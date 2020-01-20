Загрузка... Новым китайским вирусом могли заразиться сотни людей 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES Image caption До сих пор было известно 6 коронавирусов, способных передаваться человеку. Теперь их 7.



Число людей, заразившихся таинственным вирусом, который недавно появился в Китае, намного превышает официальные данные, полагают ученые.



По состоянию на субботу китайские власти подтвердили более 60 случаев заражения этим вирусом. Но согласно оценкам британских экспертов, которыми они поделились с Число людей, заразившихся таинственным вирусом, который недавно появился в Китае, намного превышает официальные данные, полагают ученые.По состоянию на субботу китайские власти подтвердили более 60 случаев заражения этим вирусом. Но согласно оценкам британских экспертов, которыми они поделились с Би-би-си , этот показатель на самом деле приближается к 1700.



"Эта ситуация меня тревожит намного больше, чем неделю назад", - говорит эпидемиолог, профессор Нил Фергюсон.



Известно, что в декабре от вируса, вызывающего респираторные заболевания, скончались два человека. Первая его вспышка была зафиксирована в китайском городе Ухань.



Сингапур и Гонконг уже проверяют всех пассажиров, прибывающих из Уханя; аналогичные меры в пятницу ввели в трех крупных аэропортах США: Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.



Как получили новые данные?



Главным критерием при оценке масштабов проблемы стало количество случаев заболевания, выявленных в других странах.



Хотя вспышка заболевания произошла в городе Ухань в центре Китая, два случая были выявлены в также в Таиланде и один - в Японии.



"Это дало мне повод для опасений, - говорит Фергюсон. - То, что Ухань "экспортировал" эти три случая в другие страны, означает, что инфицированных должно быть намного больше, чем сообщалось".



Точную цифру получить невозможно, однако ученые могут составить представление о масштабах вспышки, учитывая данные о самом вирусе, размерах местного населения и данных об авиаперелетах пассажиров.



В Ухане живет около 18 миллионов человек, однако через его международный аэропорт каждый день путешествуют за рубеж только 3,4 тысячи пассажиров.



Согласно детальным расчетам, результаты которых были размещены на сайте Имперского колледжа, речь идет о 1700 случаях заболевания.



Что мы знаем о вирусе?



У заболевших взяли пробы, чтобы исследовать вирус в лаборатории.



Власти Китая и Всемирная организация здравоохранения пришли к выводу, что инфекцию вызывает коронавирус.



К семейству коронавирусов относится достаточно много вирусов, но лишь шесть из них (а с новым вирусом семь) способны поражать человека.



В 2002 году в результате вспышки коронавируса, начавшейся в Китае, атипичной пневмонией заболели 8098 человек. 774 человека умерли.



Генетический анализ нового вируса показал, что он стоит ближе к вирусам, вызывающим тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), или атипичную пневмонию, чем к другим коронавирусам, которыми может заразиться человек.



GETTY IMAGES Image caption Первая вспышка коронавируса была отмечена в городе Ухань



Что все это означает?



Китайские власти утверждают, что пока не было зафиксировано случаев передачи этого вируса от человека к человеку. По их словам, вирус пересек межвидовой барьер и передался человеку от зараженных животных на рынке в городе Ухань.



Однако профессор Фергюсон полагает, что к возможности передачи этого вируса от человека к человеку следовало бы подойти куда серьезнее.



Исходя из того, что мы знаем о коронавирусах, маловероятно, чтобы одни лишь контакты с животными дали такое количество инфицированных", - считает он.



Для оценки опасности крайне важно понимать, как распространяется новый вирус. Китайское отделение ВОЗ признало, что сделанный в Британии анализ был очень полезен и поможет в борьбе с распространением эпидемии.



"Нам еще многое предстоит узнать о новом коронавирсуе, - говорится в заявлении китайских чиновников, - нам пока не хватает информации, чтобы с точностью установить, как именно он передается, чтобы узнать о клинических особенностях заболевания, масштабах его распространения и его источнике, который пока не определен".



