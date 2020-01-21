BMW отказался строить завод в Калининграде: что потерял российский эксклав? 🔊 Воспроизвести BMW X5, собранный на "Автоторе" в Калининграде



BMW прекратил переговоры о локализации производства под Калининградом в рамках специального инвестконтракта. Россияне не считают отказ немецкого автоконцерна окончательным, сообщает BMW прекратил переговоры о локализации производства под Калининградом в рамках специального инвестконтракта. Россияне не считают отказ немецкого автоконцерна окончательным, сообщает DW



BMW собирают в Калининграде уже более 20 лет



С 1999 года модели BMW собирают в Калининградской области на заводе "Автотор". Речь идет о крупноузловой сборке. По состоянию на середину 2019 года общий объем производства с момент его запуска составил более 215 тысяч автомобилей - это BMW 3-й, 5-й и 7-й серий, а также кроссоверы. Когда в России изменили требования к уровню локализации иностранных автопроизводителей, которые хотят иметь доступ к господдержке, баварский автоконцерн стал искать место для строительства собственного завода.



Денис Мантуров на экономической конференции в Берлине (фото из архива)



Российское подразделение BMW подало заявку на сооружение предприятия в индустриальном парке "Храброво" - территории под Калининградом, на которой инвесторам предлагают уже готовую инфраструктуру. В Калининградской области действует режим особой экономической зоны. Ее резидентам предоставляют налоговые льготы и субсидии.



BMW посчитал бизнес в России неприбыльным



Около полутора лет концерн вел переговоры с российскими чиновниками о подписании специального инвестиционного контракта (СПИК), определяющего условия работы иностранного автопроизводителя в РФ. Однако в январе 2020 года президент BMW Group Россия Штефан Тойхерт (Stefan Teuchert) заявил, что компания перестала обсуждать возможность сборки машин в России в рамках СПИК из-за того, что "правила игры не были точно установлены". "Мы не смогли договориться об условиях, при которых можно вести прибыльный бизнес", - цитирует Тойхерта Forbes.



Сборка BMW на заводе "Автотор" в Калининграде



Перспективы экспорта из Калининградской области



На стадии обсуждения инвестпроекта власти Калининградской области не исключали, что продукция завода BMW будет поставляться не только на остальную территорию РФ, но и в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Приход немецкого концерна здесь рассматривали как значимую инвестицию в экономику региона.



"Калининградская область сделала все для того, чтобы сюда пришел BMW. Мы готовы были предоставить земельный участок (в индустриальном парке "Храброво" - Ред.). Там уже и геология была сделана, и всю инфраструктуру под этот завод мы готовы были предоставить. Насколько я знаю, вопросов у немецкой стороны на эту тему не было", - сообщил DW глава комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры Калининградской областной думы Александр Никулин.



По его мнению, BMW было бы "достаточно легко обустроиться" в регионе: за годы работы по сборке моделей на "Автоторе" здесь появился высококвалифицированный персонал. В то же время эксперты указывают, что в Калининградской области нет проблемы с нехваткой рабочих мест.



"В данный момент в Калининграде наблюдается дефицит сотрудников, так что это (отказ BMW от строительства завода - Ред.) не угробит нашу экономику. Но такой инвестор, как BMW, имеет громкое имя - это, конечно, подняло бы уровень и репутацию нашего региона", - отметил в интервью DW президент Ассоциации иностранных инвесторов Калининградской области Стефано Влахович.



В Калининграде надеются на возобновление переговоров с BMW



Рабочие "Автотора", которые занимаются сборкой моделей BMW, о планах немецкого концерна слышали, но особых иллюзий на сей счет не питали. "Какой-то конкретики не было, поэтому и расстраиваться в общем-то не из-за чего", - говорит сотрудник предприятия Дмитрий. Местные СМИ большого интереса к заявлению немецкого автоконцерна об отказе открывать завод в регионе тоже не проявили.



Руководство области причины решения BMW не комментирует и не исключает возобновления переговоров. "Власти региона всемерно приветствуют инвестиции, особенно в такие отрасли, как автомобилестроение - с высоким уровнем добавленной стоимости и компетенциями международного уровня. Для инвесторов в регионе создается режим максимального благоприятствования. Мы открыты для предложений, которые усиливают экономику региона, создают новые высокооплачиваемые рабочие места и пополняют казну через налоги", - сообщили DW в пресс-службе правительства Калининградской области.



Как считает президент Ассоциации иностранных инвесторов Калининградской области, история с заводом немецкого концерна будет иметь продолжение. "BMW не объявил, что они пойдут в другой регион России. Речь идет о том, что, скорее всего, компания в данный момент не может найти достаточного спроса. Причем это не вопрос того, что в России машины не покупаются, а просто, видимо, не покупается достаточное количество BMW", - полагает Стефано Влахович.



Модели BMW в России подорожали



Иностранные инвесторы характеризуют нынешнюю ситуацию на российском авторынке как напряженную. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2019 году продажи новых машин в стране сократились на 2,3%.



Ключевыми факторами, которые мешают развитию иностранного автопрома в РФ, участники рынка называют повышение утилизационного сбора, экономическую неопределенность и ограничение экспорта автокомпонентов, которые производят в стране.



