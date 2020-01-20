Breitbart США : глюк опровергает заявление папы Греты Тунберг, будто она сама ведет «Фейсбук»

Благодаря недавнему глюку обновления пользователи «Фейсбука» увидели, кто постит от имени тех или иных учетных записей — включая аккаунты знаменитостей и политиков. В частности, стало известно, кто размещает посты на странице активистки-подростка Греты Тунберг. На это очень живо отреагировали комментаторы.
лагодаря недавнему глюку обновления пользователи «Фейсбука» увидели, кто постит от имени тех или иных учетных записей — включая аккаунты знаменитостей и политиков. Среди жертв этой ошибки оказалась подростк-экоактивистка Грета Тунберг: выяснилось, что ее посты нередко пишут ее отец Сванте Тунберг или индийский коллега-активист Адарш Пратхап.
Как сообщает издание «Уайерд» (Wired), недавнее обновление «Фейсбука» случайно выявило истинных администраторов ряда страниц, в том числе звезд и политиков. «Фейсбук» позволяет знаменитостям, общественным деятелям и компаниям вести страницу без привязки к конкретной учетной записи, причем постить могут несколько пользователей сразу. Владельцы страниц могут сохранять анонимность, если пожелают.
В частности, глюк «Фейсбука» показал, что посты на странице активистки-подростка Греты Тунберг размещают ее отец и коллега-активист из Индии Адарш Пратхап (Adarsh Prathap).
Как объяснил «Брайтбарт» Джеймс Делингпол (James Delingpole):
«Да, это доказывает, что марионетка Грета — всего лишь инструмент в руках взрослых с политической повесткой. Вряд ли это кого-то удивит. В конце концов, Грета Тунберг — своего рода Дэвид Хогг (Davids Hogg, американский студент, ставший активистом и противником личного оружия, пережив стрельбу в школе — прим. перев.) от экологии.
Но, тем не менее, этот момент необходимо подчеркнуть. Грета по сути стала лидером международного зеленого движения — и ее настолько всерьез воспринимает мировая элита, что даже пригласила на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе в конце этого месяца почитать мировым лидерам нотации об изменении климата.
Однако очевидно, что без дрессировщиков и готового сценария Грета Тунберг — никто. Не забывайте, в свои 16 она бросила школу и имеет о климате очень приблизительные представления — свои познания она черпает из пропаганды, которой ее напичкали взрослые».
Отец Греты, Сванте Тунберг (Svante Thunberg), отрицает, что приложил руку к стремительной популярности дочери как экоактивистки и кумира молодежи, но его деятельность на ее странице в «Фейсбуке» говорит об обратном.
Ошибку заметили в прошлый четверг и устранили лишь утром пятницы. За это время все могли видеть, кто управляет той или иной страницей. Компания быстро предложила решение — но общественность успела обнаружить, кто на самом деле постит на популярнейших страницах. «Мы быстро исправили проблему, из-за которой посторонние могли видеть, кто редактирует или публикует сообщения на страницах, просматривая историю изменений. Мы благодарны специалистам по безопасности, которые предупредили нас об этой проблеме», — прокомментировали в «Фейсбуке».
В частности, стали известны имена администраторов страниц уличного художника Бэнкси (Banksy), президента России Владимира Путина, бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, премьер-министра Канады Джастина Трюдо (Justin Trudeau), хакерской группы «Анонимус» (Anonymous) и рэпера Снуп Догга (Snoop Dogg). В «Фейсбуке» подчеркнули, что никакой другой информации, кроме имени администратора страницы и общедоступного профиля, разглашено не было и что проблема уже решена.
Независимый консультант по вопросам конфиденциальности и научный сотрудник Центра технологий и глобальных отношений Оксфордского университета Лукаш Олейник (Lukasz Olejnik), прокомментировал ситуацию так: «Что касается деликатных страниц, я не исключаю, что некоторым из-за произошедшего сегодня показалось, что им грозит опасность. Хорошей идеей будет впредь пользоваться подложными профилями. Кое-кто увидит в этом паранойю, но это не так».
«Администраторы деликатных страниц теперь должны учитывать, что их личность может быть обнародована в любой момент. Ошибки случаются, но это была неожиданность».
***
Комментарии читателей:
OrphanedRepublican
Ну прям отец года. Его надо судить за эксплуатацию детей. Она должна ходить в школу, получать образование, как нормальные шведские дети.
Made in USA
Печально видеть, как родители наживаются на больных детях, а леваки по всему миру им аплодируют.
ConservativeCalifornian
За этим «изменением климата» стоит лишь жажда наживы. Ничего больше этих горе-активистов не колышет. Они рубят капусту по заветам Эла Гора (Al Gore, вице-президент в администрации Билла Клинтона, нобелевский лауреат, прославившийся экологическими кампаниями, прим. перев.) — он летает по всему миру, собирает свои гнусные доходы и оставляет крупнейший углеродный след в мире!
