандидат в президенты Литвы, философ Арвидас Юозайтис был избран председателем бывшей Партии пенсионеров, ныне называемой Союзом солидарности поколений-Объединение ради Литвы.В этот Союз солидарности входит 3 тыс. членов, а в объединении А. Юозайтиса около тысячи."Мы надеемся получить около 20-30 мест в сейме, хотим заниматься реальной политикой, а не так просто на словах что-то неясное говорить", – сказал BNS накануне съезда А. Юозайтис.Говоря об идеях, которые партия планирует выдвинуть, А. Юозайтис упомянул введение Сената, который бы, по его словам, остановил "вредоносный дождь законов": сократился бы количество законов, ежегодно принимаемых сеймом.Партия также будет концентрироваться на региональной политике и политике в сфере семьи, будет стараться оживить малый и средний бизнес.Бывший кандидат в президенты А. Юозайтис ранее планировал учредить новую партию, однако ему не удалось собрать необходимое количество членов для учреждения – не менее 2 тысяч.На президентских выборах в прошлом году он набрал 4,69% голосов и остался пятым.Литовская партия пенсионеров была основана в 2007 году, три года назад она сменила название на Союз солидарности поколений. В октябре она декларировала, что у нее 3012 членов. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: партия, пенсионеры, лидер, Арвидас Юозайтис География: Литва — статья прочитана 119 раз Комментарии