Киев в стратегии нацбезопасности решил гасить конфликт с Россией 🔊 Воспроизвести



Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с Россией, сообщила пресс-служба офиса украинского президента, передает



СНБО ранее днем рассмотрел проект стратегии национальной безопасности Украины, приоритетными направлениями которого являются обеспечение независимости и государственного суверенитета, развитие человеческого капитала, европейская и евроатлантическая интеграция, а также восстановление территориальной целостности страны.



"Реализация этих приоритетов будет обеспечиваться путем восстановления мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществлением комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, гуманитарных и экономических мер "Крым — это Украина". Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряженности в двусторонних отношениях", — говорится в сообщении. Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с Россией, сообщила пресс-служба офиса украинского президента, передает РИА Новости СНБО ранее днем рассмотрел проект стратегии национальной безопасности Украины, приоритетными направлениями которого являются обеспечение независимости и государственного суверенитета, развитие человеческого капитала, европейская и евроатлантическая интеграция, а также восстановление территориальной целостности страны."Реализация этих приоритетов будет обеспечиваться путем восстановления мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществлением комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, гуманитарных и экономических мер "Крым — это Украина". Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряженности в двусторонних отношениях", — говорится в сообщении. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заседание имеет консультативно-совещательный характер, и предложил всем участникам в течение недели детально проработать проект стратегии и подать свои предложения.



"И после этого мы встретимся и утвердим документ", — цитирует Зеленского пресс-служба.



Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Москва названа "агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.



Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". РИА Новости Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: отношения, Крым, донбасс География: Украина — статья прочитана 190 раз Комментарии