Всё, что нужно знать о министре образования: может, этот опыт пригодится и Литве? 🔊 Воспроизвести







19 января Православная Церковь празднует Крещение Господне. Считается, что ночь накануне праздника наделена магическими свойствами, поэтому именно в Сочельник принято гадать и проводить иные ритуалы.



В связи с этим музей денег «Червонец» частной школы «Феникс» провел ритуал, который определил, какими делами прославится или уже прославился новый министр образования РФ.



Принять участие в ритуале, усилив тем самым его эффект, могли все желающие нумизматы. Для этого нужно было наполнить небольшую емкость святой водой и поставить ее возле окна таким образом, чтобы на воду падал лунный свет. По бокам от ёмкости зажечь по одной свече.



Дальше сложнее. Нужно взять в горсть пять монет, но не простых, а таких, на которых изображены портреты российских императоров и других отечественных правителей, тщательно потрясти и высыпать в воду. Монеты, упавшие на дно портретом вверх, определят благоприятные устремления министра в отношении реформ образования. Те, которые упали портретом вниз, расскажут о слабых сторонах его реформ. Конкретизировать то или иное качество помогут факты из жизни правителей. В связи с этим музей денег «Червонец» частной школы «Феникс» провел ритуал, который определил, какими делами прославится или уже прославился новый министр образования РФ.Принять участие в ритуале, усилив тем самым его эффект, могли все желающие нумизматы. Для этого нужно было наполнить небольшую емкость святой водой и поставить ее возле окна таким образом, чтобы на воду падал лунный свет. По бокам от ёмкости зажечь по одной свече.Дальше сложнее. Нужно взять в горсть пять монет, но не простых, а таких, на которых изображены портреты российских императоров и других отечественных правителей, тщательно потрясти и высыпать в воду. Монеты, упавшие на дно портретом вверх, определят благоприятные устремления министра в отношении реформ образования. Те, которые упали портретом вниз, расскажут о слабых сторонах его реформ. Конкретизировать то или иное качество помогут факты из жизни правителей.



Итоги гадания будут опубликованы в социальных сетях музея. Люди, которые провели аналогичный ритуал у себя дома, смогут сравнить результаты, что поможет статистически вычислить наиболее и наименее вероятные достижения будущего министра, на полном серьёзе утверждается в пресс-релизе "Мы посмотрим на выпавшие монеты и составим «деловой портрет» будущего министра. Предположим, что монета, отчеканенная во времена правления Екатерины II, выпала портретом вверх. Вспоминаем, — а тем, кто не помнит — Гугл в помощь, — какие реформы в области образования были проведены в период царствования Екатерины II. Главной идеей реформ было понимание того, что для процветания государства необходимо повышение качества и количество знаний у подданных. Если же монеты выпадут орлом вверх, мы вспомним не самое положительное решение императрицы. Екатерина II не допускала посягательств на собственное понимание идей просвещения", — поясняла возможности ритуала основатель музея денег «Червонец» и директор частной школы «Феникс» Татьяна Зверева перед ритуалом.Итоги гадания будут опубликованы в социальных сетях музея. Люди, которые провели аналогичный ритуал у себя дома, смогут сравнить результаты, что поможет статистически вычислить наиболее и наименее вероятные достижения будущего министра, на полном серьёзе утверждается в пресс-релизе pronline.ru. Категории: в России, общество Ключевые слова: правительство, школа, сочельник, музей, образование, деньги, министр, крещение, ритуал, гадание География: Россия, Москва — статья прочитана 132 раза Комментарии