Польша заявила права на ряд произведений искусства в России 🔊 Воспроизвести @theartsmuseum Facebook



Министерство иностранных дел Польши заявило о правах польской стороны на ряд произведений искусства в России. Об этом говорится в сообщении польского МИД в Twitter, сообщает



В сообщении говорится, что польская культура «понесла огромные потери из-за действий СССР».



«Специальные подразделения НКВД разграбили ценные произведения польской культуры — многие из них всё ещё находятся в России», — заявили в польском МИД.



Во внешнеполитическом ведомстве Польши утверждают, что среди таких произведений искусства — «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха — старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца, а также «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля — старшего.



Министерство иностранных дел Польши заявило о правах польской стороны на ряд произведений искусства в России. Об этом говорится в сообщении польского МИД в Twitter, сообщает RT В сообщении говорится, что польская культура «понесла огромные потери из-за действий СССР».«Специальные подразделения НКВД разграбили ценные произведения польской культуры — многие из них всё ещё находятся в России», — заявили в польском МИД.Во внешнеполитическом ведомстве Польши утверждают, что среди таких произведений искусства — «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха — старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца, а также «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля — старшего. russian.rt.com Категории: чп и криминал, история, культура Ключевые слова: Россия, Картины, искусство, обвинения, репатриация География: Польша — статья прочитана 145 раз Комментарии