Ереван ведет переговоры с Газпромом о фиксированных ценах на газ на 10 лет 🔊 Воспроизвести © Егор Алеев/ТАСС



По словам председателя Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегина Баграмяна, в случае повышения тарифов на газ не исключено, что правительство компенсирует возникшую разницу, сообщает



Армения ведет переговоры с дочерней компанией "Газпрома" "Газпром Армения" о выработке механизмов фиксированного ценообразования на газ сроком на 10 лет на тот случай, если предприятие заявит о повышении тарифа. Об этом сообщил в субботу журналистам председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегин Баграмян.



"Сегодняшние переговоры идут в направлении того, чтобы зафиксировать механизмы ценообразования на газ на 10-летний срок, если компания "Газпром Армения" подаст заявку на изменения газового тарифа. Это, конечно, будет связано и с инвестициями, и с теми результатами, которые мы получим от этих инвестиций", - отметил он.



По словам Баграмяна, в случае повышения тарифов на газ не исключено, что правительство компенсирует возникшую разницу.



Ранее компания "Газпром Армения" заявила, что не исключает заявку на пересмотр тарифов на газ. По словам председателя Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегина Баграмяна, в случае повышения тарифов на газ не исключено, что правительство компенсирует возникшую разницу, сообщает ТАСС Армения ведет переговоры с дочерней компанией "Газпрома" "Газпром Армения" о выработке механизмов фиксированного ценообразования на газ сроком на 10 лет на тот случай, если предприятие заявит о повышении тарифа. Об этом сообщил в субботу журналистам председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегин Баграмян."Сегодняшние переговоры идут в направлении того, чтобы зафиксировать механизмы ценообразования на газ на 10-летний срок, если компания "Газпром Армения" подаст заявку на изменения газового тарифа. Это, конечно, будет связано и с инвестициями, и с теми результатами, которые мы получим от этих инвестиций", - отметил он.По словам Баграмяна, в случае повышения тарифов на газ не исключено, что правительство компенсирует возникшую разницу.Ранее компания "Газпром Армения" заявила, что не исключает заявку на пересмотр тарифов на газ. ТАСС Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: газ, Армения, Газпром, цена, поставки — статья прочитана 147 раз Комментарии