Загрузка... Breitbart США : глюк опровергает заявление папы Греты Тунберг, будто она сама ведет «Фейсбук» 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Алехандро Мартинез Велез



Благодаря недавнему глюку обновления пользователи «Фейсбука» увидели, кто постит от имени тех или иных учетных записей — включая аккаунты знаменитостей и политиков. В частности, стало известно, кто размещает посты на странице активистки-подростка Греты Тунберг. На это очень живо отреагировали комментаторы.



лагодаря недавнему глюку обновления пользователи «Фейсбука» увидели, кто постит от имени тех или иных учетных записей — включая аккаунты знаменитостей и политиков. Среди жертв этой ошибки оказалась подростк-экоактивистка Грета Тунберг: выяснилось, что ее посты нередко пишут ее отец Сванте Тунберг или индийский коллега-активист Адарш Пратхап.



Как сообщает издание «Уайерд» (Wired), недавнее обновление «Фейсбука» случайно выявило истинных администраторов ряда страниц, в том числе звезд и политиков. «Фейсбук» позволяет знаменитостям, общественным деятелям и компаниям вести страницу без привязки к конкретной учетной записи, причем постить могут несколько пользователей сразу. Владельцы страниц могут сохранять анонимность, если пожелают. лагодаря недавнему глюку обновления пользователи «Фейсбука» увидели, кто постит от имени тех или иных учетных записей — включая аккаунты знаменитостей и политиков. Среди жертв этой ошибки оказалась подростк-экоактивистка Грета Тунберг: выяснилось, что ее посты нередко пишут ее отец Сванте Тунберг или индийский коллега-активист Адарш Пратхап.Как сообщает издание «Уайерд» (Wired), недавнее обновление «Фейсбука» случайно выявило истинных администраторов ряда страниц, в том числе звезд и политиков. «Фейсбук» позволяет знаменитостям, общественным деятелям и компаниям вести страницу без привязки к конкретной учетной записи, причем постить могут несколько пользователей сразу. Владельцы страниц могут сохранять анонимность, если пожелают.



Как объяснил «Брайтбарт» Джеймс Делингпол (James Delingpole):



«Да, это доказывает, что марионетка Грета — всего лишь инструмент в руках взрослых с политической повесткой. Вряд ли это кого-то удивит. В конце концов, Грета Тунберг — своего рода Дэвид Хогг (Davids Hogg, американский студент, ставший активистом и противником личного оружия, пережив стрельбу в школе — прим. перев.) от экологии.



Но, тем не менее, этот момент необходимо подчеркнуть. Грета по сути стала лидером международного зеленого движения — и ее настолько всерьез воспринимает мировая элита, что даже пригласила на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе в конце этого месяца почитать мировым лидерам нотации об изменении климата.



Однако очевидно, что без дрессировщиков и готового сценария Грета Тунберг — никто. Не забывайте, в свои 16 она бросила школу и имеет о климате очень приблизительные представления — свои познания она черпает из пропаганды, которой ее напичкали взрослые».



Отец Греты, Сванте Тунберг (Svante Thunberg), отрицает, что приложил руку к стремительной популярности дочери как экоактивистки и кумира молодежи, но его деятельность на ее странице в «Фейсбуке» говорит об обратном.



Ошибку заметили в прошлый четверг и устранили лишь утром пятницы. За это время все могли видеть, кто управляет той или иной страницей. Компания быстро предложила решение — но общественность успела обнаружить, кто на самом деле постит на популярнейших страницах. «Мы быстро исправили проблему, из-за которой посторонние могли видеть, кто редактирует или публикует сообщения на страницах, просматривая историю изменений. Мы благодарны специалистам по безопасности, которые предупредили нас об этой проблеме», — прокомментировали в «Фейсбуке».



В частности, стали известны имена администраторов страниц уличного художника Бэнкси (Banksy), президента России Владимира Путина, бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, премьер-министра Канады Джастина Трюдо (Justin Trudeau), хакерской группы «Анонимус» (Anonymous) и рэпера Снуп Догга (Snoop Dogg). В «Фейсбуке» подчеркнули, что никакой другой информации, кроме имени администратора страницы и общедоступного профиля, разглашено не было и что проблема уже решена.



Независимый консультант по вопросам конфиденциальности и научный сотрудник Центра технологий и глобальных отношений Оксфордского университета Лукаш Олейник (Lukasz Olejnik), прокомментировал ситуацию так: «Что касается деликатных страниц, я не исключаю, что некоторым из-за произошедшего сегодня показалось, что им грозит опасность. Хорошей идеей будет впредь пользоваться подложными профилями. Кое-кто увидит в этом паранойю, но это не так».



