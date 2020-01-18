Хрустальный Гамаюн 2020 🔊 Воспроизвести







Под хлопки петард и вспышки фейерверков, возвещающих наступление Старого Нового Года и приближение веселых Крещенских дней приятно вспомнить недавнее мероприятие, ставшее настоящей жемчужиной в ожерелье зимних праздников.



11 января дворик Центра национальных культур Клайпеды (так похожий в это время на Нескучный Сад) также освещали разноцветные огни салюта, устроенного организаторами в честь элиты знатоков городского клуба «Intelektas LT», собравшихся для определения сильнейшей команды из занявших верхние строчки рейтинга в проектах «Гамаюн», «ИнтеллектУм» и «Лиги Эрудитов» с августа по декабрь 2019 года.



Пусть в помещении было чуть меньше зеркал, чем в знаменитом «теледомике», но свет софитов также ярко отражался в бокалах с искрящимся шампанским, украшениях дам, начищенной обуви мужчин и, конечно же, в горящих азартном глазах знатоков. 11 января дворик Центра национальных культур Клайпеды (так похожий в это время на Нескучный Сад) также освещали разноцветные огни салюта, устроенного организаторами в честь элиты знатоков городского клуба «Intelektas LT», собравшихся для определения сильнейшей команды из занявших верхние строчки рейтинга в проектах «Гамаюн», «ИнтеллектУм» и «Лиги Эрудитов» с августа по декабрь 2019 года.Пусть в помещении было чуть меньше зеркал, чем в знаменитом «теледомике», но свет софитов также ярко отражался в бокалах с искрящимся шампанским, украшениях дам, начищенной обуви мужчин и, конечно же, в горящих азартном глазах знатоков.



Руководитель клуба Вадим Барановский и ведущий мероприятия – знаменитый шоумен и диктор городского радио Сергей Бондарь задали соискателям непростую задачу - для победы в первом конкурсе требовалось назвать имена известных художников лишь по силуэту персонажа и количеству слов в названии их картины.











С 18 правильными ответами из 20 возможных победила команда «Среда», что неудивительно, поскольку играющий в её рядах преподаватель искусства, хорошо известный клайпедчанам талантливый художник Эмиль Больц как всегда был в хорошей спортивной форме.



Затем знатокам было предложено ответить на 30 вопросов в стиле классического «Что? Где? Когда?», подобранных организаторами либо подготовленных специально для финала участниками клуба (Рощиным Алексеем, Волковой Маргаритой, Гирдянене Наталией, Чепорене Еленой, Абакумовым Олегом). Команда авторов (хотя и не могла претендовать на медали) показала неплохую игру, а приз за лучший авторский вопрос по итогам голосования получил Алексей Рощин – «Майнкрафт» из первой части его остроумного блица обеспечил точное попадание в мейнстрим.



В искусстве же нахождения за одну, так стремительно истекающую, минуту, ответа на сложно закрученные, подчас имеющие двойное-тройное дно или уводящие по ложному следу вопросы лучшими стали команды, игроки которых благодаря железной логике, эрудиции, нестандартному мышлению, умению «выйти из плоскости» и немалому игровому опыту сумели набрать наибольшее количество баллов:











3-е место и бронзовые медали вручены дружной бригаде «Жить хорошо» (капитан – Марина Мотеяускене). А поскольку лучшее - враг хорошего, 2-е место и серебряные медали получили интеллектуалы «Фут» (капитан – Наталия Новикова). Ну и в чемпионы сезона, на крейсерской скорости, обойдя подводные камни и мели с хорошим запасом глубины под килем, предсказуемо прошел фаворит сезона – звонкая и контрастная команда «Домино» (капитан – Светлана Басина).



Пожалуй, впервые за всю историю финалов победа была одержана с таким впечатляющим результатом и существенным (4 ответа!) отрывом от соперников.



Победителям, помимо золотых медалей, достался главный приз – изящная статуэтка Совы (символа мудрости) и замечательные подарки от Генерального Консульства России в Клайпеде.



Пожелаем же большому кораблю большого плавания в бескрайнем океане спортивного ЧГК и еще больших успехов любимому горожанами проекту! Спасибо организаторам и спонсорам мероприятия.



Приглашаем всех желающих испытать свои силы в играх клуба.



Вадим РАМАЙСКИЙ,



команда «Среда»



Фото: Александр Купершмидт



Среди 8 команд, расположившихся за столами, почетное место, как всегда, занимала команда элегантных дипломатов, наших соотечественников и единомышленников движения – «СмолЕнка» (капитан – Игорь Витальевич Юровский).Руководитель клуба Вадим Барановский и ведущий мероприятия – знаменитый шоумен и диктор городского радио Сергей Бондарь задали соискателям непростую задачу - для победы в первом конкурсе требовалось назвать имена известных художников лишь по силуэту персонажа и количеству слов в названии их картины.С 18 правильными ответами из 20 возможных победила команда «Среда», что неудивительно, поскольку играющий в её рядах преподаватель искусства, хорошо известный клайпедчанам талантливый художник Эмиль Больц как всегда был в хорошей спортивной форме.Затем знатокам было предложено ответить на 30 вопросов в стиле классического «Что? Где? Когда?», подобранных организаторами либо подготовленных специально для финала участниками клуба (Рощиным Алексеем, Волковой Маргаритой, Гирдянене Наталией, Чепорене Еленой, Абакумовым Олегом). Команда авторов (хотя и не могла претендовать на медали) показала неплохую игру, а приз за лучший авторский вопрос по итогам голосования получил Алексей Рощин – «Майнкрафт» из первой части его остроумного блица обеспечил точное попадание в мейнстрим.В искусстве же нахождения за одну, так стремительно истекающую, минуту, ответа на сложно закрученные, подчас имеющие двойное-тройное дно или уводящие по ложному следу вопросы лучшими стали команды, игроки которых благодаря железной логике, эрудиции, нестандартному мышлению, умению «выйти из плоскости» и немалому игровому опыту сумели набрать наибольшее количество баллов:3-е место и бронзовые медали вручены дружной бригаде «Жить хорошо» (капитан – Марина Мотеяускене). А поскольку лучшее - враг хорошего, 2-е место и серебряные медали получили интеллектуалы «Фут» (капитан – Наталия Новикова). Ну и в чемпионы сезона, на крейсерской скорости, обойдя подводные камни и мели с хорошим запасом глубины под килем, предсказуемо прошел фаворит сезона – звонкая и контрастная команда «Домино» (капитан – Светлана Басина).Пожалуй, впервые за всю историю финалов победа была одержана с таким впечатляющим результатом и существенным (4 ответа!) отрывом от соперников.Победителям, помимо золотых медалей, достался главный приз – изящная статуэтка Совы (символа мудрости) и замечательные подарки от Генерального Консульства России в Клайпеде.Пожелаем же большому кораблю большого плавания в бескрайнем океане спортивного ЧГК и еще больших успехов любимому горожанами проекту! Спасибо организаторам и спонсорам мероприятия.Приглашаем всех желающих испытать свои силы в играх клуба. специально для «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: «Intelektas LT», Вадим Барановский, Хрустальный Гамаюн География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 110 раз Комментарии