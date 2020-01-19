Помогла «по-братски»

Прошедший в немецком городе Рупольдинг пятый этап Кубка мира по биатлону особенно примечателен, пожалуй, тремя моментами.
Во-первых, 14 января действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Йоханнес Бё впервые стал отцом, что стало более чем уважительной причиной пропустить и этот этап (в предыдущем, как уже писал «Обзор», норвежец также не участвовал).
Во-вторых, в отсутствие Бё-младшего (теперь, наверное, дучше писать – Бё-среднего?) на первый план уверенно вышли пятикратный олимпийский чемпиона Мартен Фуркад и его партнёры по сборной Франции.
А в-третьих, в Рупольдинге приключилось такое, о чём ещё долго будут вспоминать любители биатлона.
В женской эстафете российская биатлонистка Кристина Резцова на «стойке» попала в очень занятную ситуацию.
«Делаю первый выстрел – по крайней мишени слева - и вижу, что крайняя справа тоже закрылась. Делаю второй — закрываются вторая слева и вторая справа. Что делать в таком случае? Пару секунд думала и в итоге выстрелила по закрывшимся уже справа мишеням и побежала дальше. Попадать надо было именно в установку, иначе бы за неиспользованные патроны оштрафовали», — рассказывала потом Резцова.
Как выяснилось позже, по установке россиянки стреляла белорусская спортсменка, перепутавшая оказавшиеся рядом стенды. Именно она должна была сигнализировать о происшествии судье. Если бы Резцова отправилась на дистанцию после трёх выстрелов, то автоматически к её результату были бы добавлены две штрафные минуты.
Эта помощь белорусской «сестры» не помогла россиянкам занять более высокое место в этой гонке, а вот белорусскую команду отодвинула далеко назад.
1. Мартен Фуркад (Франция) – (0 промахов).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – (+3,1; 0).
3. Бенедикт Долль (Германия) — (+12,0; 0).
4. Ветле Шоста Кристаинсен (Норвегия) – (+22,2; 1).
5. Симон Детьё (Франция) – (+23,5; 1)…
26. Витаутас Строля (Литва) – (+1.10,4; 0).
87. Кароль Домбровский (Литва) – (+2.39,1; 1).
95. Томас Каукенас (Литва) – (+2.53,3; 1).
1. Норвегия – (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов).
2. Франция – (отставание 10,7 сек.; 0+8).
3. Швейцария — (+20,7; 0+4).
4. Германия – (+31,7; 2+4).
5. Швеция – (+54,3; 0+11).
Литва в этом виде не была представлена.
1. Франция – (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов).
2. Норвегия – (+ 1.12,2; 0+10).
3. Австрия – (+1.24,3; 0+4).
4. Россия — (+1.32,3; 0+5).
5. Германия – (+2.13,1; 0+12)…
14. Литва (Кароль Домбровский, Витаутас Строля, Линас Банис, Томас Каукенас) – (+5.36,7; 0+6).
Женщины. Гонка преследования 10 км. 19 января
1. Тириль Экхофф (Норвегия) — (1 штрафной круг).
2. Паулина Фиалкова (Словакия) — (+46,3; 2).
3. Ханна Эберг (Швеция) — (+55,1; 2).
4. Юханна Скоттхейм (Швеция) – (+57,3; 1).
5. Линн Персон (Швеция) – (+1.02,6; 1).
1. Мартен Фуркад (Франция) – (0 штрафных кругов).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – (+17,6; 1).
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — (+46,0; 1).
4. Симон Детьё (Франция) — (+46,1; 1).
5. Бенедикт Долль (Германия) – (+52,2; 1)…
Витаутас Строля (Литва) не стартовал в этой гонке, хотя имел право принять участие в ней.
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 501 баллов.
2. Доротея Вирер (Италия) – 459.
3. Ханна Эберг (Швеция) — 342.
4. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 341.
5. Жулия Симон (Франция) – 339.
Мужчины. Общий зачёт после 11 гонок
1. Мартен Фуркад (Франция) – 507.
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – 436.
3. Симон Детьё (Франция) – 435.
4. Тарьей Бё (Норвегия) – 391.
5. Александр Логинов (Россия) – 390.