«Администраторы деликатных страниц теперь должны учитывать, что их личность может быть обнародована в любой момент. Ошибки случаются, но это была неожиданность».



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Комментарии читателей:



OrphanedRepublican



Ну прям отец года. Его надо судить за эксплуатацию детей. Она должна ходить в школу, получать образование, как нормальные шведские дети.



Made in USA



Печально видеть, как родители наживаются на больных детях, а леваки по всему миру им аплодируют.



ConservativeCalifornian



За этим «изменением климата» стоит лишь жажда наживы. Ничего больше этих горе-активистов не колышет. Они рубят капусту по заветам Эла Гора (Al Gore, вице-президент в администрации Билла Клинтона, нобелевский лауреат, прославившийся экологическими кампаниями, прим. перев.) — он летает по всему миру, собирает свои гнусные доходы и оставляет крупнейший углеродный след в мире!



Ricocat1



Умственно отсталую Грету с ее синдромом Аспергера эксплуатируют марксисты ради самопиара.



Jasper J. Nova



Слава богу-отцу Элу Гору и святому духу Соросу, и ныне и присно — аминь.



Wabbit



Вы, что, правда, думали, что эта аутистка сама постит свою чепуху?



Felix_the_cat



Может, у нее и аутизма никакого нет, а?



Автор: Лукас Нолан (Lucas Nolan) для Breitbart, США, перевод В частности, глюк «Фейсбука» показал, что посты на странице активистки-подростка Греты Тунберг размещают ее отец и коллега-активист из Индии Адарш Пратхап (Adarsh Prathap).Как объяснил «Брайтбарт» Джеймс Делингпол (James Delingpole):Отец Греты, Сванте Тунберг (Svante Thunberg), отрицает, что приложил руку к стремительной популярности дочери как экоактивистки и кумира молодежи, но его деятельность на ее странице в «Фейсбуке» говорит об обратном.Ошибку заметили в прошлый четверг и устранили лишь утром пятницы. За это время все могли видеть, кто управляет той или иной страницей. Компания быстро предложила решение — но общественность успела обнаружить, кто на самом деле постит на популярнейших страницах. «Мы быстро исправили проблему, из-за которой посторонние могли видеть, кто редактирует или публикует сообщения на страницах, просматривая историю изменений. Мы благодарны специалистам по безопасности, которые предупредили нас об этой проблеме», — прокомментировали в «Фейсбуке».В частности, стали известны имена администраторов страниц уличного художника Бэнкси (Banksy), президента России Владимира Путина, бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, премьер-министра Канады Джастина Трюдо (Justin Trudeau), хакерской группы «Анонимус» (Anonymous) и рэпера Снуп Догга (Snoop Dogg). В «Фейсбуке» подчеркнули, что никакой другой информации, кроме имени администратора страницы и общедоступного профиля, разглашено не было и что проблема уже решена.Независимый консультант по вопросам конфиденциальности и научный сотрудник Центра технологий и глобальных отношений Оксфордского университета Лукаш Олейник (Lukasz Olejnik), прокомментировал ситуацию так: «Что касается деликатных страниц, я не исключаю, что некоторым из-за произошедшего сегодня показалось, что им грозит опасность. Хорошей идеей будет впредь пользоваться подложными профилями. Кое-кто увидит в этом паранойю, но это не так».«Администраторы деликатных страниц теперь должны учитывать, что их личность может быть обнародована в любой момент. Ошибки случаются, но это была неожиданность».***Комментарии читателей:Ну прям отец года. Его надо судить за эксплуатацию детей. Она должна ходить в школу, получать образование, как нормальные шведские дети.Печально видеть, как родители наживаются на больных детях, а леваки по всему миру им аплодируют.За этим «изменением климата» стоит лишь жажда наживы. Ничего больше этих горе-активистов не колышет. Они рубят капусту по заветам Эла Гора (Al Gore, вице-президент в администрации Билла Клинтона, нобелевский лауреат, прославившийся экологическими кампаниями, прим. перев.) — он летает по всему миру, собирает свои гнусные доходы и оставляет крупнейший углеродный след в мире!Умственно отсталую Грету с ее синдромом Аспергера эксплуатируют марксисты ради самопиара.Слава богу-отцу Элу Гору и святому духу Соросу, и ныне и присно — аминь.Вы, что, правда, думали, что эта аутистка сама постит свою чепуху?Может, у нее и аутизма никакого нет, а?Автор: Лукас Нолан (Lucas Nolan) для Breitbart, США, перевод ИНОСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал, технологии Ключевые слова: соцсети, обман, Грета Тунберг — статья прочитана 139 раз Комментарии