Литва готова принять чемпионат мира по футзалу 🔊 Воспроизвести







Как уже сообщал «Обзор», вчера, 17 января, в литовской столице была официально представлена эмблема чемпионата мира по футзалу (ФИФА) 2020 года, который осенью этого года впервые пройдёт в Восточной Европе, а точнее, в Литве.



Церемония состоялась в музее современного искусства (Музей МО). В церемонии участвовали министр просвещения, науки и спорта Литвы доктор Альгирдас Монкявичюс, президент Федерации футбола Литвы (ФФЛ) Томас Данилявичюс, генеральный секретарь ФФЛ Эдгарас Станкявичюс и руководитель турниров ФИФА Хайме Ярза.



В начале церемонии ведущий зачитал приветствие премьер-министра Литвы Саулюса Сквярнялиса участникам церемонии и будущим участникам чемпионата мира по футзалу.



В эмблеме турнира акцент сделан на две самые главные черты Литвы, которыми гордится наша страна: это – её замечательная природа и технологический прогресс (рвущиеся вверх лучи лазеров напоминают о том, что в этой области промышленности Литва находится в ряду мировых лидеров). Церемония состоялась в музее современного искусства (Музей МО). В церемонии участвовали министр просвещения, науки и спорта Литвы доктор Альгирдас Монкявичюс, президент Федерации футбола Литвы (ФФЛ) Томас Данилявичюс, генеральный секретарь ФФЛ Эдгарас Станкявичюс и руководитель турниров ФИФА Хайме Ярза.В начале церемонии ведущий зачитал приветствие премьер-министра Литвы Саулюса Сквярнялиса участникам церемонии и будущим участникам чемпионата мира по футзалу.В эмблеме турнира акцент сделан на две самые главные черты Литвы, которыми гордится наша страна: это – её замечательная природа и технологический прогресс (рвущиеся вверх лучи лазеров напоминают о том, что в этой области промышленности Литва находится в ряду мировых лидеров).



Уходящие ввысь линии напоминают очертания Кубка мира – приза, вручаемого лучшей сборной мира по футзалу, а цвета, повторяющие литовский триколор, символизируют также плодородную землю и луга.



«Право провести чемпионат мира по футзалу уже является большим достижением для Литвы, поскольку это крупнейшее футбольное событие в истории нашей страны, - сказал Томас Данилявичюс, президент Литовской федерации футбола. - Литовская публика увлечена спортом. Поэтому мы не можем дождаться, чтобы познакомить их с этой энергичной игрой – и с гордостью приветствуем мир в нашей стране».



В чемпионате, который пройдёт в трех городах Литвы - Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде, примут участие 24 команды. Это первый для нашей страны случай, когда ФИФА доверила Литве организовать мероприятие такого высокого ранга. Кроме того, сборная Литвы на правах хозяйки турнира дебютирует на высшем уровне. Последний раз чемпионат мира по футзалу проходил в Европе - в Испании - в 1996 году.



Чемпионат мира по футзалу пройдёт с 12 сентября по 4 октября 2020 года. Расписание матчей и официальные места проведения будут объявлены позже.







За новостями, касающимися предстоящего турнира, можно следить на сайте FIFA.com. Билеты можно будет приобрести там же - на FIFA.com/tickets.



Фото Александра Шахова, "Обзор"



Основание герба представляет собой пышный, зеленый ландшафт, украшенный дубовыми листьями – символом твёрдости.Уходящие ввысь линии напоминают очертания Кубка мира – приза, вручаемого лучшей сборной мира по футзалу, а цвета, повторяющие литовский триколор, символизируют также плодородную землю и луга.«Право провести чемпионат мира по футзалу уже является большим достижением для Литвы, поскольку это крупнейшее футбольное событие в истории нашей страны, - сказал Томас Данилявичюс, президент Литовской федерации футбола. - Литовская публика увлечена спортом. Поэтому мы не можем дождаться, чтобы познакомить их с этой энергичной игрой – и с гордостью приветствуем мир в нашей стране».В чемпионате, который пройдёт в трех городах Литвы - Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде, примут участие 24 команды. Это первый для нашей страны случай, когда ФИФА доверила Литве организовать мероприятие такого высокого ранга. Кроме того, сборная Литвы на правах хозяйки турнира дебютирует на высшем уровне. Последний раз чемпионат мира по футзалу проходил в Европе - в Испании - в 1996 году.Чемпионат мира по футзалу пройдёт с 12 сентября по 4 октября 2020 года. Расписание матчей и официальные места проведения будут объявлены позже.За новостями, касающимися предстоящего турнира, можно следить на сайте FIFA.com. Билеты можно будет приобрести там же - на FIFA.com/tickets. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: эмблема, ФИФА, логотип, Чемпионат мира по футзалу, 2020 География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 138 раз Комментарии