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Помогла «по-братски»

Фото: biathlonworld.com




Прошедший в немецком городе Рупольдинг пятый этап Кубка мира по биатлону особенно примечателен, пожалуй, тремя моментами.

Во-первых, 14 января действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Йоханнес Бё впервые стал отцом, что стало более чем уважительной причиной пропустить и этот этап (в предыдущем, как уже писал «Обзор», норвежец также не участвовал).

Во-вторых, в отсутствие Бё-младшего (теперь, наверное, дучше писать – Бё-среднего?) на первый план уверенно вышли пятикратный олимпийский чемпиона Мартен Фуркад и его партнёры по сборной Франции.

А в-третьих, в Рупольдинге приключилось такое, о чём ещё долго будут вспоминать любители биатлона.
В женской эстафете российская биатлонистка Кристина Резцова на «стойке» попала в очень занятную ситуацию.

«Делаю первый выстрел – по крайней мишени слева - и вижу, что крайняя справа тоже закрылась. Делаю второй — закрываются вторая слева и вторая справа. Что делать в таком случае? Пару секунд думала и в итоге выстрелила по закрывшимся уже справа мишеням и побежала дальше. Попадать надо было именно в установку, иначе бы за неиспользованные патроны оштрафовали», — рассказывала потом Резцова.

Как выяснилось позже, по установке россиянки стреляла белорусская спортсменка, перепутавшая оказавшиеся рядом стенды. Именно она должна была сигнализировать о происшествии судье. Если бы Резцова отправилась на дистанцию после трёх выстрелов, то автоматически к её результату были бы добавлены две штрафные минуты.

Эта помощь белорусской «сестры» не помогла россиянкам занять более высокое место в этой гонке, а вот белорусскую команду отодвинула далеко назад.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия

Мужчины. Спринтерская гонка 10 км. 16 февраля

1. Мартен Фуркад (Франция) – (0 промахов).

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – (+3,1; 0).

3. Бенедикт Долль (Германия) — (+12,0; 0).

4. Ветле Шоста Кристаинсен (Норвегия) – (+22,2; 1).

5. Симон Детьё (Франция) – (+23,5; 1)…

26. Витаутас Строля (Литва) – (+1.10,4; 0).

87. Кароль Домбровский (Литва) – (+2.39,1; 1).

95. Томас Каукенас (Литва) – (+2.53,3; 1).



Женщины. Эстафета 4x6 км. 17 января

1. Норвегия – (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов).

2. Франция – (отставание 10,7 сек.; 0+8).

3. Швейцария — (+20,7; 0+4).

4. Германия – (+31,7; 2+4).

5. Швеция – (+54,3; 0+11).

Литва в этом виде не была представлена.

Мужчины. Эстафета 4x7,5 км. 18 января

1. Франция – (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов).

2. Норвегия – (+ 1.12,2; 0+10).

3. Австрия – (+1.24,3; 0+4).

4. Россия — (+1.32,3; 0+5).

5. Германия – (+2.13,1; 0+12)…

14. Литва (Кароль Домбровский, Витаутас Строля, Линас Банис, Томас Каукенас) – (+5.36,7; 0+6).



Женщины. Гонка преследования 10 км. 19 января

1. Тириль Экхофф (Норвегия) — (1 штрафной круг).

2. Паулина Фиалкова (Словакия) — (+46,3; 2).

3. Ханна Эберг (Швеция) — (+55,1; 2).

4. Юханна Скоттхейм (Швеция) – (+57,3; 1).

5. Линн Персон (Швеция) – (+1.02,6; 1).

Мужчины. Гонка преследования 12,5 км. 19 января

1. Мартен Фуркад (Франция) – (0 штрафных кругов).

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – (+17,6; 1).

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — (+46,0; 1).

4. Симон Детьё (Франция) — (+46,1; 1).

5. Бенедикт Долль (Германия) – (+52,2; 1)…

Витаутас Строля (Литва) не стартовал в этой гонке, хотя имел право принять участие в ней.

Женщины. Общий зачёт после 10 гонок

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 501 баллов.

2. Доротея Вирер (Италия) – 459.

3. Ханна Эберг (Швеция) — 342.

4. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 341.

5. Жулия Симон (Франция) – 339.

Мужчины. Общий зачёт после 11 гонок

1. Мартен Фуркад (Франция) – 507.

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – 436.

3. Симон Детьё (Франция) – 435.

4. Тарьей Бё (Норвегия) – 391.

5. Александр Логинов (Россия) – 390.

6. Эмильен Жаклен (Франция) – 380.

7. Йоханнес Бё (Норвегия) – 374…

48. Витаутас Строля (Литва) – 46.

69. Томас Каукенас (Литва) – 10.

75. Кароль Домбровский (Литва) – 5.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Германия, биатлон, Кубок мира, Рупольдинг, Пятый этап
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добавлена сегодня, 19 января, 22:15

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