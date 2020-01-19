Помогла «по-братски»

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Прошедший в немецком городе Рупольдинг пятый этап Кубка мира по биатлону особенно примечателен, пожалуй, тремя моментами.



Во-первых, 14 января действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Йоханнес Бё впервые стал отцом, что стало более чем уважительной причиной пропустить и этот этап (в предыдущем, как уже писал «Обзор», норвежец также не участвовал).



Во-вторых, в отсутствие Бё-младшего (теперь, наверное, дучше писать – Бё-среднего?) на первый план уверенно вышли пятикратный олимпийский чемпиона Мартен Фуркад и его партнёры по сборной Франции.



А в-третьих, в Рупольдинге приключилось такое, о чём ещё долго будут вспоминать любители биатлона. Во-первых, 14 января действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Йоханнес Бё впервые стал отцом, что стало более чем уважительной причиной пропустить и этот этап (в предыдущем, как уже писал «Обзор», норвежец также не участвовал).Во-вторых, в отсутствие Бё-младшего (теперь, наверное, дучше писать – Бё-среднего?) на первый план уверенно вышли пятикратный олимпийский чемпиона Мартен Фуркад и его партнёры по сборной Франции.А в-третьих, в Рупольдинге приключилось такое, о чём ещё долго будут вспоминать любители биатлона.



«Делаю первый выстрел – по крайней мишени слева - и вижу, что крайняя справа тоже закрылась. Делаю второй — закрываются вторая слева и вторая справа. Что делать в таком случае? Пару секунд думала и в итоге выстрелила по закрывшимся уже справа мишеням и побежала дальше. Попадать надо было именно в установку, иначе бы за неиспользованные патроны оштрафовали», — рассказывала потом Резцова.



Как выяснилось позже, по установке россиянки стреляла белорусская спортсменка, перепутавшая оказавшиеся рядом стенды. Именно она должна была сигнализировать о происшествии судье. Если бы Резцова отправилась на дистанцию после трёх выстрелов, то автоматически к её результату были бы добавлены две штрафные минуты.



Эта помощь белорусской «сестры» не помогла россиянкам занять более высокое место в этой гонке, а вот белорусскую команду отодвинула далеко назад.



Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия



Мужчины. Спринтерская гонка 10 км. 16 февраля



1. Мартен Фуркад (Франция) – (0 промахов).



2. Кентен Фийон Майе (Франция) – (+3,1; 0).



3. Бенедикт Долль (Германия) — (+12,0; 0).



4. Ветле Шоста Кристаинсен (Норвегия) – (+22,2; 1).



5. Симон Детьё (Франция) – (+23,5; 1)…



26. Витаутас Строля (Литва) – (+1.10,4; 0).



87. Кароль Домбровский (Литва) – (+2.39,1; 1).



95. Томас Каукенас (Литва) – (+2.53,3; 1).







Женщины. Эстафета 4x6 км. 17 января



1. Норвегия – (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов).



2. Франция – (отставание 10,7 сек.; 0+8).



3. Швейцария — (+20,7; 0+4).



4. Германия – (+31,7; 2+4).



5. Швеция – (+54,3; 0+11).



Литва в этом виде не была представлена.



Мужчины. Эстафета 4x7,5 км. 18 января



1. Франция – (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов).



2. Норвегия – (+ 1.12,2; 0+10).



3. Австрия – (+1.24,3; 0+4).



4. Россия — (+1.32,3; 0+5).



5. Германия – (+2.13,1; 0+12)…



14. Литва (Кароль Домбровский, Витаутас Строля, Линас Банис, Томас Каукенас) – (+5.36,7; 0+6).







Женщины. Гонка преследования 10 км. 19 января



1. Тириль Экхофф (Норвегия) — (1 штрафной круг).



2. Паулина Фиалкова (Словакия) — (+46,3; 2).



3. Ханна Эберг (Швеция) — (+55,1; 2).



4. Юханна Скоттхейм (Швеция) – (+57,3; 1).



5. Линн Персон (Швеция) – (+1.02,6; 1).



Мужчины. Гонка преследования 12,5 км. 19 января



1. Мартен Фуркад (Франция) – (0 штрафных кругов).



2. Кентен Фийон Майе (Франция) – (+17,6; 1).



3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — (+46,0; 1).



4. Симон Детьё (Франция) — (+46,1; 1).



5. Бенедикт Долль (Германия) – (+52,2; 1)…



Витаутас Строля (Литва) не стартовал в этой гонке, хотя имел право принять участие в ней.



