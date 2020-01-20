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Ереван ведет переговоры с Газпромом о фиксированных ценах на газ на 10 лет
По словам председателя Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегина Баграмяна, в случае повышения тарифов на газ не исключено, что правительство компенсирует возникшую разницу, сообщает ТАСС.
Армения ведет переговоры с дочерней компанией "Газпрома" "Газпром Армения" о выработке механизмов фиксированного ценообразования на газ сроком на 10 лет на тот случай, если предприятие заявит о повышении тарифа. Об этом сообщил в субботу журналистам председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегин Баграмян.
"Сегодняшние переговоры идут в направлении того, чтобы зафиксировать механизмы ценообразования на газ на 10-летний срок, если компания "Газпром Армения" подаст заявку на изменения газового тарифа. Это, конечно, будет связано и с инвестициями, и с теми результатами, которые мы получим от этих инвестиций", - отметил он.
По словам Баграмяна, в случае повышения тарифов на газ не исключено, что правительство компенсирует возникшую разницу.
Ранее компания "Газпром Армения" заявила, что не исключает заявку на пересмотр тарифов на газ.
ТАСС
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