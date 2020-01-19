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Джонсон заявил Путину, что нормализация отношений РФ и Великобритании сейчас невозможна

GETTY IMAGES


Британский премьер также сообщил, что изменения в позиции Великобритании по Солсбери не произошло, сообщает ТАСС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту РФ Владимиру Путину, что нормализации отношений между странами не будет, пока РФ будет угрожать безопасности Соединенного Королевства и его союзников. Об этом говорится в сообщении канцелярии главы британского правительства, распространенном в воскресенье по итогам встречи на полях конференции по Ливии в Берлине.
"Премьер-министр сказал, что нормализации наших двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам и подрывает безопасность наших граждан и коллективную безопасность", - говорится в сообщении. Россия последовательно отвергала утверждения в дестабилизирующей деятельности.

Джонсон также заявил о неизменности позиции Великобритании по инциденту в Солсбери. 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.

"Он ясно заявил, что позиция Великобритании по Солсбери не изменилась и что это было безответственным случаем использования химического оружия и наглой попыткой убийства невинных людей на территории Великобритании. Он сказал, что подобная атака не должна повториться", - говорится в коммюнике Даунинг-стрит.

Джонсон также сообщил президенту РФ, что "на них обоих лежит ответственность в решении вопросов международной безопасности, включая Ливию, Сирию, Ирак и Иран".

Путин и Джонсон встретились впервые с момента избрания последнего лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром Великобритании в июле прошлого года. До этого в конце июня 2019 года российский президент на полях саммита G20 в Осаке провел встречу с Терезой Мэй, которая на тот момент занимала пост главы британского правительства.
ТАСС
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: Путин, встреча, отношения, Джонсон
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добавлена сегодня, 19 января, 20:23

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