Женщины. Общий зачёт после 10 гонок



1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 501 баллов.



2. Доротея Вирер (Италия) – 459.



3. Ханна Эберг (Швеция) — 342.



4. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 341.



5. Жулия Симон (Франция) – 339.



Мужчины. Общий зачёт после 11 гонок



1. Мартен Фуркад (Франция) – 507.



2. Кентен Фийон Майе (Франция) – 436.



3. Симон Детьё (Франция) – 435.



4. Тарьей Бё (Норвегия) – 391.



5. Александр Логинов (Россия) – 390.



6. Эмильен Жаклен (Франция) – 380.



7. Йоханнес Бё (Норвегия) – 374…



48. Витаутас Строля (Литва) – 46.



69. Томас Каукенас (Литва) – 10.



75. Кароль Домбровский (Литва) – 5. В женской эстафете российская биатлонистка Кристина Резцова на «стойке» попала в очень занятную ситуацию.«Делаю первый выстрел – по крайней мишени слева - и вижу, что крайняя справа тоже закрылась. Делаю второй — закрываются вторая слева и вторая справа. Что делать в таком случае? Пару секунд думала и в итоге выстрелила по закрывшимся уже справа мишеням и побежала дальше. Попадать надо было именно в установку, иначе бы за неиспользованные патроны оштрафовали», — рассказывала потом Резцова.Как выяснилось позже, по установке россиянки стреляла белорусская спортсменка, перепутавшая оказавшиеся рядом стенды. Именно она должна была сигнализировать о происшествии судье. Если бы Резцова отправилась на дистанцию после трёх выстрелов, то автоматически к её результату были бы добавлены две штрафные минуты.Эта помощь белорусской «сестры» не помогла россиянкам занять более высокое место в этой гонке, а вот белорусскую команду отодвинула далеко назад.1. Мартен Фуркад (Франция) – (0 промахов).2. Кентен Фийон Майе (Франция) – (+3,1; 0).3. Бенедикт Долль (Германия) — (+12,0; 0).4. Ветле Шоста Кристаинсен (Норвегия) – (+22,2; 1).5. Симон Детьё (Франция) – (+23,5; 1)…26. Витаутас Строля (Литва) – (+1.10,4; 0).87. Кароль Домбровский (Литва) – (+2.39,1; 1).95. Томас Каукенас (Литва) – (+2.53,3; 1).1. Норвегия – (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов).2. Франция – (отставание 10,7 сек.; 0+8).3. Швейцария — (+20,7; 0+4).4. Германия – (+31,7; 2+4).5. Швеция – (+54,3; 0+11).Литва в этом виде не была представлена.1. Франция – (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов).2. Норвегия – (+ 1.12,2; 0+10).3. Австрия – (+1.24,3; 0+4).4. Россия — (+1.32,3; 0+5).5. Германия – (+2.13,1; 0+12)…14. Литва (Кароль Домбровский, Витаутас Строля, Линас Банис, Томас Каукенас) – (+5.36,7; 0+6).1. Тириль Экхофф (Норвегия) — (1 штрафной круг).2. Паулина Фиалкова (Словакия) — (+46,3; 2).3. Ханна Эберг (Швеция) — (+55,1; 2).4. Юханна Скоттхейм (Швеция) – (+57,3; 1).5. Линн Персон (Швеция) – (+1.02,6; 1).1. Мартен Фуркад (Франция) – (0 штрафных кругов).2. Кентен Фийон Майе (Франция) – (+17,6; 1).3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — (+46,0; 1).4. Симон Детьё (Франция) — (+46,1; 1).5. Бенедикт Долль (Германия) – (+52,2; 1)…Витаутас Строля (Литва) не стартовал в этой гонке, хотя имел право принять участие в ней.1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 501 баллов.2. Доротея Вирер (Италия) – 459.3. Ханна Эберг (Швеция) — 342.4. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 341.5. Жулия Симон (Франция) – 339.1. Мартен Фуркад (Франция) – 507.2. Кентен Фийон Майе (Франция) – 436.3. Симон Детьё (Франция) – 435.4. Тарьей Бё (Норвегия) – 391.5. Александр Логинов (Россия) – 390.6. Эмильен Жаклен (Франция) – 380.7. Йоханнес Бё (Норвегия) – 374…48. Витаутас Строля (Литва) – 46.69. Томас Каукенас (Литва) – 10.75. Кароль Домбровский (Литва) – 5. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Германия, биатлон, Кубок мира, Рупольдинг, Пятый этап — статья прочитана 73 раза Комментарии