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В Литве ввели обязательные требования для публикации рекламы в соцсетях

Фото: picjumbo.com


Партнерские посты, коды скидок и любые рекомендации теперь должны сопровождаться пояснением о том, что это реклама. Государственное управление по защите прав потребителей (VVTAT) Литвы требует включать в рекомендации товаров и продуктов в социальных сетях слово "реклама", сообщает Sputnik Литва со ссылкой на BNN.

В Литве сейчас насчитывается около 300 человек, которые ведут социальные сети, пользующиеся большой популярностью. Многие из этих людей регулярно публикуют положительные отзывы о тех или иных продуктах и получают за это деньги.
Хотя, по сути, это и есть реклама, только примерно каждый пятый отмечает свои посты как рекламные.

Многие влиятельные лица в социальных сетях ранее жаловались, что на самом деле в Литве не ясно, как правильно маркировать рекламные сообщения. Некоторые в конце поста добавляют хештег #ad (от английского advertisment – реклама).

В этой связи Управление по защите прав потребителей представило руководящие принципы публикации рекламного контента.

Пресс-секретарь управления Инга Гриневиче пояснила, что в соответствии с руководящими принципами рекламные сообщения на литовском языке должны иметь маркировку reklama.

Метка должна следовать сразу после основной части сообщения и не быть "похороненной" в цепочке хештегов.

Гриневиче также отметила, что в руководящих принципах разъясняется, что считается рекламой: соревнования по выигрышу спонсируемого продукта, партнерские посты, посты с кодами скидок – все это включено в определение.
lt.sputniknews.ru
Категории: экономика, общество, технологии
Ключевые слова: правила, реклама, соцсети
География: Литва
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добавлена сегодня, 20 января, 09:30

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