Эксперты: поражение украинского самолета иранской ракетой сомнительно 🔊 Воспроизвести Крушение самолета МАУ. Фото: коллаж rbc.ua



Международные эксперты отмечают, что поражение украинского авиалайнера иранской ракетой выглядит сомнительно.



Версия Ирана о том, что украинский самолет по ошибке был сбит ракетой ПВО, выглядит сомнительно. Об этом пишет израильский портал



По словам экспертов, если иранские военные действительно верили, что стреляют по вражеской крылатой ракете, то шансов сбить ее у них практически не было. Поскольку выстрел был произведен с расстояния, с которого попасть в столь малую и маневрирующую цель практически невозможно. Международные эксперты отмечают, что поражение украинского авиалайнера иранской ракетой выглядит сомнительно.Версия Ирана о том, что украинский самолет по ошибке был сбит ракетой ПВО, выглядит сомнительно. Об этом пишет израильский портал cursorinfo.co.il со ссылкой на Forbes По словам экспертов, если иранские военные действительно верили, что стреляют по вражеской крылатой ракете, то шансов сбить ее у них практически не было. Поскольку выстрел был произведен с расстояния, с которого попасть в столь малую и маневрирующую цель практически невозможно. По словам научного сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джастина Бронка, установка иранской ПВО была развернута для защиты ракетной базы в селе Бидканех под Тегераном. Таким образом, персонал ПВО спутал украинский самолет с вражеской ракетой на расстоянии 19 км.



При помощи видео, на котором ракеты перехватчики поражают украинский самолет, можно рассчитать расстояние от системы ПВО до самолета.



Военный аналитик и соучредитель аналитического центра Air Power Australia Карл Копп отмечает, что самолет находился на расстоянии 12,9 км от установки ПВО когда в него попала первая ракета. Сама установка, скорее всего, стояла на южном конце ракетной базы в Бидканехе.



При этом максимальный радиус поражения российской противоракетной установки Тор-М1 составляет 12 км.



По словам Коппа, даже если предположить, что реальная эффективность системы лучше, расстояние и геометрия наведения на вражеский самолет на том маршруте, на котором двигался авиалайнер, сделали запуск ракет выстрелом «вслепую». Даже тренировочные материалы для таких систем не советуют делать что-то подобное.



«За 16 секунд ракета пролетела бы. Авиалайнер увеличил бы свое расстояние относительно пусковой установки на несколько километров. Поэтому когда ракета преодолела это расстояние, ее система наведения прекратила бы работать. Поэтому она пролетела бы мимо, как камень», – отметил Копп.



Непонятным также остается тот факт, как операторы ПВО могли спутать самолет с ракетой, которая значительно меньше и быстрее. Лайнер двигался по привычному для самолетов маршруту. Он поднялся на высоту в 2,5 тыс метров и двигался со скоростью 500 км/ч. Крылатые ракеты обычно движутся на высоте до 100 м со скоростью 850 км/ч и выше.



Самолет был оснащен исправным транспондером, который показал был его на радаре установки ПВО в случае отправки запроса. Кроме того, установка Тор-М1 оснащена системой телескопии, при помощи которой иранские военные могли бы увидеть украинский самолет.



Ранее духовный лидер исламской республики Али Хаменеи в пятницу, 17 января, заявил, что в деле сбитого украинского самолета есть неясные моменты. Категории: в мире Ключевые слова: Украина, Иран, самолет, МАУ, ракета, перехватчик — статья прочитана 99 раз Комментарии