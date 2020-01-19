Украинка продала свою девственность за 1, 2 млн евро 🔊 Воспроизвести



Уроженка Харькова 19-летняя Катя хотела подзаработать немного денег на "путешествия, роскошь и жизнь", поэтому выставила свою невинность на аукцион и запросила за неё 100 тысяч евро. Однако в ходе торгов на иностранном сайте эскорт-услуг стоимость самого дорогого, чем владеет украинка, выросла в десять раз и перевалила за 1,2 миллиона евро. Об этом сообщает



— Я несколько раз думала о том, чтобы не продавать свою девственность. Это определённо трудное решение — сделать выбор между потерей девственности с тем, кого я люблю, и утратой моего шанса выиграть миллион, — рассказала в интервью журналистам девушка. Уроженка Харькова 19-летняя Катя хотела подзаработать немного денег на "путешествия, роскошь и жизнь", поэтому выставила свою невинность на аукцион и запросила за неё 100 тысяч евро. Однако в ходе торгов на иностранном сайте эскорт-услуг стоимость самого дорогого, чем владеет украинка, выросла в десять раз и перевалила за 1,2 миллиона евро. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на Daily Mail.— Я несколько раз думала о том, чтобы не продавать свою девственность. Это определённо трудное решение — сделать выбор между потерей девственности с тем, кого я люблю, и утратой моего шанса выиграть миллион, — рассказала в интервью журналистам девушка. Отмечается, что победителем аукциона стал 58-летний бизнесмен из Мюнхена, который, согласно итогам торгов, готов не только жениться на Кате, но и поддерживать её финансово в размере 10 тысяч евро ежемесячно. И он оказался не единственным, кто был готов выложить кругленькую сумму за подобный лот. Вторая по величине заявка — в один миллион евро — поступила от юриста из Нью-Йорка, 900 тысяч предложил певец из Токио.



Чтобы принять участие в торгах, необходимо владеть состоянием как минимум в 10 миллионов евро, а также внести 10-процентный депозит для подтверждения серьёзности намерений. Девушка со своей стороны предоставила заключение врача.



Предприимчивые молодые девушки нередко делают подобные попытки быстро разбогатеть. Так, прошлый "рекорд" был поставлен 19-летней Эми из Лондона, которая, в отличие от Кати, сама запросила за свою невинность 1,2 миллиона евро. Получилось ли у неё совершить задуманное, пока не известно. life.ru Категории: общество Ключевые слова: Украина, продажа, соцсети, девственность География: Украина — статья прочитана 215 раз Комментарии