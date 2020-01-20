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Синоптики предупредили об усилении ветра в начале недели в Литве
Температура будет по-прежнему не зимней, только в ночь на понедельник местами может быть минус один. В остальное время она будет колебаться в положительных значениях, сообщает Sputnik Литва. Гидрометеорологическая служба Литвы предупредила жителей балтийской республики об усилении ветра в понедельник и вторник.
В ночь на понедельник существенных осадков не ожидается, в некоторых местах будет туман. Температура будет колебаться от минус одного до плюс четырех градусов тепла.
Днем также, вероятнее всего, не будет сильных осадков, однако усилится ветер. Он будет дуть с юго-запада и запада с порывами до 15 метров в секунду, а на побережье – до 17 метров в секунду. Температура составит один-шесть градусов выше нуля.
В ночь на вторник небольшие осадки ожидаются только местами, днем они возможны в большинстве областей Литвы. Ветер сохранится юго-западный и западный. Ночью скорость порывов составит 8-13 метров в секунду, днем – местами до 15-20.
Температура будет в плюсовых значениях и ночью составит от нуля до пяти тепла, а днем – от трех до семи.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество
Ключевые слова: прогноз, погода, температура
География: Литва
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