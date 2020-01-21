Загрузка... Власти Амстердама решили выкупить долги молодежи — чтобы избавить их от стресса и дать им «новый старт» 🔊 Воспроизвести Студенты в дни экзаменов, Амстердам



«Долги вызывают сильный стресс. Что касается молодых людей, долги часто напрямую влияют на их будущее», — отметила заместитель мэра.



В последнее время средний уровень долга среди голландских студентов вырос (это общеевропейская тенденция), в связи с чем власти Амстердама решили принять меры и дать молодежи «новый старт». В рамках специальной программы власти будут выкупать их долги, сообщает



Пробный проект стартует в феврале и призван помочь тем, кто хочет получить образование и найти работу. Как это работает: муниципальный кредитный банк выкупит у кредиторов долги молодых жителей города — в качестве стимула для передачи долга в банк муниципалитета им выплатят по 750 евро (примерно 51 тысяча рублей. — Esquire). Молодые люди, участвующие в программе, получат новый займ для погашения долга в соответствии с их возможностями. Большую часть долга отменят при условии, если студент продемонстрирует успехи в учебе. «Долги вызывают сильный стресс. Что касается молодых людей, долги часто напрямую влияют на их будущее», — отметила заместитель мэра.В последнее время средний уровень долга среди голландских студентов вырос (это общеевропейская тенденция), в связи с чем власти Амстердама решили принять меры и дать молодежи «новый старт». В рамках специальной программы власти будут выкупать их долги, сообщает ESQUIRE со ссылкой на The Guardian.Пробный проект стартует в феврале и призван помочь тем, кто хочет получить образование и найти работу. Как это работает: муниципальный кредитный банк выкупит у кредиторов долги молодых жителей города — в качестве стимула для передачи долга в банк муниципалитета им выплатят по 750 евро (примерно 51 тысяча рублей. — Esquire). Молодые люди, участвующие в программе, получат новый займ для погашения долга в соответствии с их возможностями. Большую часть долга отменят при условии, если студент продемонстрирует успехи в учебе. Кроме того, должникам предоставят специальных тренеров, которые будут помогать им с их ситуацией и составят план действий. По мнению властей, молодым людям с нестабильными доходами часто бывает крайне тяжело реструктурировать свои финансы и произвести необходимые выплаты.



«Долги вызывают сильный стресс. Что касается молодых людей, долги часто напрямую влияют на их будущее», — говорит заместитель мэра Амстердама Маржолайн Мурман.



По мнению заммэра, многие молодые жители Амстердама взяли деньги в долг из-за проблем или недостаточной финансовой осведомленности. «Поэтому сейчас мы поможем им начать все сначала», — подчеркнула Мурман



Как отмечает издание, в Нидерландах и других европейских странах, в частности Великобритании, студенческие долги стали заметной тенденцией, которая препятствует тому, чтобы молодые люди заканчивали образование и получали работу.



По официальным данным, долги есть у более трети (34%) жителей Амстердама в возрасте от 18 до 34 лет. Средний долг студентов в Нидерландах увеличился с 12 400 евро (примерно 847 тысяч рублей) в 2015 году до 13 700 евро (около 936 тысяч рублей) в 2019 году.



Кроме того, увеличилось число лиц, у которых есть долги за учебу, — в 2019 году в Нидерландах их стало уже 1,4 миллиона, хотя в 2015 году было только 388 тысяч. Загрузка... esquire.ru Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: студенты, долги, Амстердам, Нидерланды — статья прочитана 146 раз Комментарии