В Литве планируется увековечить память о Балтийском пути 🔊 Воспроизвести архивное фото



Литва, стремящаяся увековечить память о состоявшейся более 30 лет назад гражданской акции "Балтийский путь", намерена назвать магистральные автодороги, по которым протянулась человеческая цепочка, Балтийским путем.



По словам вице-министра транспорта Владислава Кондратовича, увековечить таким образом память о Балтийском пути предложила Парламентская комиссия по боям за свободу и государственной исторической памяти, а министерство одобряет эту идею.



"Мы хотим увековечить это событие, и эти участки договор, на которых более 30 лет назад выстроились люди, назвать их Балтийским путем", – сказал BNS В. Кондратович.



Он утверждает, что решение об этом примет правительство, а аналогичное предложение об увековечении Балтийского пути будет выдвинуто и Латвии с Эстонией. Литва, стремящаяся увековечить память о состоявшейся более 30 лет назад гражданской акции "Балтийский путь", намерена назвать магистральные автодороги, по которым протянулась человеческая цепочка, Балтийским путем.По словам вице-министра транспорта Владислава Кондратовича, увековечить таким образом память о Балтийском пути предложила Парламентская комиссия по боям за свободу и государственной исторической памяти, а министерство одобряет эту идею."Мы хотим увековечить это событие, и эти участки договор, на которых более 30 лет назад выстроились люди, назвать их Балтийским путем", – сказал BNS В. Кондратович.Он утверждает, что решение об этом примет правительство, а аналогичное предложение об увековечении Балтийского пути будет выдвинуто и Латвии с Эстонией. "Через ассоциацию дорожников Балтийских стран, в которую входят и Латвия, и Эстония, мы предложим присоединиться к этой инициативе и подобным образом увековечить память о Балтийском пути в своей стране", – сказал вице-министр.



Название "Балтийского пути" предлагается дать автостраде от Вильнюса по Панявежиса, а также отрезку дороги Панявежис-Пасвалис-Рига до латвийской границы.



Акция "Балтийский путь" состоялась 23 августа 1989 года по случаю 50-летия со дня подписания Советским Союзом и нацистской Германией в 1939 году пакта, приведшего к оккупации стран Балтии.



Более 30 лет назад два миллиона литовцев, латышей и эстонцев объединились, чтобы выразить своё желание восстановить независимость от Советского Союза.



Балтийский путь стал символом ненасильственного сопротивления. В 2004 году в живую цепь выстроились жители Тайваня, протестующие против военных угроз Китая, а в 2013 году такую акцию повторили каталонцы, стремящиеся отделиться от Испании. В прошлом году тысячи человек выстроились в живую 40-километровую цепь в Гонконге, где местные жители протестуют против вмешательства Китая. BNS Категории: политика, общество, история Ключевые слова: юбилей, акция, автомобили, Балтийский путь География: Литва — статья прочитана 176 раз Комментарии