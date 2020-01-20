СМИ: Украинское авиастроение оказалось под угрозой исчезновения из-за санкций 🔊 Воспроизвести Фото © Wikipedia



Из-за прекращения сотрудничества с Россией в сфере авиастроительства под угрозой оказались контракты с Перу и Саудовской Аравией.



Отказ украинского авиазавода "Антонов" от сотрудничества с российскими компаниями поставил под угрозу производство самолётов и исполнение заключённых контрактов. Об этом пишет



Как отмечает издание, лайнеры, которые конструировал "Антонов", сильно зависели от российских комплектующих. Это было следствием кооперации, которая сложилась ещё во времена СССР. Самый показательный тому пример – Ан-148, который до 2014 года полностью изготавливался в Воронеже. Из-за прекращения сотрудничества с Россией в сфере авиастроительства под угрозой оказались контракты с Перу и Саудовской Аравией.Отказ украинского авиазавода "Антонов" от сотрудничества с российскими компаниями поставил под угрозу производство самолётов и исполнение заключённых контрактов. Об этом пишет ЛАЙФ со ссылкой на газету "День".Как отмечает издание, лайнеры, которые конструировал "Антонов", сильно зависели от российских комплектующих. Это было следствием кооперации, которая сложилась ещё во времена СССР. Самый показательный тому пример – Ан-148, который до 2014 года полностью изготавливался в Воронеже. Однако после государственного переворота в 2014 году и введения санкций против Москвы лайнеры остались без российских комплектующих. Руководство авиазавода пыталось договориться с другими поставщиками, но переговоры ни к чему не привели.



В итоге Украине удалось собрать два самолёта самостоятельно: это Ан-178, который выиграл тендер в Перу, и демонстрационный экземпляр Ан-132D — им в свою очередь заинтересовалась Саудовская Аравия. Из-за смены власти в исламском государстве проект так и не воплотили в жизнь, а вот в Перу поставку самолётов согласились принять без российских комплектующих. Однако срок контракта истекает в 2021 году.



На авиазаводе делали всё, что могли, однако для замещения компонентов требуется более 200 миллионов долларов. Их государство так и не выделило.



— Ни копейки на это не получили. Откуда появятся эти самолёты? Я не могу делать самолёты просто так, — заявил руководитель авиазавода "Антонов" Александр Донец.



Ранее Лайф писал, что Зеленского просят восстановить на территории страны работу российских интернет-ресурсов, деятельность которых ранее была ограничена украинским законодательством. life.ru Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: Китай, продажа, авиастроение, Антей, Ан-225 География: Украина — статья прочитана 72 раза Комментарии