Синоптики предупредили об усилении ветра в начале недели в Литве 🔊 Воспроизвести © Sputnik/ Владислав Адамовский



Температура будет по-прежнему не зимней, только в ночь на понедельник местами может быть минус один. В остальное время она будет колебаться в положительных значениях, сообщает



В ночь на понедельник существенных осадков не ожидается, в некоторых местах будет туман. Температура будет колебаться от минус одного до плюс четырех градусов тепла.



Днем также, вероятнее всего, не будет сильных осадков, однако усилится ветер. Он будет дуть с юго-запада и запада с порывами до 15 метров в секунду, а на побережье – до 17 метров в секунду. Температура составит один-шесть градусов выше нуля.



В ночь на вторник небольшие осадки ожидаются только местами, днем они возможны в большинстве областей Литвы. Ветер сохранится юго-западный и западный. Ночью скорость порывов составит 8-13 метров в секунду, днем – местами до 15-20.



Температура будет в плюсовых значениях и ночью составит от нуля до пяти тепла, а днем – от трех до семи. Температура будет по-прежнему не зимней, только в ночь на понедельник местами может быть минус один. В остальное время она будет колебаться в положительных значениях, сообщает Sputnik Литва . Гидрометеорологическая служба Литвы предупредила жителей балтийской республики об усилении ветра в понедельник и вторник.В ночь на понедельник существенных осадков не ожидается, в некоторых местах будет туман. Температура будет колебаться от минус одного до плюс четырех градусов тепла.Днем также, вероятнее всего, не будет сильных осадков, однако усилится ветер. Он будет дуть с юго-запада и запада с порывами до 15 метров в секунду, а на побережье – до 17 метров в секунду. Температура составит один-шесть градусов выше нуля.В ночь на вторник небольшие осадки ожидаются только местами, днем они возможны в большинстве областей Литвы. Ветер сохранится юго-западный и западный. Ночью скорость порывов составит 8-13 метров в секунду, днем – местами до 15-20.Температура будет в плюсовых значениях и ночью составит от нуля до пяти тепла, а днем – от трех до семи. lt.sputniknews.ru Категории: общество Ключевые слова: прогноз, погода, температура География: Литва — статья прочитана 163 раза Комментарии