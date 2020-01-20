В Литве ввели обязательные требования для публикации рекламы в соцсетях 🔊 Воспроизвести Фото: picjumbo.com



Партнерские посты, коды скидок и любые рекомендации теперь должны сопровождаться пояснением о том, что это реклама. Государственное управление по защите прав потребителей (VVTAT) Литвы требует включать в рекомендации товаров и продуктов в социальных сетях слово "реклама", сообщает



В Литве сейчас насчитывается около 300 человек, которые ведут социальные сети, пользующиеся большой популярностью. Многие из этих людей регулярно публикуют положительные отзывы о тех или иных продуктах и получают за это деньги. Партнерские посты, коды скидок и любые рекомендации теперь должны сопровождаться пояснением о том, что это реклама. Государственное управление по защите прав потребителей (VVTAT) Литвы требует включать в рекомендации товаров и продуктов в социальных сетях слово "реклама", сообщает Sputnik Литва со ссылкой на BNN.В Литве сейчас насчитывается около 300 человек, которые ведут социальные сети, пользующиеся большой популярностью. Многие из этих людей регулярно публикуют положительные отзывы о тех или иных продуктах и получают за это деньги. Хотя, по сути, это и есть реклама, только примерно каждый пятый отмечает свои посты как рекламные.



Многие влиятельные лица в социальных сетях ранее жаловались, что на самом деле в Литве не ясно, как правильно маркировать рекламные сообщения. Некоторые в конце поста добавляют хештег #ad (от английского advertisment – реклама).



В этой связи Управление по защите прав потребителей представило руководящие принципы публикации рекламного контента.



Пресс-секретарь управления Инга Гриневиче пояснила, что в соответствии с руководящими принципами рекламные сообщения на литовском языке должны иметь маркировку reklama.



Метка должна следовать сразу после основной части сообщения и не быть "похороненной" в цепочке хештегов.



Гриневиче также отметила, что в руководящих принципах разъясняется, что считается рекламой: соревнования по выигрышу спонсируемого продукта, партнерские посты, посты с кодами скидок – все это включено в определение. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество, технологии Ключевые слова: правила, реклама, соцсети География: Литва — статья прочитана 166 раз Комментарии