С 2020 года утилизационный сбор на автомобили с двигателем от 1 до 2 литров вырос на 112,4%. пишет портал Autonews. Из-за этого автомобили BMW подорожали примерно на 2%. Немецкий автопроизводитель BMW отказался от планов по строительству в России завода полного цикла. Компания несколько лет обсуждала размещение своих производственных мощностей в одном из регионов страны, но так и не смогла найти выгодный для себя вариант.С 1999 года модели BMW собирают в Калининградской области на заводе "Автотор". Речь идет о крупноузловой сборке. По состоянию на середину 2019 года общий объем производства с момент его запуска составил более 215 тысяч автомобилей - это BMW 3-й, 5-й и 7-й серий, а также кроссоверы. Когда в России изменили требования к уровню локализации иностранных автопроизводителей, которые хотят иметь доступ к господдержке, баварский автоконцерн стал искать место для строительства собственного завода.Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказывал, что BMW рассматривал возможность разместить такой завод в Калининграде, Санкт-Петербурге или Московской области. Немецкий автопроизводитель определился с площадкой в начале 2018 года.Российское подразделение BMW подало заявку на сооружение предприятия в индустриальном парке "Храброво" - территории под Калининградом, на которой инвесторам предлагают уже готовую инфраструктуру. В Калининградской области действует режим особой экономической зоны. Ее резидентам предоставляют налоговые льготы и субсидии.Около полутора лет концерн вел переговоры с российскими чиновниками о подписании специального инвестиционного контракта (СПИК), определяющего условия работы иностранного автопроизводителя в РФ. Однако в январе 2020 года президент BMW Group Россия Штефан Тойхерт (Stefan Teuchert) заявил, что компания перестала обсуждать возможность сборки машин в России в рамках СПИК из-за того, что "правила игры не были точно установлены". "Мы не смогли договориться об условиях, при которых можно вести прибыльный бизнес", - цитирует Тойхерта Forbes.В ответ на запрос DW в BMW Group уточнили, что в долгосрочной перспективе все еще рассматривают Россию как растущий рынок для своей продукции. В компании, не объяснив причину нынешнего решения, добавили, что находятся в постоянном контакте с калининградским "Автотором", чтобы продолжать работу. В свою очередь Штефан Тойхерт сообщил СМИ, что главной проблемой на данном этапе стали сомнения BMW в достаточном уровне господдержки для успешного ведения бизнеса.На стадии обсуждения инвестпроекта власти Калининградской области не исключали, что продукция завода BMW будет поставляться не только на остальную территорию РФ, но и в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Приход немецкого концерна здесь рассматривали как значимую инвестицию в экономику региона."Калининградская область сделала все для того, чтобы сюда пришел BMW. Мы готовы были предоставить земельный участок (в индустриальном парке "Храброво" - Ред.). Там уже и геология была сделана, и всю инфраструктуру под этот завод мы готовы были предоставить. Насколько я знаю, вопросов у немецкой стороны на эту тему не было", - сообщил DW глава комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры Калининградской областной думы Александр Никулин.По его мнению, BMW было бы "достаточно легко обустроиться" в регионе: за годы работы по сборке моделей на "Автоторе" здесь появился высококвалифицированный персонал. В то же время эксперты указывают, что в Калининградской области нет проблемы с нехваткой рабочих мест."В данный момент в Калининграде наблюдается дефицит сотрудников, так что это (отказ BMW от строительства завода - Ред.) не угробит нашу экономику. Но такой инвестор, как BMW, имеет громкое имя - это, конечно, подняло бы уровень и репутацию нашего региона", - отметил в интервью DW президент Ассоциации иностранных инвесторов Калининградской области Стефано Влахович.Рабочие "Автотора", которые занимаются сборкой моделей BMW, о планах немецкого концерна слышали, но особых иллюзий на сей счет не питали. "Какой-то конкретики не было, поэтому и расстраиваться в общем-то не из-за чего", - говорит сотрудник предприятия Дмитрий. Местные СМИ большого интереса к заявлению немецкого автоконцерна об отказе открывать завод в регионе тоже не проявили.Руководство области причины решения BMW не комментирует и не исключает возобновления переговоров. "Власти региона всемерно приветствуют инвестиции, особенно в такие отрасли, как автомобилестроение - с высоким уровнем добавленной стоимости и компетенциями международного уровня. Для инвесторов в регионе создается режим максимального благоприятствования. Мы открыты для предложений, которые усиливают экономику региона, создают новые высокооплачиваемые рабочие места и пополняют казну через налоги", - сообщили DW в пресс-службе правительства Калининградской области.Как считает президент Ассоциации иностранных инвесторов Калининградской области, история с заводом немецкого концерна будет иметь продолжение. "BMW не объявил, что они пойдут в другой регион России. Речь идет о том, что, скорее всего, компания в данный момент не может найти достаточного спроса. Причем это не вопрос того, что в России машины не покупаются, а просто, видимо, не покупается достаточное количество BMW", - полагает Стефано Влахович.Иностранные инвесторы характеризуют нынешнюю ситуацию на российском авторынке как напряженную. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2019 году продажи новых машин в стране сократились на 2,3%.Ключевыми факторами, которые мешают развитию иностранного автопрома в РФ, участники рынка называют повышение утилизационного сбора, экономическую неопределенность и ограничение экспорта автокомпонентов, которые производят в стране.С 2020 года утилизационный сбор на автомобили с двигателем от 1 до 2 литров вырос на 112,4%. пишет портал Autonews. Из-за этого автомобили BMW подорожали примерно на 2%. dw.com Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: бизнес, завод, BMW, автомобилестроение География: Россия, Калининград — статья прочитана 95 раз Комментарии