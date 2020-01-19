Польша заявила права на ряд произведений искусства в России 🔊 Воспроизвести @theartsmuseum Facebook



Министерство иностранных дел Польши заявило о правах польской стороны на ряд произведений искусства в России. Об этом говорится в сообщении польского МИД в Twitter, сообщает



В сообщении говорится, что польская культура «понесла огромные потери из-за действий СССР».



«Специальные подразделения НКВД разграбили ценные произведения польской культуры — многие из них всё ещё находятся в России», — заявили в польском МИД.



Во внешнеполитическом ведомстве Польши утверждают, что среди таких произведений искусства — «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха — старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца, а также «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля — старшего. Министерство иностранных дел Польши заявило о правах польской стороны на ряд произведений искусства в России. Об этом говорится в сообщении польского МИД в Twitter, сообщает RT В сообщении говорится, что польская культура «понесла огромные потери из-за действий СССР».«Специальные подразделения НКВД разграбили ценные произведения польской культуры — многие из них всё ещё находятся в России», — заявили в польском МИД.Во внешнеполитическом ведомстве Польши утверждают, что среди таких произведений искусства — «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха — старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца, а также «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля — старшего. Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова оценила заявление Польши о правах на ряд произведений искусства в России.



Об этом сообщает НСН.



«Я не слыхала о каких-то претензиях Польши к России по поводу наследия, якобы ею утраченного. Не знаю этого», — заявила Антонова.



По её словам, в случае претензий со стороны Варшавы должно поступить достоверное адресное обращение, какая именно картина и какого автора из какого польского музея пропала и в каком российском музее, по мнению Польши, оказалась.



«Пока права Польши на картины в России заявлены совершенно голословно. Это заявление рассчитано на людей, которые не понимают тонкостей. Конечно, Варшаве надо представить доказательства утраты. Откуда поляки вообще это взяли? Они делали запросы в Россию раньше? Им отказывали?» — отметила Антонова.



Как добавила эксперт, если у Польши есть какая-то информация, то она должна сделать соответствующий запрос с исчерпывающими данными в Министерство культуры России или правительство России, а потом что-либо заявлять. russian.rt.com Категории: чп и криминал, культура, история Ключевые слова: Россия, Картины, искусство, обвинения, репатриация География: Польша — статья прочитана 179 раз Комментарии