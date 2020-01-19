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Польша заявила права на ряд произведений искусства в России

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Министерство иностранных дел Польши заявило о правах польской стороны на ряд произведений искусства в России. Об этом говорится в сообщении польского МИД в Twitter, сообщает RT.

В сообщении говорится, что польская культура «понесла огромные потери из-за действий СССР».

«Специальные подразделения НКВД разграбили ценные произведения польской культуры — многие из них всё ещё находятся в России», — заявили в польском МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Польши утверждают, что среди таких произведений искусства — «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха — старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца, а также «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля — старшего.

russian.rt.com
Категории: чп и криминал, история, культура
Ключевые слова: Россия, Картины, искусство, обвинения, репатриация
География: Польша
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добавлена вчера, 18 января, 22:55

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