6. Эмильен Жаклен (Франция) – 380.
7. Йоханнес Бё (Норвегия) – 374…
48. Витаутас Строля (Литва) – 46.
69. Томас Каукенас (Литва) – 10.
75. Кароль Домбровский (Литва) – 5.
«Делаю первый выстрел – по крайней мишени слева - и вижу, что крайняя справа тоже закрылась. Делаю второй — закрываются вторая слева и вторая справа. Что делать в таком случае? Пару секунд думала и в итоге выстрелила по закрывшимся уже справа мишеням и побежала дальше. Попадать надо было именно в установку, иначе бы за неиспользованные патроны оштрафовали», — рассказывала потом Резцова.
Как выяснилось позже, по установке россиянки стреляла белорусская спортсменка, перепутавшая оказавшиеся рядом стенды. Именно она должна была сигнализировать о происшествии судье. Если бы Резцова отправилась на дистанцию после трёх выстрелов, то автоматически к её результату были бы добавлены две штрафные минуты.
Эта помощь белорусской «сестры» не помогла россиянкам занять более высокое место в этой гонке, а вот белорусскую команду отодвинула далеко назад.
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия
Мужчины. Спринтерская гонка 10 км. 16 февраля
Мужчины. Спринтерская гонка 10 км. 16 февраля
1. Мартен Фуркад (Франция) – (0 промахов).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – (+3,1; 0).
3. Бенедикт Долль (Германия) — (+12,0; 0).
4. Ветле Шоста Кристаинсен (Норвегия) – (+22,2; 1).
5. Симон Детьё (Франция) – (+23,5; 1)…
26. Витаутас Строля (Литва) – (+1.10,4; 0).
87. Кароль Домбровский (Литва) – (+2.39,1; 1).
95. Томас Каукенас (Литва) – (+2.53,3; 1).
Женщины. Эстафета 4x6 км. 17 января
1. Норвегия – (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов).
2. Франция – (отставание 10,7 сек.; 0+8).
3. Швейцария — (+20,7; 0+4).
4. Германия – (+31,7; 2+4).
5. Швеция – (+54,3; 0+11).
Литва в этом виде не была представлена.
Мужчины. Эстафета 4x7,5 км. 18 января
1. Франция – (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов).
2. Норвегия – (+ 1.12,2; 0+10).
3. Австрия – (+1.24,3; 0+4).
4. Россия — (+1.32,3; 0+5).
5. Германия – (+2.13,1; 0+12)…
14. Литва (Кароль Домбровский, Витаутас Строля, Линас Банис, Томас Каукенас) – (+5.36,7; 0+6).
Женщины. Гонка преследования 10 км. 19 января
1. Тириль Экхофф (Норвегия) — (1 штрафной круг).
2. Паулина Фиалкова (Словакия) — (+46,3; 2).
3. Ханна Эберг (Швеция) — (+55,1; 2).
4. Юханна Скоттхейм (Швеция) – (+57,3; 1).
5. Линн Персон (Швеция) – (+1.02,6; 1).
Мужчины. Гонка преследования 12,5 км. 19 января
1. Мартен Фуркад (Франция) – (0 штрафных кругов).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – (+17,6; 1).
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — (+46,0; 1).
4. Симон Детьё (Франция) — (+46,1; 1).
5. Бенедикт Долль (Германия) – (+52,2; 1)…
Витаутас Строля (Литва) не стартовал в этой гонке, хотя имел право принять участие в ней.
Женщины. Общий зачёт после 10 гонок
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 501 баллов.
2. Доротея Вирер (Италия) – 459.
3. Ханна Эберг (Швеция) — 342.
4. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 341.
5. Жулия Симон (Франция) – 339.
Мужчины. Общий зачёт после 11 гонок
1. Мартен Фуркад (Франция) – 507.
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – 436.
3. Симон Детьё (Франция) – 435.
4. Тарьей Бё (Норвегия) – 391.
5. Александр Логинов (Россия) – 390.
6. Эмильен Жаклен (Франция) – 380.
7. Йоханнес Бё (Норвегия) – 374…
48. Витаутас Строля (Литва) – 46.
69. Томас Каукенас (Литва) – 10.
75. Кароль Домбровский (Литва) – 5.