Ricocat1
Умственно отсталую Грету с ее синдромом Аспергера эксплуатируют марксисты ради самопиара.
Jasper J. Nova
Слава богу-отцу Элу Гору и святому духу Соросу, и ныне и присно — аминь.
Wabbit
Вы, что, правда, думали, что эта аутистка сама постит свою чепуху?
Felix_the_cat
Может, у нее и аутизма никакого нет, а?
Автор: Лукас Нолан (Lucas Nolan) для Breitbart, США, перевод ИНОСМИ
Как объяснил «Брайтбарт» Джеймс Делингпол (James Delingpole):
«Да, это доказывает, что марионетка Грета — всего лишь инструмент в руках взрослых с политической повесткой. Вряд ли это кого-то удивит. В конце концов, Грета Тунберг — своего рода Дэвид Хогг (Davids Hogg, американский студент, ставший активистом и противником личного оружия, пережив стрельбу в школе — прим. перев.) от экологии.
Но, тем не менее, этот момент необходимо подчеркнуть. Грета по сути стала лидером международного зеленого движения — и ее настолько всерьез воспринимает мировая элита, что даже пригласила на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе в конце этого месяца почитать мировым лидерам нотации об изменении климата.
Однако очевидно, что без дрессировщиков и готового сценария Грета Тунберг — никто. Не забывайте, в свои 16 она бросила школу и имеет о климате очень приблизительные представления — свои познания она черпает из пропаганды, которой ее напичкали взрослые».
Отец Греты, Сванте Тунберг (Svante Thunberg), отрицает, что приложил руку к стремительной популярности дочери как экоактивистки и кумира молодежи, но его деятельность на ее странице в «Фейсбуке» говорит об обратном.
Ошибку заметили в прошлый четверг и устранили лишь утром пятницы. За это время все могли видеть, кто управляет той или иной страницей. Компания быстро предложила решение — но общественность успела обнаружить, кто на самом деле постит на популярнейших страницах. «Мы быстро исправили проблему, из-за которой посторонние могли видеть, кто редактирует или публикует сообщения на страницах, просматривая историю изменений. Мы благодарны специалистам по безопасности, которые предупредили нас об этой проблеме», — прокомментировали в «Фейсбуке».
В частности, стали известны имена администраторов страниц уличного художника Бэнкси (Banksy), президента России Владимира Путина, бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, премьер-министра Канады Джастина Трюдо (Justin Trudeau), хакерской группы «Анонимус» (Anonymous) и рэпера Снуп Догга (Snoop Dogg). В «Фейсбуке» подчеркнули, что никакой другой информации, кроме имени администратора страницы и общедоступного профиля, разглашено не было и что проблема уже решена.
Независимый консультант по вопросам конфиденциальности и научный сотрудник Центра технологий и глобальных отношений Оксфордского университета Лукаш Олейник (Lukasz Olejnik), прокомментировал ситуацию так: «Что касается деликатных страниц, я не исключаю, что некоторым из-за произошедшего сегодня показалось, что им грозит опасность. Хорошей идеей будет впредь пользоваться подложными профилями. Кое-кто увидит в этом паранойю, но это не так».
«Администраторы деликатных страниц теперь должны учитывать, что их личность может быть обнародована в любой момент. Ошибки случаются, но это была неожиданность».
***
Комментарии читателей:
OrphanedRepublican
Ну прям отец года. Его надо судить за эксплуатацию детей. Она должна ходить в школу, получать образование, как нормальные шведские дети.
Made in USA
Печально видеть, как родители наживаются на больных детях, а леваки по всему миру им аплодируют.
ConservativeCalifornian
За этим «изменением климата» стоит лишь жажда наживы. Ничего больше этих горе-активистов не колышет. Они рубят капусту по заветам Эла Гора (Al Gore, вице-президент в администрации Билла Клинтона, нобелевский лауреат, прославившийся экологическими кампаниями, прим. перев.) — он летает по всему миру, собирает свои гнусные доходы и оставляет крупнейший углеродный след в мире!
Ricocat1
Умственно отсталую Грету с ее синдромом Аспергера эксплуатируют марксисты ради самопиара.
Jasper J. Nova
Слава богу-отцу Элу Гору и святому духу Соросу, и ныне и присно — аминь.
Wabbit
Вы, что, правда, думали, что эта аутистка сама постит свою чепуху?
Felix_the_cat
Может, у нее и аутизма никакого нет, а?
Автор: Лукас Нолан (Lucas Nolan) для Breitbart, США, перевод ИНОСМИ