Доктор Джереми Фаррар, глава благотворительной организации Wellcome, которая занимается медицинскими исследованиями, считает: "Эта эпидемия будет еще развиваться. Остается неопределенность, и есть много пробелов в информации, но очевидно, что идет речь о некотором уровне передачи от человека к человеку".



"Начинают поступать данные о новых случаях в Китае и других странах, и вполне вероятно, что случаев будет еще много - и в разных странах, как показывают данные этого моделирования", - заключает Фаррар. Исследование было проведено в Центре глобального анализа инфекционных заболеваний MRC при Имперском колледже Лондона, который консультирует правительство Великобритании и Всемирную организацию здравоохранения."Эта ситуация меня тревожит намного больше, чем неделю назад", - говорит эпидемиолог, профессор Нил Фергюсон.Известно, что в декабре от вируса, вызывающего респираторные заболевания, скончались два человека. Первая его вспышка была зафиксирована в китайском городе Ухань.Сингапур и Гонконг уже проверяют всех пассажиров, прибывающих из Уханя; аналогичные меры в пятницу ввели в трех крупных аэропортах США: Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.Главным критерием при оценке масштабов проблемы стало количество случаев заболевания, выявленных в других странах.Хотя вспышка заболевания произошла в городе Ухань в центре Китая, два случая были выявлены в также в Таиланде и один - в Японии."Это дало мне повод для опасений, - говорит Фергюсон. - То, что Ухань "экспортировал" эти три случая в другие страны, означает, что инфицированных должно быть намного больше, чем сообщалось".Точную цифру получить невозможно, однако ученые могут составить представление о масштабах вспышки, учитывая данные о самом вирусе, размерах местного населения и данных об авиаперелетах пассажиров.В Ухане живет около 18 миллионов человек, однако через его международный аэропорт каждый день путешествуют за рубеж только 3,4 тысячи пассажиров.Согласно детальным расчетам, результаты которых были размещены на сайте Имперского колледжа, речь идет о 1700 случаях заболевания.У заболевших взяли пробы, чтобы исследовать вирус в лаборатории.Власти Китая и Всемирная организация здравоохранения пришли к выводу, что инфекцию вызывает коронавирус.К семейству коронавирусов относится достаточно много вирусов, но лишь шесть из них (а с новым вирусом семь) способны поражать человека.В 2002 году в результате вспышки коронавируса, начавшейся в Китае, атипичной пневмонией заболели 8098 человек. 774 человека умерли.Генетический анализ нового вируса показал, что он стоит ближе к вирусам, вызывающим тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), или атипичную пневмонию, чем к другим коронавирусам, которыми может заразиться человек.Китайские власти утверждают, что пока не было зафиксировано случаев передачи этого вируса от человека к человеку. По их словам, вирус пересек межвидовой барьер и передался человеку от зараженных животных на рынке в городе Ухань.Однако профессор Фергюсон полагает, что к возможности передачи этого вируса от человека к человеку следовало бы подойти куда серьезнее.Исходя из того, что мы знаем о коронавирусах, маловероятно, чтобы одни лишь контакты с животными дали такое количество инфицированных", - считает он.Для оценки опасности крайне важно понимать, как распространяется новый вирус. Китайское отделение ВОЗ признало, что сделанный в Британии анализ был очень полезен и поможет в борьбе с распространением эпидемии."Нам еще многое предстоит узнать о новом коронавирсуе, - говорится в заявлении китайских чиновников, - нам пока не хватает информации, чтобы с точностью установить, как именно он передается, чтобы узнать о клинических особенностях заболевания, масштабах его распространения и его источнике, который пока не определен".Доктор Джереми Фаррар, глава благотворительной организации Wellcome, которая занимается медицинскими исследованиями, считает: "Эта эпидемия будет еще развиваться. Остается неопределенность, и есть много пробелов в информации, но очевидно, что идет речь о некотором уровне передачи от человека к человеку"."Начинают поступать данные о новых случаях в Китае и других странах, и вполне вероятно, что случаев будет еще много - и в разных странах, как показывают данные этого моделирования", - заключает Фаррар. Загрузка... bbc.com Категории: в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, вирус, эпидемия — статья прочитана 150 раз Комментарии